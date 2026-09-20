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India in Asian Games: शूटिंग में डबल सिल्वर, क्रिकेट और MMA में भी मेडल पक्का, हॉकी में दन दनादन गोल, कैसा रहा आज का दिन?

India In Asian Games 2026: भारत के लिए दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि शूटिंग में आई. महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में एलावेनिल वलारिवन, सोनम मास्कर और विदर्सा विनोद की तिकड़ी ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 20, 2026, 08:02 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 08:02 PM IST
India in Asian Games: शूटिंग में डबल सिल्वर, क्रिकेट और MMA में भी मेडल पक्का, हॉकी में दन दनादन गोल, कैसा रहा आज का दिन?
Image Credit: एशियन गेम्स 2026 में 20 सितंबर को भारत का प्रदर्शन

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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