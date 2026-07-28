CWG 2026: शर्मिला का गोल्ड, सर्वेश का सिल्वर... मंडे बना 'गोल्डन डे', भारत ने गुच्छों में जीते मेडल, कहां तक पहुंचा आंकड़ा?

India Medal Tally CWG 2026: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में मंड भारत के लिए गोल्डन डे साबित हुआ. भारत ने 27 जुलाई को गुच्छों में मेडल जीते और मेडल्स का सिक्सर लगाया जिसमें से एक गोल्ड मेडल भी शामिल था. शर्मिला धनकड़, जिन्होंने देश को पैरा-एथलेटिक्स में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल दिलाया. इसके अलावा वेटलिफ्टिंग और हाई जंप में भी भारतीय खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला. शर्मिला ने 20 साल का इंतजार खत्म किया.
महिलाओं के F57 शॉट पुट इवेंट में शर्मिला धनकड़ ने 9.81 मीटर के अपने सीजन-बेस्ट थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया. वह भारत की पहली पैरा-एथलेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट बन गई हैं. F57 कैटेगरी उन खिलाड़ियों के लिए होती है जिनके पैरों में कमजोरी या मांसपेशियों की ताकत कम होती है. इसी इवेंट में शिल्पा के. शायला ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत की खुशी को दोगुना कर दिया.
भारत के मेडल्स का आंकड़ा अब 10 तक पहुंच चुका है. सर्वेश कुशारे पुरुषों की हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने. नेशनल रिकॉर्ड होल्डर सर्वेश ने 2.25 मीटर की जंप मारी. वे जमैका के रोमेन बेकफोर्ड के साथ बराबरी पर थे, लेकिन काउंटबैक नियम के कारण मामूली अंतर से गोल्ड से चूक गए.
वेटलिफ्टर्स ने देश के लिए शानदार प्रदर्शन जारी रखा. पुरुषों की 79 किग्रा कैटेगरी में वल्लुरी अजय बाबू ने 1 किग्रा के बेहद अंतर से चूककर सिल्वर मेडल जीता. महिलाओं की 53 किग्रा कैटेगरी में ज्ञानेश्वरी यादव ने करियर के बेस्ट लिफ्ट के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया. वहीं बिंद्यारानी देवी ने 58 किग्रा क्लास में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. इसके साथ ही वेटलिफ्टिंग में भारत के कुल मेडल्स की संख्या छह हो गई.
ये भी पढे़ं...
इमेज में दी गई जानकारी के अनुसार टेबल नीचे दी गई है:
|नम्बर
|एथलीट
|इवेंट
|खेल
|मेडल
|1
|ऋषिकांत सिंह
|मेंस 60किग्रा
|वेटलिफ्टिंग
|सिल्वर
|2
|झंडू कुमार
|मेंस हैवीवेट
|पैरा पावरलिफ्टिंग
|ब्रॉन्ज
|3
|मीराबाई चानू
|वूमेंस 48किग्रा
|वेटलिफ्टिंग
|गोल्ड
|4
|मुथुपांडी राजा
|मेंस 65किग्रा
|वेटलिफ्टिंग
|सिल्वर
|5
|ज्ञानेश्वरी यादव
|वूमेंस 53किग्रा
|वेटलिफ्टिंग
|सिल्वर
|6
|बिंदियारानी देवी
|वूमेंस 58किग्रा
|वेटलिफ्टिंग
|ब्रॉन्ज
|7
|शर्मिला
|वूमेंस शॉट पुट F57
|पैरा-एथलेटिक्स
|गोल्ड
|8
|सर्वेश कुशारे
|मेंस हाई जंप
|एथलेटिक्स
|सिल्वर
|9
|शिल्पा के. शायला
|वूमेंस शॉट पुट F57
|पैरा-एथलेटिक्स
|ब्रॉन्ज
|10
|वल्लुरी अजय बाबू
|मेंस 79किग्रा
|वेटलिफ्टिंग
|सिल्वर