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एशियन पैरा गेम्स: सौम्या ने हासिल किया गोल्ड, राधा के नाम सिल्वर, रवन्नी ने देश के लिए जीता ब्रॉन्ज

एशियन पैरा गेम्स 2026 में सोमवार को पैरा-एथलेटिक्स में सौम्या, राधा वेंकटेश और रक्षिता राजू ने भारत के पदकों की संख्या में इजाफा किया. सौम्या (टी12 एथलीट) ने 5:12.39 सेकंड (621 रजा प्वाइंट्स) के समय के साथ पहला स्थान प्राप्त किया, वहीं राधा (टी12 एथलीट) 5:30.90 सेकंड (421 रजा प्वाइंट्स) के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहीं.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 19, 2026, 10:40 PM IST|Updated: Oct 19, 2026, 10:40 PM IST
एशियन पैरा गेम्स: सौम्या ने हासिल किया गोल्ड, राधा के नाम सिल्वर, रवन्नी ने देश के लिए जीता ब्रॉन्ज

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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