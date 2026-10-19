एशियन पैरा गेम्स: सौम्या ने हासिल किया गोल्ड, राधा के नाम सिल्वर, रवन्नी ने देश के लिए जीता ब्रॉन्ज

एशियन पैरा गेम्स 2026 में सोमवार को पैरा-एथलेटिक्स में सौम्या, राधा वेंकटेश और रक्षिता राजू ने भारत के पदकों की संख्या में इजाफा किया. जापान के नागोया में स्थित मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में महिलाओं की 1500 मीटर टी12/टी13 फाइनल स्पर्धा में सौम्या (गाइड भरत कुमार के साथ) ने गोल्ड मेडल जीता. इसी स्पर्धा में राधा (गाइड गोविंद सोलंकी के साथ) ने सिल्वर मेडल हासिल किया.
सौम्या (टी12 एथलीट) ने 5:12.39 सेकंड (621 रजा प्वाइंट्स) के समय के साथ पहला स्थान प्राप्त किया, वहीं राधा (टी12 एथलीट) 5:30.90 सेकंड (421 रजा प्वाइंट्स) के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहीं. जापान की माना सासाकी (टी13) ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. सासाकी ने 5:12.15 सेकंड का समय लिया था, लेकिन उन्हें 336 रजा प्वाइंट्स मिले, जिससे उन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला. 'रजा प्वाइंट्स' एक गणितीय स्कोरिंग प्रणाली है, जिसका उपयोग अलग-अलग दिव्यांगता श्रेणियों के खिलाड़ियों के प्रदर्शन की निष्पक्ष तुलना करने के लिए किया जाता है.
रक्षिता राजू के साथ क्या हुआ?
वहीं, महिलाओं की 1500 मीटर टी11 स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वालीं भारत की रक्षिता राजू को टीआर 6.9 नियम के उल्लंघन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया. इसके चलते एक अन्य भारतीय एथलीट रवन्नी वलसननी को तीसरे स्थान पर प्रमोट कर दिया गया. रक्षिता (गाइड तबरेज खान) ने इस रेस को 5:31.45 सेकंड के समय के साथ पूरा करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया था, जबकि रवन्नी (गाइड राहुल बालकृष्ण) 5:41.85 सेकंड के समय के साथ चौथे स्थान पर रहीं.
रवन्नी को कैसे मिला तीसरा स्थान?
हालांकि, टीआर 6.9 नियम के उल्लंघन के कारण रक्षिता को अयोग्य घोषित कर दिया गया. इस नियम का संबंध कपड़ों, जूतों और बिब (पहचान पत्र/नंबर) के नियमों का पालन न करने से है. इस वजह से रवन्नी को तीसरा स्थान मिला और उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया. इनसे आगे चीन की हे शानशान (गाइड झेंग कैनरान) ने 4:41.19 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि उनकी हमवतन हुआंग जेंगली (गाइड यू जुंजी) ने 4:55.54 सेकंड के समय के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया.