CTTC 2026: कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में गूंजा भारत का नाम, यशस्विनी और अंकुर ने जीता खिताब

Commonwealth Table Tennis Championships 2026: कर्नाटक की यशस्विनी घोरपड़े ने दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए अनुभवी श्रीजा अकुला को हराकर महिला एकल का खिताब जीत लिया. नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में रविवार को संपन्न हुए इस टूर्नामेंट के फाइनल में यशस्विनी ने श्रीजा को 4-1 से करारी शिकस्त दी. यशस्विनी ने इसी साल मार्च में अपना पहला सीनियर नेशनल खिताब भी जीता था और अब इस जीत के साथ उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी धाक जमा दी है.
महिला एकल के फाइनल मुकाबले में यशस्विनी ने 11-6, 11-1, 8-11, 11-7, 13-11 के स्कोर के साथ जीत दर्ज की. 22 वर्षीय यशस्विनी को सेमीफाइनल में भी कड़ी चुनौती मिली थी, जहां उन्होंने सिन्ड्रेला दास को निर्णायक गेम में 11-9 से हराकर जीत हासिल की थी. दूसरी ओर, श्रीजा अकुला ने भी फाइनल तक पहुंचने के लिए कड़ा संघर्ष किया और अंतिम चार के मुकाबले में ओलंपियन सुतीर्था मुखर्जी को 11-9 से मात दी थी.
पुरुष एकल (के फाइनल में अंकुर भट्टाचार्य ने अपने ही हमवतन पायस जैन को 4-3 के रोमांचक अंतर से हराकर ताज अपने नाम किया. मैच के निर्णायक गेम में पायस 7-4 की बढ़त के साथ जीत की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन तभी अंकुर ने एक चतुर टाइमआउट लिया. इसने उनके प्रतिद्वंद्वी की लय बिगाड़ दी. अंकुर ने वापसी करते हुए स्कोर 8-8 किया और फिर 11-9 से गेम जीतकर अपने करियर का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खिताब हासिल किया.
पायस जैन एक बार फिर अपने घर में खिताब जीतने के बेहद करीब आकर चूक गए. पिछले साल सूरत में हुए सीनियर नेशनल के दौरान भी उन्हें मानुष शाह के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि, इस बार चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पायस ने मानुष शाह को हराकर अपना बदला तो लिया, लेकिन फाइनल में अंकुर की शानदार वापसी के आगे उन्हें हार माननी पड़ी.
भारतीय खिलाड़ियों ने इस पूरी चैंपियनशिप में अपनी बादशाहत कायम रखी और पुरुष युगल (Men's Doubles) को छोड़कर लगभग सभी श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीते. मेजबान टीम के 'क्लीन स्वीप' के सपने को केवल मलेशिया की जोड़ी ने तोड़ा, जिन्होंने पुरुष युगल के फाइनल में दुनिया की दूसरे नंबर की भारतीय जोड़ी मानव ठक्कर और मानुष शाह को हराकर बड़ा उलटफेर किया.
महिला युगल के ऑल-इंडियन फाइनल में श्रीजा अकुला और सिन्ड्रेला दास की जोड़ी ने बेहतरीन तालमेल दिखाया. यशस्विनी घोरपड़े और दिव्यांशी भौमिक को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीता. वहीं, मिश्रित युगल में भारत के मानव ठक्कर और तनीषा कोटेचा ने शानदार वापसी करते हुए मलेशियाई जोड़ी को 3-2 से शिकस्त दी और तिरंगा फहराया.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रतियोगिता के समापन पर पदक विजेताओं को मेडल और पुरस्कार राशि दी. उन्होंने इस मौके पर कहा कि दिल्ली की खेल संस्कृति और विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शहर की स्थिति को और मजबूत किया है.
पुरुष एकल: अंकुर भट्टाचार्य (भारत) ने पायस जैन (भारत) को हराया (4-3).
महिला एकल: यशस्विनी घोरपड़े (भारत) ने श्रीजा अकुला (भारत) को हराया (4-1).
महिला युगल: श्रीजा अकुला/सिन्ड्रेला दास (भारत) ने यशस्विनी/दिव्यांशी (भारत) को हराया (3-1).
मिश्रित युगल: मानव ठक्कर/तनीषा कोटेचा (भारत) ने मलेशिया को हराया (3-2).
पुरुष युगल: शेन क्यूई वोंग/जावेन चूंग (मलेशिया) ने मानव ठक्कर/मानुष शाह (भारत) को हराया (3-0).