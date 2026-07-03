/डोपिंग रैकेट चलाने वालों की अब खैर नहीं! केंद्र सरकार Anti-Doping Act में करने जा रही बड़ा बदलाव, हो सकती है 5 साल की जेल

India Set to Criminalise Doping: भारत में बढ़ते डोपिंग के मामलों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा और कड़ा कानूनी कदम उठाने जा रही है. सरकार, नेशनल एंटी-डोपिंग एक्ट 2025 में बड़े संशोधन करने की तैयारी में है. इन बदलावों को संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना भी है. अब तक जो जानकारी सामने आई है, वह यह है कि नए प्रस्ताव के तहत प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी करने वाले, गैरकानूनी सप्लाई करने वाले सिंडिकेट, कोच और सपोर्ट स्टाफ को आपराधिक दायरे में लाया जाएगा.
बताया जा रहा है कि नए कानून के ढांचे की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसमें खेल भावना और खिलाड़ियों के हितों का ध्यान रखा जाएगा. डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने या नियमों का उल्लंघन करने मात्र से एथलीटों को अपराधी नहीं माना जाएगा. जब तक कोई खिलाड़ी तस्करी या संगठित अपराध में शामिल नहीं पाया जाता, तब तक उसका मामला राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) के मौजूदा नियमों के तहत ही संभाला जाएगा.
अभी के नियमों के मुताबिक, अगर कोई खिलाड़ी डोपिंग (प्रतिबंधित दवाएं लेने) का दोषी पाया जाता है, तो नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी (NADA) के तहत उस पर केवल खेल से जुड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे कि उसे मैच खेलने से रोकना (सस्पेंड करना) या अयोग्य घोषित करना, लेकिन अब सरकार एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है. इस नए कानून का मकसद उन लोगों को सजा देना है, जो खिलाड़ियों को डोपिंग के लिए उकसाते हैं या उन्हें ये दवाएं मुहैया कराते हैं.
सरकार का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाएं मुहैया कराने वाली संगठित सप्लाई चेन को पूरी तरह से ध्वस्त करना है. जो भी लोग प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी करते हैं, अवैध बिक्री करते हैं या नाबालिगों को डोपिंग सामग्री देते पाए जाते हैं, उन्हें अब सीधे अपराधी माना जाएगा और उनके खिलाफ पुलिस व कोर्ट के जरिए कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस अपराध के लिए दोषियों को 5 साल तक की जेल की सजा भुगतनी पड़ सकती है.
यह सख्त कदम इसलिए उठाया जा रहा है, क्योंकि एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट (AIU) की ताजा प्रतिबंध सूची में भारत दुनिया भर में सबसे ऊपर (162 एथलीट और सपोर्ट स्टाफ) पहुंच गया है, जो केन्या (148) और रूस (60) से भी आगे है. अगर साल दर साल देखें, तो भारत में 2022 में 48 मामले, 2023 में 63 मामले, 2024 में 71 मामले और 2025 में 30 मामले दर्ज किए गए. इन खराब आंकड़ों को देखते हुए वर्ल्ड एथलेटिक्स (अंतरराष्ट्रीय संस्था) ने इस साल की शुरुआत में भारत को डोपिंग के मामले में 'अत्यंत उच्च जोखिम' (बेहद खतरनाक) वाला देश घोषित कर दिया.इसका सीधा मतलब यह है कि अब भारतीय एथलीटों पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले से कहीं ज्यादा कड़ी नजर और निगरानी रखी जा रही है।
खेल जगत में नजर रखने वाली संस्था एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट (AIU) के मुताबिक, पिछले 4 सालों से डोपिंग (नशीली या प्रतिबंधित दवाएं लेने) के मामले में भारत का प्रदर्शन दुनिया में सबसे खराब रहा है. साल 2022 से 2025 के बीच भारत में एथलेटिक्स के अंदर ही डोपिंग के कुल 212 मामले सामने आए. भारत हर साल इस बदनाम लिस्ट में दुनिया के टॉप-2 देशों में रहा. साल 2024 व 2025 में तो वह पूरी दुनिया में पहले नंबर (टॉप) पर था.
इसी बीच, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चलने वाले एशियन गेम्स 2026 को लेकर चयन प्रक्रिया पर कड़ा रुख अपनाया है. बीते दिन यानी 2 जुलाई को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि एशियन गेम्स को खिलाड़ियों के लिए 'एक्सपोजर टूर' नहीं माना जाएगा और न ही इसे सरकारी नौकरी पाने के लिए सर्टिफिकेट जुटाने का जरिया बनने दिया जाएगा. खेल मंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा, 'एशियन गेम्स देश का गौरव बढ़ाने का मंच है. एक्सपोजर कहीं और से भी लिया जा सकता है. इस बार केवल उन्हीं एथलीटों को भेजा जाएगा, जिनके पास मेडल जीतने का वास्तविक मौका होगा.'