CWG 2026: शर्मिला का गोल्ड, सर्वेश का सिल्वर... मंडे बना 'गोल्डन डे', भारत ने गुच्छों में जीते मेडल, कहां तक पहुंचा आंकड़ा?

वेटलिफ्टर्स ने देश के लिए शानदार प्रदर्शन जारी रखा. पुरुषों की 79 किग्रा कैटेगरी में वल्लुरी अजय बाबू ने 1 किग्रा के बेहद अंतर से चूककर सिल्वर मेडल जीता. महिलाओं की 53 किग्रा कैटेगरी में ज्ञानेश्वरी यादव ने करियर के बेस्ट लिफ्ट के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया. वहीं बिंद्यारानी देवी ने 58 किग्रा क्लास में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. इसके साथ ही वेटलिफ्टिंग में भारत के कुल मेडल्स की संख्या छह हो गई.