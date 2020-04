कोरोनावायरस का असर, भारत और न्यूजीलैंड के बीच FIH Hockey Pro League मैच रद्द

नई दिल्ली: एफआईएच प्रो लीग (FIH Hockey Pro League) में भारत का अगले महीने होने वाला आखिरी दौर का घरेलू मुकाबला कोरोना वायरस के कारण रद्द कर दिया गया है . न्यूजीलैंड पुरूष हॉकी टीम ने यात्रा संबंधी पाबंदियों के कारण एशियाई चरण रद्द कर दिया था. भारत को 23 और 24 मई को भुवनेश्वर में न्यूजीलैंड से खेलना था. न्यूजीलैंड ने चीन का दौरा भी रद्द कर दिया है.

FIH Hockey Pro League 2020 Update: Due to the ongoing global pandemic #COVID19, the upcoming #INDvNZL fixtures have been cancelled as the Vantage Black Sticks will not be able to travel.

For more updates, head to https://t.co/DIHAviBCzy

— Hockey India (@TheHockeyIndia) April 10, 2020