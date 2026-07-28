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CWG 2026: शर्मिला का गोल्ड, सर्वेश का सिल्वर... मंडे बना 'गोल्डन डे', भारत ने गुच्छों में जीते मेडल, कहां तक पहुंचा आंकड़ा?

India Medal Tally CWG 2026: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में मंड भारत के लिए गोल्डन डे साबित हुआ. भारत ने 27 जुलाई को गुच्छों में मेडल जीते और मेडल्स का सिक्सर लगाया, जिसमें से एक गोल्ड मेडल भी शामिल था.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 28, 2026, 10:22 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:27 AM IST
CWG 2026: शर्मिला का गोल्ड, सर्वेश का सिल्वर... मंडे बना 'गोल्डन डे', भारत ने गुच्छों में जीते मेडल, कहां तक पहुंचा आंकड़ा?
Image Credit: AI Graphics

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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