Manu Bhaker Shooting: पेरिस ओलंपिक में लहराया तिरंगा, शूटिंग में मनु के मेडल जीतते ही झूमा पूरा देश

Manu Bhaker Shooting Paris Olympics 2024: भारत की युवा शूटर मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में कमाल कर दिया. उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया. पेरिस ओलंपिक में भारत का यह पहला मेडल है. मनु ने पहली बार ओलंपिक में कोई मेडल जीता है. इससे पहले वह कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीत चुकी थीं. मनु की इस जीत ने पूरे देश को झुमा दिया है.

मनु ने रच दिया इतिहास

मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है. वह शूटिंग में भारत के लिए मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं. भारत को शूटिंग में मेडल मिलने का यह क्षण 12 साल बाद आया है. इससे पहले 2012 लंदन ओलंपिक में विजय कुमार ने सिल्वर और गगन नारंग ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था. अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर भारत को शूटिंग में पहला गोल्ड मेडल दिलाया था. उसने पहले 2002 एथेंस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने सिल्वर जीता था.

मनु के मन में क्या चल रहा था?

मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीतने के बाद कहा, ''मैंने बहुत गीता पढ़ी है. परिणाम पर नहीं बल्कि अपनी प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करो, अंतिम क्षण में मेरे दिमाग में यही चल रहा था.'' मनु ने अपने कोच और पूर्व शूटर जसपाल राणा को शुक्रिया कहा.

राष्ट्रपति ने दी बधाई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनु को ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी है. उन्होंने कहा, ''पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रोशन करने वाली मनु भाकर को हार्दिक बधाई. वह शूटिंग प्रतियोगिता में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं. भारत को मनु भाकर पर गर्व है. उनकी यह उपलब्धि कई खिलाड़ियों, खासकर महिलाओं को प्रेरित करेगी. मैं कामना करता हूँ कि वह भविष्य में उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुएं.''

Heartiest congratulations to Manu Bhaker for opening India’s medal tally with her bronze medal in the 10 metre air pistol shooting event at the Paris Olympics. She is the first Indian woman to win an Olympic medal in a shooting competition. India is proud of Manu Bhaker. Her…

एक ऐतिहासिक पदक: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर के पदक को ऐतिहासिक बताया. उन्होंने एक्स पर लिखा, ''बहुत बढ़िया, मनु भाकर. Paris Olympics 2024 में भारत का पहला पदक जीतने के लिए, कांस्य पदक के लिए बधाई. यह सफलता और भी खास है क्योंकि वह भारत के लिए शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं. एक अविश्वसनीय उपलब्धि.''

A historic medal!

Well done, @realmanubhaker, for winning India’s FIRST medal at #ParisOlympics2024! Congrats for the Bronze. This success is even more special as she becomes the 1st woman to win a medal in shooting for India.

An incredible achievement!#Cheer4Bharat

