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Asian Games 2026 के लिए भारत की गोल्फ टीम का ऐलान, अदिति अशोक से गोल्ड मेडल की उम्मीद

Asian Games 2026 Indian Golf Team: एशियन गेम्स 2026 के लिए भारत की गोल्फ टीम का ऐलान हो गया है. विश्व रैंकिंग में 451वें स्थान पर काबिज युवराज संधू भारतीय पुरुष टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि 2023 एशियाई खेलों की रजत पदक विजेता अदिति अशोक महिला टीम का नेतृत्व करेंगी.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 07, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 04:48 PM IST
Asian Games 2026 के लिए भारत की गोल्फ टीम का ऐलान, अदिति अशोक से गोल्ड मेडल की उम्मीद
Image Credit: Asian Games 2026 के लिए भारत की गोल्फ टीम का ऐलान

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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