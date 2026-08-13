भारत ने पहली बार जीता कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप का खिताब; झोली में आए 13 गोल्ड, 35 मेडल पर कब्जा

Commonwealth Fencing Championship 2026: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय तलवारबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है. चार दिनों तक चले इस कड़े मुकाबले में भारतीय दल ने कुल 35 पदक जीते. इनमें 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक शामिल हैं. अंडर-23 और सीनियर दोनों श्रेणियों में इस बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारत इस चैंपियनशिप का सबसे सफल देश बनकर उभरा है.
चैंपियनशिप का आखिरी दिन भारत के लिए सबसे यादगार रहा, जब सीनियर टीम स्पर्धाओं में भारतीय तलवारबाजों ने अपना पूरा दबदबा दिखाया. भारत ने कुल छह टीम स्पर्धाओं में से पांच में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया. भारतीय खिलाड़ियों ने पुरुषों की साब्रे (Men's Sabre), महिलाओं की साब्रे, पुरुषों की एपी (Men's Epee), महिलाओं की एपी और महिलाओं की फॉयल (Women's Foil) टीम स्पर्धा में शीर्ष स्थान हासिल किया. इसके अलावा पुरुषों की फॉयल टीम ने रजत पदक जीतकर इस शानदार अभियान का समापन किया.
इस शानदार जीत के साथ भारत ने प्रतिष्ठित 'विल्किंसन स्वॉर्ड ट्रॉफी' (Wilkinson Sword Trophy) पर भी कब्जा कर लिया है. यह ट्रॉफी कॉमनवेल्थ फेंसिंग फेडरेशन द्वारा साल 1982 से उस देश को दी जाती है जो पूरे चैंपियनशिप में सबसे बेहतर ओवरऑल परिणाम देता है. भारत के लिए यह पहली बार है जब उसने इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को अपने नाम किया है.
लागोस में भारत की सफलता की नींव पहले दिन ही पड़ गई थी, जब अंडर-23 व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने 17 पदक जीतकर धमाल मचा दिया. इसमें चार स्वर्ण, चार रजत और नौ कांस्य पदक शामिल थे. निखिल वाघ ने पुरुषों की साब्रे स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर पोडियम पर पूरी तरह भारतीय कब्जा जमाया. साथ ही जॉयस अशिता (महिला फॉयल), प्राची लोहान (महिला एपी) और जेफरलिन (महिला साब्रे) ने भी स्वर्ण पदक अपने नाम किए.
प्रतियोगिता के दूसरे दिन जब सीनियर व्यक्तिगत स्पर्धाएं शुरू हुईं, तो भारतीय खिलाड़ियों ने सात और पदक अपनी झोली में डाले. इसमें एक स्वर्ण, दो रजत और चार कांस्य पदक शामिल थे. उस दिन का मुख्य आकर्षण महिलाओं की एपी फाइनल थी, जहां तनिष्का खत्री और खुशी डाभड़े ने क्रमश: पहला और दूसरा स्थान हासिल कर भारत को स्वर्ण और रजत पदक की दोहरी खुशी दी.
तीसरे दिन भी भारत का विजय रथ जारी रहा और टीम ने तीन स्वर्ण सहित कुल पांच पदक जीते. कनकलक्ष्मी ने सीनियर महिला फॉयल का खिताब जीता, जबकि राजेंद्रन शांतिमोल शेरजिन सीनियर पुरुष एपी में चैंपियन बने. इसके अलावा सिंह करण सिंह ने सीनियर पुरुष साब्रे स्पर्धा में भारत के लिए एक और स्वर्ण पदक हासिल किया.