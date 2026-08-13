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भारत ने पहली बार जीता कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप का खिताब; झोली में आए 13 गोल्ड, 35 मेडल पर कब्जा

Commonwealth Fencing Championship 2026: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने 35 पदकों के साथ पहली बार ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता. भारत ने प्रतिष्ठित विल्किंसन स्वॉर्ड ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया है.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 13, 2026, 08:22 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:22 PM IST
भारत ने पहली बार जीता कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप का खिताब; झोली में आए 13 गोल्ड, 35 मेडल पर कब्जा
Image Credit: कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप 2026. Photo Credit: FAI

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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