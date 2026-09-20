/India in Asian Games: शूटिंग में डबल सिल्वर, क्रिकेट और MMA में भी मेडल पक्का, हॉकी में दन दनादन गोल, कैसा रहा आज का दिन?

India In Asian Games 2026, 20th September Highlights: जापान के आइची-नागोया में जारी एशियन गेम्स 2026 में 20 सितंबर का दिन भारत के लिए कई मायनों में खास रहा. शूटिंग के जरिए भारत ने दो सिल्वर मेडल जीतकर पदक तालिका में खाता खोला, जबकि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) में सुचिका तारियाल ने ऐतिहासिक मेडल पक्का किया. क्रिकेट और हॉकी में भी भारतीय टीमों ने शानदार जीत दर्ज की.
भारत के लिए दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि शूटिंग में आई. महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में एलावेनिल वलारिवन, सोनम मास्कर और विदर्सा विनोद की तिकड़ी ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया.
इसके बाद एलावेनिल ने व्यक्तिगत स्पर्धा में भी सिल्वर जीतकर एक ही दिन में दो पदक अपने नाम किए. उन्होंने फाइनल में 252.4 अंक हासिल किए. जापान की हिनाता ताइची ने 253.0 अंक के साथ गोल्ड जीता. इस तरह भारत के दोनों शुरुआती पदक शूटिंग से आए और दोनों ही सिल्वर रहे.
महिलाओं की 60 किग्रा ट्रेडिशनल MMA में सुचिका तारियाल ने मंगोलिया की अल्तानचिमेग बैगलमा को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई. इसके साथ ही उन्होंने भारत के लिए MMA में कम से कम ब्रॉन्ज मेडल सुनिश्चित कर दिया. एशियन गेम्स में MMA की शुरुआत इसी संस्करण से हुई है, इसलिए सुचिका की उपलब्धि भारतीय खेल इतिहास में खास महत्व रखती है.
महिला क्रिकेट में भारत ने बांग्लादेश को सेमीफाइनल में 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195/4 का स्कोर बनाया. शेफाली वर्मा ने 49 गेंदों में शतक जड़ा, जबकि स्मृति मंधाना ने 37 और कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 40 रन बनाए. जवाब में बांग्लादेश की टीम 81 रन पर ढेर हो गई. नंदनी शर्मा और दीप्ति शर्मा ने 3-3 विकेट झटके.
भारतीय महिला हॉकी टीम ने उज्बेकिस्तान को 19-0 से हराकर अभियान की शानदार शुरुआत की. दीपिका सहरावत ने अकेले 8 गोल दागे. वहीं पुरुष हॉकी टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 से शिकस्त दी. दिलप्रीत सिंह ने 4 गोल किए. दोनों टीमों ने अपने शुरुआती मुकाबलों में आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया.
बैडमिंटन में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई. टेबल टेनिस में महिला टीम ने इंडोनेशिया और बाद में सिंगापुर के खिलाफ जीत दर्ज की, जबकि पुरुष टीम को ईरान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा.
कुल मिलाकर 20 सितंबर भारत के लिए पदकों और शानदार जीतों से भरा दिन रहा. शूटिंग के दो सिल्वर, MMA में सुनिश्चित पदक और क्रिकेट-हॉकी में बड़ी जीत ने आइची-नागोया में भारतीय अभियान को मजबूत शुरुआत दी.
एशियन गेम्स 2026: 21 सितंबर को भारत का शेड्यूल
|समय
|खेल
|मुकाबला/इवेंट
|सुबह 5:30 बजे
|सेपक टकरा
|भारत बनाम जापान
|सुबह 5:30 बजे
|वुशू
|न्येमान वांगसू – चांगक्वान फाइनल
|सुबह 5:30 बजे
|सॉफ्ट टेनिस
|आध्या तिवारी/जय मीणा बनाम कंबोडिया
|सुबह 6:15 बजे
|शूटिंग
|हिमांशु ढिल्लों, पार्थ माने, रुद्रांक्ष पाटिल – 10 मीटर एयर राइफल
|सुबह 6:15 बजे
|टेबल टेनिस
|भारत महिला बनाम पाकिस्तान
|सुबह 6:30 बजे
|शूटिंग
|मैराज खान, अनंतजीत सिंह नरूका, भवतेग सिंह गिल – स्कीट
|सुबह 6:30 बजे
|शूटिंग
|परीनाज़ धालीवाल, राइजा ढिल्लों, महेश्वरी चौहान – महिला स्कीट
|सुबह 6:32 बजे
|तैराकी
|ऋषभ दास, श्रीहरि नटराज – 50 मीटर बैकस्ट्रोक
|सुबह 6:46 बजे
|तैराकी
|मणि आकाश – 50 मीटर फ्रीस्टाइल
|सुबह 6:50 बजे
|तैराकी
|गितेश शाह – 50 मीटर फ्रीस्टाइल
|सुबह 7:06 बजे
|तैराकी
|धनुष सुरेश – 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक
|सुबह 8:00 बजे
|MMA
|सुचिका तारियाल बनाम तेओ हुई हून – 60 किग्रा सेमीफाइनल
|सुबह 9:00 बजे
|शूटिंग
|10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत फाइनल*
|सुबह 9:30 बजे
|महिला हॉकी
|भारत बनाम इंडोनेशिया
|सुबह 9:45 बजे
|पुरुष कबड्डी
|भारत बनाम जापान
|सुबह 11:30 बजे
|बैडमिंटन
|भारत बनाम बांग्लादेश – पुरुष टीम
|दोपहर 2:45 बजे
|बॉक्सिंग
|सुमित बनाम बुंजोंग सिंसिरी – 70 किग्रा
|दोपहर 3:15 बजे
|वुशू
|रोशबिना देवी – 60 किग्रा राउंड ऑफ 16
|दोपहर 3:30 बजे
|टेबल टेनिस
|भारत पुरुष बनाम पाकिस्तान
|दोपहर 3:50 बजे
|वुशू
|आर्यन – 56 किग्रा राउंड ऑफ 16
|शाम 4:15 बजे
|महिला कबड्डी
|भारत बनाम बांग्लादेश