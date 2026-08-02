बॉक्सिंग और वेटलिफ्टिंग में भारत ने दिखाया सबसे ज्यादा दम, मेडल्स की हुई बौछार, देखें पूरी लिस्ट

CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों की तूती बोलती नजर आई. टूर्नामेंट अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है. आज यानि 2 अगस्त को टूर्नामेंट के गेम्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी कल होगी. आखिरी दिन से पहले भारत के मेडल्स का आंकड़ा 39 तक पहुंच चुका ह. बॉक्सिंग और वेटलिफ्टिंग में इंडियन प्लेयर्स ने सबसे ज्यादा दम दिखाया. अब किस खिलाड़ी ने कितने मेडल जीते और कितने गोल्ड आए इसकी पूरी लिस्ट हम आपको बताने जा रहे हैं.
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कुल 122 भारतीय एथलीट मेडल और पोडियम पर जगह बनाने की रेस में उतरे. भारत आठ खेलों, एथलेटिक्स, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, बॉल्स, बॉक्सिंग, जूडो, स्विमिंग, ट्रैक साइक्लिंग, वेटलिफ्टिंग की दौड़ में था. वहीं, पांच पैरा खेल पैरा एथलेटिक्स, पैरा पावरलिफ्टिंग, पैरा स्विमिंग, पैरा ट्रैक साइक्लिंग और 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल भी शामिल थे.
भारतीय मुक्केबाजों ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया. बॉक्सिंग में 10 मेडल्स आए, जिसमें 7 गोल्ड मेडल शामिल थे. किसी भी एक देश ने एक ही सीजन में इतने गोल्ड मेडल नहीं जीते हैं. 3 सिल्वर मेडल्स भारत के खाते में आए. ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन गोल्ड से चूक गईं और उन्होंने महिलाओं के 75 किग्रा वर्ग में सिल्वर मेडल जीता.
भारत के झांडू कुमार ने पैरा पावरलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज से खाता खोला था. इसके बाद वेटलिफ्टर ऋषिकंत सिंह CWG 2026 में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने. मीराबाई चानू ने ग्लासगो में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता था. वहीं, अस्मिता डे जूडो में भारत के लिए पहला कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल लेकर आईं. सभी की नजरें जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा पर थीं, लेकिन उन्हें भी सिल्वर से संतोष करना पड़ा. बाकी प्लेयर्स के मेडल और किस खेल में कितने मेडल्स आए पूरी लिस्ट नीचे देखी जा सकती है.
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भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन नई दिल्ली 2010 में रहा, जब मेडल्स का शतक देखने को मिला था. उस दौरान 101 मेडल (39 गोल्ड, 26 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज) जीते और CWG मेडल टेबल में दूसरे स्थान पर रहा. इसके बाद से अभी तक भारत ने 100 का आंकड़ा पार नहीं किया है. बर्मिंघम 2022 में भारत 61 मेडल (22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज) के साथ चौथे स्थान पर रहा.