Add Zee Business As A Preferred Source
App

CTTC 2026: कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में गूंजा भारत का नाम, यशस्विनी और अंकुर ने जीता खिताब

Commonwealth Table Tennis Championships 2026: दिल्ली कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया. यशस्विनी घोरपड़े और अंकुर भट्टाचार्य ने सिंगल्स खिताब अपने-अपने नाम किया. त्यागराज स्टेडियम में भारतीय खिलाड़ियों के दबदबे की पूरी रिपोर्ट.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 03, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:04 PM IST
CTTC 2026: कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में गूंजा भारत का नाम, यशस्विनी और अंकुर ने जीता खिताब
Image Credit: यशस्विनी घोरपड़े और श्रीजा अकुला.

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बॉलीवुड से TV तक मचा बवाल! कियारा की ट्रोलिंग, SRK का लुक और 'लॉकअप 2' का ट्विस्ट
2
3
4
5