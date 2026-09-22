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हॉकी में भारत का धमाका... ट्रिपल हैट्रिक, 11 में से 8 खिलाड़ियों ने दागे गोल, श्रीलंका को 16-1 से 'दहलाया'

India in Asian Games 2026: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मंगलवार को श्रीलंका को 16-1 से रौंद दिया. इस मैच की खास बात ये रही कि भारत के 11 खिलाड़ियों में से 8 ने स्कोरबोर्ड पर अपना नाम दर्ज कराया, जबकि तीन खिलाड़ियों ने हैट्रिक गोल दागे.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 22, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 08:41 PM IST
हॉकी में भारत का धमाका... ट्रिपल हैट्रिक, 11 में से 8 खिलाड़ियों ने दागे गोल, श्रीलंका को 16-1 से 'दहलाया'
Image Credit: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने श्रीलंका को 16-1 से रौंदा, 8 खिलाड़ियों ने दागे गोल (@TheHockeyIndia/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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