Asian Games 2026 के लिए भारत की गोल्फ टीम का ऐलान, अदिति अशोक से गोल्ड मेडल की उम्मीद

Asian Games 2026 Indian Golf Team: एशियन गेम्स 2026 के लिए भारत की गोल्फ टीम का ऐलान हो गया है. विश्व रैंकिंग में 451वें स्थान पर काबिज युवराज संधू भारतीय पुरुष टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि 2023 एशियाई खेलों की रजत पदक विजेता अदिति अशोक महिला टीम का नेतृत्व करेंगी.
युवा मामले एवं खेल मंत्रालय (MYAS) और अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ महासंघ (IGF) द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ, बृजिंदर सिंह के नेतृत्व वाली भारतीय गोल्फ यूनियन (IGU) जापान के आइची-नागोया में आयोजित होने वाले 20वें एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए छह सदस्यीय भारतीय टीम भेजेगी. पुरुष और महिला दोनों के गोल्फ स्पर्धाएं 30 सितंबर से 3 अक्टूबर, 2026 तक कासुगाई कंट्री क्लब ईस्ट कोर्स में आयोजित की जाएंगी.
वर्तमान में विश्व रैंकिंग में 451वें स्थान पर काबिज युवराज संधू, वीर अहलावत (विश्व रैंकिंग में 558वें स्थान पर) और सप्तक तलवार (विश्व रैंकिंग में 576वें स्थान पर) से युक्त भारतीय पुरुष टीम की कप्तानी करेंगे. 2023 हांगझोऊ एशियाई खेलों में अदिति अशोक ने गोल्फ में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया. उन्होंने महिला व्यक्तिगत गोल्फ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता और एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनीं.
एलपीजीए टूर की नियमित खिलाड़ी और वर्तमान विश्व रैंकिंग में 135वें स्थान पर रहीं अदिति अशोक महिला टीम का नेतृत्व करेंगी. इस टीम में दीक्षा डागर (विश्व रैंकिंग में 221वें स्थान पर) और प्रणवी उर्स (विश्व रैंकिंग में 270वें स्थान पर) भी शामिल हैं. अदिति ने 2023 हांगझोऊ एशियाई खेलों में व्यक्तिगत रजत पदक जीता था. खिलाड़ियों का चयन आईजीयू की एशियाई खेलों के लिए चयन नीति के अनुसार किया गया है, जो महासंघ की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित है.