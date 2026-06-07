Asian Games 2026 के लिए भारत की गोल्फ टीम का ऐलान, अदिति अशोक से गोल्ड मेडल की उम्मीद

एलपीजीए टूर की नियमित खिलाड़ी और वर्तमान विश्व रैंकिंग में 135वें स्थान पर रहीं अदिति अशोक महिला टीम का नेतृत्व करेंगी. इस टीम में दीक्षा डागर (विश्व रैंकिंग में 221वें स्थान पर) और प्रणवी उर्स (विश्व रैंकिंग में 270वें स्थान पर) भी शामिल हैं. अदिति ने 2023 हांगझोऊ एशियाई खेलों में व्यक्तिगत रजत पदक जीता था. खिलाड़ियों का चयन आईजीयू की एशियाई खेलों के लिए चयन नीति के अनुसार किया गया है, जो महासंघ की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित है.