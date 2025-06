यह स्वीकार नहीं है....हॉन्ग कॉन्ग से हारी टीम इंडिया तो फूटा पार्थ जिंदल का गुस्सा, जमकर निकाली भड़ास

AFC Asian Cup qualifiers India vs Hong Kong: भारतीय फुटबॉल टीम का खराब प्रदर्शन मंगलवार (10 जून) को हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ एएफसी एशियाई कप क्वालिफायर में भी जारी रहा. टीम इंडिया को मैच में 0-1 से हार का सामना करना पड़ा. इस हार ने भारत के 2027 एएफसी एशियाई कप के लिए क्वालिफाई करने की संभावनाओं को खतरे में डाल दिया है. थाईलैंड के खिलाफ हार और घर में बांग्लादेश के खिलाफ ड्रॉ के बाद टीम का प्रदर्शन इस मैच में भी नहीं सुधरा.

कम रैंक वाली टीम से हारी टीम इंडिया

भारत फीफा रैंकिंग में 127वें स्थान पर है जबकि हॉन्ग कॉन्ग 153वें स्थान पर है. इस हार से आईएसएल क्लब बेंगलुरु एफसी के मालिक पार्थ जिंदल गुस्से में आ गए. उन्होंने सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास निकाली और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआईएफएफ) पर गुस्सा निकाला.

जिंदल ने सोशल मीडिया पर निकाला गुस्सा

जिंदल ने एक्स पर पोस्ट किया, ''यह पूरी तरह से अस्वीकार्य भारतीय फुटबॉल है. किसी भी परिस्थिति में पर्याप्त नहीं है. एआईएफएफ (AIFF) द्वारा गहन आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है. यह वह नहीं है जिसके लिए हम सभी भारतीय फुटबॉल के प्रेमी और समर्थक अपनी मेहनत की कमाई और प्रयास खर्च करते हैं.एक ऐसा मैनेजर और सिस्टम लाएं जो काम करे. यह सही समय है. ऐसे परिणाम देखने के लिए बहुत अधिक प्रयास किया जाता है.''

This is completely unacceptable @IndianFootball - just not good enough under any circumstances - deep introspection needed by the AIFF - this is not what all of us lovers and backers of Indian football have spent our hard earned money and effort to witness - get a manager and a…

— Parth Jindal (@ParthJindal11) June 10, 2025