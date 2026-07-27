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कॉमनवेल्थ गेम्स में टूटा भारत के सबसे 'तेज' आदमी का दिल, दूसरे स्थान पर रहे फिर भी कैसे हुए बाहर?

India In Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के सबसे तेज धावक गुरिंदरवीर सिंह से मेडल जीतने की उम्मीद थी, लेकिन उनका सफर सेमीफाइनल से पहले ही खत्म हो गया. उन्होंने अपनी हीट में 10.39 सेकंड का समय निकाला और दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन कुल मिलाकर वो 28वें स्थान पर रहे.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 27, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 05:44 PM IST
कॉमनवेल्थ गेम्स में टूटा भारत के सबसे 'तेज' आदमी का दिल, दूसरे स्थान पर रहे फिर भी कैसे हुए बाहर?
Image Credit: कॉमनवेल्थ गेम्स में टूटा गुरिंदरवीर का दिल (ANI/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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