हॉकी में भारत का धमाका... ट्रिपल हैट्रिक, 11 में से 8 खिलाड़ियों ने दागे गोल, श्रीलंका को 16-1 से 'दहलाया'

Asian Games 2026: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का धमाका जारी है. मंगलवार (22 सितंबर) को खेले गए अपने दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 16-1 से रौंद दिया. इस मैच की खास बात ये रही कि भारत के 11 खिलाड़ियों में से 8 ने स्कोरबोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराया, जबकि तीन खिलाड़ियों ने हैट्रिक गोल दागे. इससे पहले भारत ने इंडोनेशिया पर 13-1 की शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी. भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियन गेम्स 2026 में अब तक 2 मुकाबले खेले हैं और 29 गोल दागे हैं.