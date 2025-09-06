हॉकी एशिया कप के फाइनल में भारत, चीन को 7-0 से कुचलकर मारी एंट्री, इस टीम से खिताबी जंग
Advertisement
trendingNow12911457
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

हॉकी एशिया कप के फाइनल में भारत, चीन को 7-0 से कुचलकर मारी एंट्री, इस टीम से खिताबी जंग

बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हीरो हॉकी एशिया कप में भारतीय टीम ने फाइनल का टिकट कटा लिया है. सुपर-4 स्टेज के अपने आखिरी मैच में हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने चीन को 7-0 से धूल चटाकर खिताबी जंग के लिए जगह बनाई. इस जीत से भारत सुपर-4 में सबसे ऊपरी स्थान पर रहा. अब भारत का सामना फाइनल में कोरिया से होगा.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 06, 2025, 09:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हॉकी एशिया कप के फाइनल में भारत, चीन को 7-0 से कुचलकर मारी एंट्री, इस टीम से खिताबी जंग

India vs China, Hockey Match: बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हीरो हॉकी एशिया कप में भारतीय टीम ने फाइनल का टिकट कटा लिया है. सुपर-4 स्टेज के अपने आखिरी मैच में हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने चीन को 7-0 से धूल चटाकर खिताबी जंग के लिए जगह बनाई. इस जीत से भारत सुपर-4 में सबसे ऊपरी स्थान पर रहा. अब भारत का सामना फाइनल में कोरिया से होगा. यह भिड़ंत 7 सितंबर को होगी.

अजेय टीम इंडिया की फाइनल में एंट्री

टीम इंडिया ने अजेय रहते हुए इस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई है. अपने ग्रुप-ए में भारत को कोई टीम हरा नहीं पाई थी. भारत ने चीन, जापान और कजाकिस्तान को धूल चटाकर ग्रुप टॉप किया और सुपर-4 स्टेज में जगह बनाई. सुपर-4 स्टेज में भी टीम इंडिया का दबदबा कायम रहा. हालांकि, पहले मुकाबले में कोरिया से कड़ी टक्कर मिली जहां मुकाबला 2-2 से ड्रॉ पर खत्म हुआ, लेकिन इसके बाद मलेशिया और अब चीन को हराकर भारत ने तीन मैचों में 7 अंक लेकर टेबल टॉप करते हुए फाइनल में एंट्री मारी.

Add Zee News as a Preferred Source

चीन को 7-0 से चटाई धूल

भारत ने चीन के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया और उन्हें एक भी गोल नहीं करने दिया. शिलानंद लाकड़ा, दिलप्रीत सिंह और मनदीप सिंह के एक-एक गोल की बदौलत भारत हाफ टाइम तक 3-0 से आगे था. इसके बाद दूसरे हाफ में टीम इंडिया ने अपनी इस लीग को और मजबूत करते हुए चार गोल दाग दिए. राजकुमार पाल और सुखजीत सिंह ने एक-एक गोल किया, जबकि अभिषेक नैन ने दो गोल किए. 

फाइनल में कोरिया से टक्कर

भारत की टक्कर फाइनल में कोरिया से है. कोरिया के टूर्नामेंट में प्रदर्शन की बात करें तो ये टीम ग्रुप-बी दो मैच जीतकर दूसरे स्थान पर रही और मलेशिया के साथ सुपर-4 में जगह बनाई. वहीं, सुपर-4 में कोरिया ने एक जीत और एक ड्रॉ से 4 अंक अर्जित कर दूसरे स्थान पर फिनिश किया, जिससे फाइनल में जगह मिली. कोरिया ही वो टीम है, जिसने इस टूर्नामेंट में भारत को कड़ी टक्कर दी. सुपर-4 के मुकाबले में कोरिया ने भारत के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला. ऐसे में खिताबी जंग काफी रोमांचक होने की उम्मीद है.

वर्ल्ड कप 2026 में मिलेगी डायरेक्ट एंट्री

अब भारत का टारगेट अपने चौथा एशिया कप खिताब पर है. अगर टीम इंडिया फाइनल जीतती है तो अपने घर पर खेलते हुए यह उसका दूसरा खिताब होगा. इतना ही नहीं, भारत अगर फाइनल में जीत दर्ज करता है तो सिर्फ खिताब ही अपने नाम नहीं करेगा, बल्कि उसे अगले साले होने वाले FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में डायरेक्ट एंट्री भी मिल जाएगी. ऐसे में हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम का पूरा फोकस जीत पर ही होगा.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

India vs ChinaHero Hockey Asia CupIndia vs Korea

Trending news

गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
Arvind Kejriwal
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
weather update
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
Rajiv Gandhi murder case
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
'एक रोटी कम खाएगा लेकिन भारत झुकेगा नहीं..', ट्रंप की टिप्पणी पर बरसे कांग्रेस सांसद
Donald Trump
'एक रोटी कम खाएगा लेकिन भारत झुकेगा नहीं..', ट्रंप की टिप्पणी पर बरसे कांग्रेस सांसद
गुजरात में दर्दनाक हादसा, रोपवे ट्रॉली टूटने से गई 6 लोगों की जान, मचा हड़कंप
Gujarat news
गुजरात में दर्दनाक हादसा, रोपवे ट्रॉली टूटने से गई 6 लोगों की जान, मचा हड़कंप
केमिकल फैक्ट्री में काला कारोबार, महाराष्ट्र पुलिस ने तेलंगाना में किया भंडाफोड़
Telangana NEWS
केमिकल फैक्ट्री में काला कारोबार, महाराष्ट्र पुलिस ने तेलंगाना में किया भंडाफोड़
B से बीड़ी; B से बिहार पोस्ट पर मचे बवाल के बाद केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख
Kerala Congress Bihar Post
B से बीड़ी; B से बिहार पोस्ट पर मचे बवाल के बाद केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख
RSS की कठपुतली बताकर JK वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन को TRF ने दी जान से मारने की धमकी
jammu kashmir news
RSS की कठपुतली बताकर JK वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन को TRF ने दी जान से मारने की धमकी
कश्मीर में अज्ञात कब्रों में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, अलगाववादियों से बुनवाया जाल
jammu kashmir news
कश्मीर में अज्ञात कब्रों में पाकिस्तान की बड़ी साजिश, अलगाववादियों से बुनवाया जाल
'हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं...', ट्रंप की नरमी पर पूर्व राजदूत ने दिखाए तेवर
India US relation
'हमें बैसाखियों की जरूरत नहीं...', ट्रंप की नरमी पर पूर्व राजदूत ने दिखाए तेवर
;