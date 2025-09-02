अहमदाबाद को मिल पाएगी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी? भारत के खिलाफ उतरा ये देश, अंतिम पलों में ठोका दावा
Advertisement
trendingNow12905652
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

अहमदाबाद को मिल पाएगी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी? भारत के खिलाफ उतरा ये देश, अंतिम पलों में ठोका दावा

Commonwealth Games 2030: कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी को लेकर रोज नए-नए अपडेट सामने आ रहे हैं. भारत ने अहमदाबाद में इसकी मेजबानी की इच्छा जताई है और उसने आधिकारिक रूप से अपनी दावेदारी भी पेश कर दी है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 02, 2025, 09:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अहमदाबाद को मिल पाएगी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी? भारत के खिलाफ उतरा ये देश, अंतिम पलों में ठोका दावा

Commonwealth Games 2030: कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी को लेकर रोज नए-नए अपडेट सामने आ रहे हैं. भारत ने अहमदाबाद में इसकी मेजबानी की इच्छा जताई है और उसने आधिकारिक रूप से अपनी दावेदारी भी पेश कर दी है. ऐसा लग रहा था कि अहमदाबाद इसके लिए अकेला दावेदार है, लेकिन अंतिम समय में खेल रोमांचक हो गया है. अब भारत को इसके लिए बड़ी टक्कर मिल रही है. वह मेजबानी की रेस में अकेला नहीं रह गया है.

अंतिम पलों में नाइजीरिया ने ठोका दावा

भारत को अब नाइजीरिया से भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा. अफ्रीकी देश नाइजीरिया ने भी 31 अगस्त की समय सीमा से पहले इस मल्टी-स्पोर्टिंग इवेंट के लिए अपनी औपचारिक बोली जमा कर दी है. कॉमनवेल्थ गेम्स (CWG) की गवर्निंग बॉडी, कॉमनवेल्थ गेम्स ने सोमवार को नाइजीरिया द्वारा औपचारिक बोली प्रस्तुत किए जाने की पुष्टि की. इससे पहले भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि उसने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अपनी अंतिम बोली के दस्तावेज जमा कर दिए हैं. इसमें अहमदाबाद को पसंदीदा मेजबान शहर के रूप में चुना गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

अब आगे क्या?

कॉमनवेल्थ गेम्स ने एक बयान में कहा, ''भारत और नाइजीरिया ने 31 अगस्त 2025 की समय सीमा तक 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए औपचारिक प्रस्ताव जमा कर दिए हैं.'' दोनों प्रस्तावों का अब एक मूल्यांकन आयोग द्वारा आकलन किया जाएगा. यह आयोग कॉमनवेल्थ गेम्स कार्यकारी बोर्ड द्वारा नियुक्त किया गया है, जिसमें सितंबर के अंत में लंदन में एक बैठक में मेज़बान उम्मीदवारों द्वारा व्यक्तिगत प्रस्तुतियाँ भी शामिल होंगी. मूल्यांकन आयोग अपनी रिपोर्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कार्यकारी बोर्ड को देगा, जो नवंबर के अंत में स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाली आम सभा में 74 सदस्य देशों और क्षेत्रों को अनुमोदन के लिए एक मेजबान की सिफारिश करेगा.

ये भी पढ़ें: टी20 में नंबर-1 की जंग...पोलार्ड ने मचाई तबाही, चंद घंटों में एलेक्स हेल्स से आगे, खतरे में क्रिस गेल का महारिकॉर्ड

मूल्यांकन आयोग में कौन-कौन?

मूल्यांकन आयोग की अध्यक्षता कॉमनवेल्थ गेम्स की उपाध्यक्ष सैंड्रा ऑस्बोर्न कर रही हैं. आयोग में कॉमनवेल्थ गेम्स कार्यकारी बोर्ड की सदस्य हेलेन फिलिप्स, कॉमनवेल्थ गेम्स एथलीट्स एडवाइजरी कमीशन के अध्यक्ष ब्रेंडन विलियम्स, ग्लासगो 2026 ऑर्गेनाइजिंग कंपनी के उपाध्यक्ष इयान रीड और एसोसिएशन ऑफ समर ओलंपिक इंटरनेशनल फेडरेशंस (ASOIF) के पूर्व कार्यकारी निदेशक एंड्रयू रयान शामिल हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स के खेल और आश्वासन निदेशक डैरेन हॉल इस आयोग के गैर-मतदान सदस्य हैं.

ये भी पढ़ें: मयंती लैंगर से ग्रेस हेडन तक...दुनिया की टॉप-10 फीमेल स्पोर्ट्स एंकर, मैच में लगाती हैं ग्लैमर का तड़का

कनाडा हट गया था पीछे

इससे पहले कनाडा ने भी 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बोली लगाने में रुचि दिखाई थी, लेकिन बाद में बजट संबंधी परेशानियों का हवाला देते हुए वह पीछे हट गया. कॉमनवेल्थ गेम्स के अध्यक्ष डोनाल्ड रुकारे ने कहा, ''हमें यह पुष्टि करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और नाइजीरिया ने मेजबानी के लिए रोमांचक औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं.''

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Commonwealth GamesCommonwealth Games 2030

Trending news

इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
sabrimala
इस मंदिर को लेकर फ्रंट पर खेल रही थी BJP, CM ने चली चाल; बैकफुट पर आई पार्टी
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
PM Modi
Semicon India 2025: पीएम मोदी करेंगे सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
china
चीनी सेना के कमांडर का भारतीय कनेक्शन! जानिए कपिसा के योद्धा का अनोखा किस्सा
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
Delhi riot conspiracy case
दिल्ली दंगा साजिश केस: उमर खालिद समेत 9 आरोपियों की जमानत पर आज हाई कोर्ट देगा फैसला
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
weather update
इन राज्यों में आज संभलकर! बारिश का रेड अलर्ट, यहां गए तो वापस आने में होगी दिक्कत
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
Manipur
मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, कई उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
Vice President Elections
डिनर, वर्कशॉप और... VP चुनाव में NDA कैंडिडेट को कैसे मिलेगी जीत? हो गया खुलासा!
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
DNA Analysis
RIC गठजोड़ की ट्रंप को चुनौती, क्या भारत-रूस-चीन अपना 'डॉलर' बनाएंगे?
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
weather update
पहाड़ों से मैदान तक इस पूरे हफ्ते होती रहेगी बारिश, कई जगह बाढ़ का खतरा; जानें अपडेट
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
Supreme Court News
'2 साल में पास करें TET वरना दें इस्तीफा', टीचर्स पर SC का फैसला; इन्हें मिली छूट
;