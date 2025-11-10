गोल्ड से चूका भारत... मनु भाकर और ईशा सिंह को सिल्वर, एक खराब शॉट ने बिगाड़ा खेल

ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के हाथ से गोल्ड मेडल फिसल गया. मनु भाकर और ईशा सिंह के एक दो शॉट ने पूरा खेल बिगाड़ दिया. मनु, ईशा और इंदर की जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में गोल्ड की दहलीज पर थी, लेकिन अंत में निराशा हाथ लगी और सिल्वर से संतोष करना पड़ा है. दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर, जिन्होंने पहले पेरिस ओलंपिक में इंडिविजुअल और मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे. ISSF फाइनल में कंट्रोल में दिख रही थीं.

मनु भाकर के एक शॉट ने बिगाड़ा खेल

मनु भाकर फाइनल में गोल्ड की तरफ बढ़ रही थीं, लेकिन 14वें शॉट महंगा पड़ा और पहले स्थान पर सीधे सातवें पर पहुंच गईं. उन्होंने 139.5 के स्कोर के साथ फिनिश किया. कई एशियन गेम्स मेडलिस्ट ईशा सिंह, जिन्होंने हाल ही में चीन के निंगबो में वर्ल्ड कप गोल्ड जीता था, वह भी निर्णायक दौर में चूक गईं. 20 साल की इस खिलाड़ी ने शानदार 10.7 के बाद अपने 14वें प्रयास में खराब 8.4 का शॉट लगाया और आठ शूटर वाले फाइनल में छठे स्थान पर रहीं.

किसने जीता गोल्ड?

चीन की याओ कियानक्सुन, जो 20 साल की हैं उन्होंने 243.0 के साथ गोल्ड जीतने के लिए शानदार संयम दिखाया. वहीं, हांगकांग-चीन की हो चिंग शिंग ने सिल्वर (241.2) और चीन की वेई कियान ने ब्रॉन्ज (221.4) जीता. हालांकि, भारत को टीम सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा, क्योंकि ईशा (583), मनु भाकर (580), और वर्ल्ड नंबर 1 सुरुचि इंदर सिंह (577) ने मिलकर कुल 1740 का स्कोर बनाया.

मनु-ईशा का शानदार प्रदर्शन

मनु और ईशा दोनों ने ही फाइनल के लिए शानदार तरीके से क्वालीफाई किया था. ईशा, जो सिर्फ 13 साल की उम्र में एयर पिस्टल में भारत की सबसे कम उम्र की नेशनल चैंपियन बनी थीं. उन्होंने क्वालीफिकेशन में 583 का स्कोर किया, जिसमें तीसरी सीरीज में परफेक्ट 100 भी शामिल था और चौथे स्थान पर रहीं. मनु 580 के साथ उनके ठीक पीछे छठे स्थान पर रहीं.

5वें नंबर पर भारत

मनु ने अपने 13वें शॉट पर 10.7 के साथ लीड भी ले ली थी, लेकिन उनके 8.8 के शॉट ने उनके मेडल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. तीसरी भारतीय, 19 साल की सुरुचि इंदर सिंह, जिन्होंने इस साल चार वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल जीते हैं, उन्होंने 577 का स्कोर करके 99 निशानेबाजों के हाई-क्वालिटी मुकाबले में 14वां स्थान हासिल किया. एक गोल्ड, तीन सिल्वर और दो ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत अभी मेडल टैली में पांचवें स्थान पर है. जबकि चीन छह गोल्ड, तीन सिल्वर और दो ब्रॉन्ज के साथ पहले स्थान पर है.