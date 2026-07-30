'ऑरेंज कलर का क्या मतलब?' भारत की जर्सी को लेकर बवाल, भड़क गया पूर्व कप्तान, हॉकी इंडिया को देनी पड़ी सफाई

भारत के पूर्व हॉकी कप्तान और ओलंपियन वीरेन रस्किन्हा ने भारतीय हॉकी टीम की नई जर्सी को लेकर सवाल खड़े किए हैं. वीरेन रस्किन्हा भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग नीले से ऑरेंज किए जाने से काफी नाखुश हैं. उन्होंने हॉकी इंडिया के इस कदम को शर्मनाक बताया है. वीरेन रस्किन्हा के मुताबिक टीम की पहचान और विरासत हमेशा से नीले रंग से जुड़ी रही है. पूर्व ओलंपियन की यह टिप्पणी तब आई जब हॉकी इंडिया ने आने वाले FIH मेंस और विमेंस हॉकी वर्ल्ड कप से पहले सीनियर पुरुष और महिला टीमों के लिए नई जर्सी का अनावरण किया.
वीरेन रस्किन्हा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, 'मुझे कहना होगा कि हॉकी इंडिया ने भारतीय हॉकी के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन यह शर्मनाक है. भारतीय टीम की विरासत और पहचान हमेशा से ब्लू (नीला) रही है. मैंने कई वर्षों तक शान से ब्लू जर्सी पहनी है. फैंस हमारी इंडियन टीम को ब्लू रंग में देखना चाहते हैं. ऑरेंज रंग का क्या लॉजिक है?' मेंस हॉकी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट बेल्जियम और नीदरलैंड में 14 से 30 अगस्त तक होना है, जबकि महिलाओं का टूर्नामेंट 15 से 30 अगस्त तक होगा.
भारत को इंग्लैंड, वेल्स और अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान के साथ मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के पूल D में रखा गया है. 1975 में फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से हराकर वर्ल्ड कप जीतने के बाद से भारत को वर्ल्ड कप की जीत नसीब नहीं हुई है. भुवनेश्वर में हुए 2023 के टूर्नामेंट में नौवें स्थान पर रहने के बाद, भारत अब लगातार दो ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल, एशिया कप का खिताब, दो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीत और एशिया कप में गोल्ड मेडल जीतने के आत्मविश्वास के साथ गोल्ड मेडल घर लाने की कोशिश करेगा. भारतीय महिला टीम 16 अगस्त को चीन के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी, इसके बाद पूल D में दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के साथ मैच खेलेगी.
टीम के रवाना होने से पहले, कप्तान सलीमा टेटे ने टीम की तैयारियों पर भरोसा जताते हुए कहा, 'पूरी टीम आने वाली चुनौती के लिए तैयार है. हमारी ट्रेनिंग अच्छी रही है, और अब उस लय को प्रैक्टिस मैचों और फिर वर्ल्ड कप में भी बनाए रखना है. अपने पहले मैच में चीन का सामना करना एक अहम परीक्षा होगी, और हम टूर्नामेंट की शुरुआत सकारात्मक तरीके से करना चाहते हैं. एक टीम के तौर पर, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और देश का नाम रोशन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.'
हॉकी इंडिया ने सफाई देते हुए अपने बयान में कहा, 'हम आपको बताना चाहते हैं कि यूनिफॉर्म का रंग बदलने का फैसला सपोर्ट स्टाफ और खिलाड़ियों की सलाह और उनसे हुई विस्तृत बातचीत के आधार पर लिया गया था. मुख्य वजह तकनीकी थी. देखा गया कि नीले रंग की प्लेइंग यूनिफॉर्म, नीली सिंथेटिक प्लेइंग सतह के साथ घुल-मिल जाती थी. यह सतह अब इंटरनेशनल हॉकी पिचों का स्टैंडर्ड रंग है. इस एक जैसे दिखने की वजह से खिलाड़ियों को मैदान पर साफ-साफ देखने में दिक्कत होती थी.'
हॉकी इंडिया ने कहा, 'इसे देखते हुए, कोच और खिलाड़ियों ने पीले या केसरिया जैसे दूसरे रंगों का सुझाव दिया. अच्छी तरह सोचने-विचारने के बाद, केसरिया रंग को फाइनल किया गया. तकनीकी जरूरत पूरी करने के अलावा, केसरिया रंग का गहरा महत्व भी है, क्योंकि यह हमारे राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में से एक है, जो साहस, त्याग और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है. यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि भारतीय हॉकी में जर्सी का रंग बदलना कोई नई बात नहीं है.'
समय-समय पर, जरूरत और अन्य कारणों से राष्ट्रीय टीम की प्लेइंग किट का रंग बदला जाता रहा है. उदाहरण के लिए, 2014 FIH हॉकी वर्ल्ड कप के दौरान टीम की जर्सी का रंग पीला कर दिया गया था और 2018 FIH हॉकी वर्ल्ड कप के दौरान रंग बदलकर आसमानी नीला कर दिया गया था, साथ ही डिजाइन भी पूरी तरह से अलग था. केसरिया रंग में यह बदलाव कोच और खिलाड़ियों से मिले तकनीकी फीडबैक और राष्ट्रीय ध्वज का हिस्सा होने के कारण इस रंग के प्रतीकात्मक महत्व, दोनों को ध्यान में रखकर किया गया था.