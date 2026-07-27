कॉमनवेल्थ गेम्स में टूटा भारत के सबसे 'तेज' आदमी का दिल, दूसरे स्थान पर रहे फिर भी कैसे हुए बाहर?

India In Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के सबसे तेज धावक गुरिंदरवीर सिंह का अभियान पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा के शुरुआती दौर में ही समाप्त हो गया. राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी गुरिंदरवीर से भारतीय खेल प्रेमियों को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वो अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के करीब भी नहीं पहुंच सके. उन्होंने अपनी हीट में 10.39 सेकंड का समय निकाला और दूसरे स्थान पर रहे, लेकिन कुल मिलाकर वो 28वें स्थान पर रहे. इस प्रदर्शन के कारण वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके. सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए शीर्ष 17 धावकों में रहना जरूरी था.