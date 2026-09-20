/India in Asian Games: शूटिंग में डबल सिल्वर, क्रिकेट और MMA में भी मेडल पक्का, हॉकी में दन दनादन गोल, कैसा रहा आज का दिन?

सुबह 5:30 बजे सेपक टकरा भारत बनाम जापान

सुबह 5:30 बजे वुशू न्येमान वांगसू – चांगक्वान फाइनल

सुबह 5:30 बजे सॉफ्ट टेनिस आध्या तिवारी/जय मीणा बनाम कंबोडिया

सुबह 6:15 बजे शूटिंग हिमांशु ढिल्लों, पार्थ माने, रुद्रांक्ष पाटिल – 10 मीटर एयर राइफल

सुबह 6:15 बजे टेबल टेनिस भारत महिला बनाम पाकिस्तान

सुबह 6:30 बजे शूटिंग मैराज खान, अनंतजीत सिंह नरूका, भवतेग सिंह गिल – स्कीट

सुबह 6:30 बजे शूटिंग परीनाज़ धालीवाल, राइजा ढिल्लों, महेश्वरी चौहान – महिला स्कीट

सुबह 6:32 बजे तैराकी ऋषभ दास, श्रीहरि नटराज – 50 मीटर बैकस्ट्रोक

सुबह 6:46 बजे तैराकी मणि आकाश – 50 मीटर फ्रीस्टाइल

सुबह 6:50 बजे तैराकी गितेश शाह – 50 मीटर फ्रीस्टाइल

सुबह 7:06 बजे तैराकी धनुष सुरेश – 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक

सुबह 8:00 बजे MMA सुचिका तारियाल बनाम तेओ हुई हून – 60 किग्रा सेमीफाइनल

सुबह 9:00 बजे शूटिंग 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत फाइनल*

सुबह 9:30 बजे महिला हॉकी भारत बनाम इंडोनेशिया

सुबह 9:45 बजे पुरुष कबड्डी भारत बनाम जापान

सुबह 11:30 बजे बैडमिंटन भारत बनाम बांग्लादेश – पुरुष टीम

दोपहर 2:45 बजे बॉक्सिंग सुमित बनाम बुंजोंग सिंसिरी – 70 किग्रा

दोपहर 3:15 बजे वुशू रोशबिना देवी – 60 किग्रा राउंड ऑफ 16

दोपहर 3:30 बजे टेबल टेनिस भारत पुरुष बनाम पाकिस्तान

दोपहर 3:50 बजे वुशू आर्यन – 56 किग्रा राउंड ऑफ 16