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बॉक्सिंग और वेटलिफ्टिंग में भारत ने दिखाया सबसे ज्यादा दम, मेडल्स की हुई बौछार, देखें पूरी लिस्ट

CWG 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 अपने अंतिम चरण पर है. आज कॉमनवेल्थ गेम्स का आखिरी दिन है और भारत के मेडल्स का आंकड़ा 39 तक पहुंच चुका है. भारत ने किस खेल में कितने मेडल जीते हैं, इसकी पूरी लिस्ट हम आपको बताने जा रहे हैं.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 02, 2026, 06:52 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 06:52 AM IST
बॉक्सिंग और वेटलिफ्टिंग में भारत ने दिखाया सबसे ज्यादा दम, मेडल्स की हुई बौछार, देखें पूरी लिस्ट
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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