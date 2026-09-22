हॉकी में भारत का धमाका... ट्रिपल हैट्रिक, 11 में से 8 खिलाड़ियों ने दागे गोल, श्रीलंका को 16-1 से 'दहलाया'

Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का धमाका जारी है. मंगलवार (22 सितंबर) को खेले गए अपने दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 16-1 से रौंद दिया. इस मैच की खास बात ये रही कि भारत के 11 खिलाड़ियों में से 8 ने स्कोरबोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराया, जबकि तीन खिलाड़ियों ने हैट्रिक गोल दागे. इससे पहले भारत ने इंडोनेशिया पर 13-1 की शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी. भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन गेम्स 2026 में अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और 29 गोल दागे हैं.
भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मंगलवार को गिफू प्रीफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम में पूल A के अपने दूसरे मैच में श्रीलंका को 16-1 से हराकर एशियाई खेल 2026 में अपनी शानदार शुरुआत को आगे बढ़ाया. भारत के स्टार खिलाड़ी जुगराज सिंह ने इस मैच में सबसे अधिक 4 गोल दागे.
इस मैच में पूरी तरह से भारत का दबदबा रहा. 5वें मिनट में मनदीप सिंह ने गोल का खाता खोला और इसके बाद तो मानो गोलों की बरसात होने लगी. जुगराज सिंह ने अकेले चार गोल दागे, जबकि अभिषेक और दिलप्रीत सिंह (30', 38', 55') ने भी हैट्रिक लगाई. इस ट्रिपल हैट्रिक ने श्रीलंकन हॉकी टीम को दहला दिया.
श्रीलंका के खिलाफ मैच में भारत का दबदबा कितना रहा, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 11 में से 8 खिलाड़ियों ने गोल दागे. जुगराज सिंह (10', 22', 42', 53') ने चार गोल किए, जबकि अभिषेक (11', 17', 49') और दिलप्रीत सिंह (30', 38', 55') ने हैट्रिक लगाई। हरमनप्रीत सिंह (16', 45') ने दो गोल किए, जबकि मनदीप सिंह (5'), सुखजीत सिंह (29' PC), मनप्रीत सिंह (31') और विवेक सागर प्रसाद (36') ने एक-एक गोल करके भारत के स्कोर को 16 तक पहुंचाया. श्रीलंका का एकमात्र गोल सुरेश रत्नायके (50वें मिनट) ने किया.
भारतीय टीम ने शुरुआत से ही मैच पर अपना दबदबा बनाए रखा. मनदीप सिंह ने पांचवें मिनट में जारमनप्रीत सिंह के साथ मिलकर बनाए गए एक शानदार मूव के बाद पहला गोल किया. इसके बाद जुगराज सिंह ने 10वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला और फिर अभिषेक ने भारत के लिए तीसरा गोल किया. हरमनप्रीत सिंह ने 16वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से गोल किया, और एक मिनट बाद अभिषेक ने एक और गोल करके भारत को 5-0 की बढ़त दिला दी.
जुगराज ने 22वें मिनट में एक और पेनल्टी कॉर्नर से अपना दूसरा गोल किया, हालांकि 24वें मिनट में उनके एक प्रयास को वीडियो रेफरल के बाद अमान्य करार दिया गया. हाफ-टाइम से ठीक पहले सुखजीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर के एक बेहतरीन वेरिएशन को गोल में बदलकर भारत को छह गोल की बढ़त दिला दी. इसके बाद दिलप्रीत सिंह ने गोल किया और भारत 8-0 की बढ़त के साथ ब्रेक पर गया.
तीसरे क्वार्टर में भी भारत ने दबाव बनाए रखा. मनप्रीत सिंह ने एक जबरदस्त शॉट से गोल किया और उसके बाद विवेक सागर प्रसाद ने बैकहैंड शॉट से गोल किया. दिलप्रीत ने 38वें मिनट में अपना दूसरा गोल किया, जबकि जुगराज ने 42वें मिनट में पेनल्टी स्ट्रोक से अपनी हैट्रिक पूरी की. इसके बाद हरमनप्रीत सिंह ने मैच का अपना दूसरा गोल किया, जिससे तीसरे क्वार्टर के अंत तक भारत का स्कोर 13-0 हो गया. भारत ने आखिरी क्वार्टर में भी अपना आक्रामक खेल जारी रखा और अभिषेक ने 49वें मिनट में अपनी हैट्रिक पूरी की.
श्रीलंका ने 50वें मिनट में सुरेश रत्नायके के जरिए एक गोल किया, लेकिन भारत ने अपने स्कोर में दो और गोल जोड़े. जुगराज सिंह ने 53वें मिनट में एक और पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदला और फिर दिलप्रीत सिंह ने 55वें मिनट में अपनी हैट्रिक पूरी की. भारतीय हॉकी टीम गुरुवार को एशियाई खेलों के अपने अगले पूल A मैच में रिपब्लिक ऑफ कोरिया का सामना करेगी.