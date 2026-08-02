बॉक्सिंग और वेटलिफ्टिंग में भारत ने दिखाया सबसे ज्यादा दम, मेडल्स की हुई बौछार, देखें पूरी लिस्ट

भारत के झांडू कुमार ने पैरा पावरलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज से खाता खोला था. इसके बाद वेटलिफ्टर ऋषिकंत सिंह CWG 2026 में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने. मीराबाई चानू ने ग्लासगो में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था. वहीं, अस्मिता डे जूडो में भारत के लिए पहला कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल लेकर आईं. सभी की नजरें जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा पर थीं, लेकिन उन्हें भी सिल्वर से संतोष करना पड़ा. बाकी प्लेयर्स के मेडल और किस खेल में कितने मेडल्स आए पूरी लिस्ट नीचे देखी जा सकती है.