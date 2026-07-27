कॉमनवेल्थ गेम्स में टूटा भारत के सबसे 'तेज' आदमी का दिल, दूसरे स्थान पर रहे फिर भी कैसे हुए बाहर?

India In Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के सबसे तेज धावक गुरिंदरवीर सिंह का अभियान पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा के शुरुआती दौर में ही समाप्त हो गया. राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी गुरिंदरवीर से भारतीय खेल प्रेमियों को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वो अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के करीब भी नहीं पहुंच सके. उन्होंने अपनी हीट में 10.39 सेकंड का समय निकाला और दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन कुल मिलाकर वो 28वें स्थान पर रहे. इस प्रदर्शन के कारण वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके. सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए शीर्ष 17 धावकों में रहना जरूरी था.
25 वर्षीय गुरिंदरवीर हाल के महीनों में शानदार फॉर्म में थे. उन्होंने इसी साल 10.09 सेकंड का समय निकालकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था और भारत के पहले ऐसे धावक बने थे जिन्होंने 100 मीटर में 10.10 सेकंड से कम का समय दर्ज किया. ग्लास्गो में उनसे इसी प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद थी, लेकिन ट्रैक पर वह अपनी लय हासिल नहीं कर पाए.
दौड़ की शुरुआत गुरिंदरवीर ने अच्छी की थी, लेकिन अंतिम 30 मीटर में उनकी गति कम हो गई. इसका असर उनके समय पर पड़ा और वह क्वालिफिकेशन की दौड़ से बाहर हो गए. यह भारतीय एथलेटिक्स के लिए निराशाजनक नतीजा रहा, क्योंकि उनसे पदक की नहीं तो कम से कम सेमीफाइनल तक पहुंचने की उम्मीद जरूर की जा रही थी.
हालांकि गुरिंदरवीर के बाहर होने के बावजूद भारत के लिए एथलेटिक्स से अच्छी खबर भी आई. 110 मीटर बाधा दौड़ में तेजस शिर्से ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बनाई, जबकि लॉन्ग जंप में मुरली श्रीशंकर भी फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहे. इससे भारत की एथलेटिक्स में पदक की उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं.
ग्लास्गो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का प्रदर्शन अब तक संतोषजनक रहा है. भारतीय खिलाड़ियों ने वेटलिफ्टिंग, मुक्केबाजी, तैराकी, जिम्नास्टिक्स और एथलेटिक्स समेत कई खेलों में मजबूत चुनौती पेश की है. वेटलिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया. उनके अलावा ऋषिकंता सिंह और राजा मुथुपांडी ने भी वेटलिफ्टिंग में ही सिल्वर मेडल जीते. पैरा पावरलिफ्टिंग में झंडू कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता.
मीराबाई चानू - महिलाओं की 48 किग्रा वेटलिफ्टिंग में गोल्ड
ऋषिकंत सिंह - पुरुषों की 60 किग्रा वेटलिफ्टिंग में सिल्वर
राजा मुथुपांडी - पुरुषों की 65 किग्रा वेटलिफ्टिंग में सिल्वर
झंडू कुमार - पुरुषों की हेवीवेट पैरा पावरलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज