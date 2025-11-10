Advertisement
trendingNow12996740
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

गोल्ड से चूका भारत... मनु भाकर और ईशा सिंह को सिल्वर, एक खराब शॉट ने बिगाड़ा खेल

ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के हाथ से गोल्ड मेडल फिसल गया. मनु भाकर और ईशा सिंह के एक दो शॉट ने पूरा खेल बिगाड़ दिया. मनु, ईशा और इंदर की जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में गोल्ड की दहलीज पर थी, लेकिन अंत में निराशा हाथ लगी और सिल्वर से संतोष करना पड़ा है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 10, 2025, 10:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Manu Bhaker
Manu Bhaker

ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के हाथ से गोल्ड मेडल फिसल गया. मनु भाकर और ईशा सिंह के एक दो शॉट ने पूरा खेल बिगाड़ दिया. मनु, ईशा और इंदर की जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में गोल्ड की दहलीज पर थी, लेकिन अंत में निराशा हाथ लगी और सिल्वर से संतोष करना पड़ा है. दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर, जिन्होंने पहले पेरिस ओलंपिक में इंडिविजुअल और मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे. ISSF फाइनल में कंट्रोल में दिख रही थीं.

मनु भाकर के एक शॉट ने बिगाड़ा खेल

मनु भाकर फाइनल में गोल्ड की तरफ बढ़ रही थीं, लेकिन 14वें शॉट महंगा पड़ा और पहले स्थान पर सीधे सातवें पर पहुंच गईं. उन्होंने 139.5 के स्कोर के साथ फिनिश किया. कई एशियन गेम्स मेडलिस्ट ईशा सिंह, जिन्होंने हाल ही में चीन के निंगबो में वर्ल्ड कप गोल्ड जीता था, वह भी निर्णायक दौर में चूक गईं. 20 साल की इस खिलाड़ी ने शानदार 10.7 के बाद अपने 14वें प्रयास में खराब 8.4 का शॉट लगाया और आठ शूटर वाले फाइनल में छठे स्थान पर रहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

किसने जीता गोल्ड?

चीन की याओ कियानक्सुन, जो 20 साल की हैं उन्होंने 243.0 के साथ गोल्ड जीतने के लिए शानदार संयम दिखाया. वहीं, हांगकांग-चीन की हो चिंग शिंग ने सिल्वर (241.2) और चीन की वेई कियान ने ब्रॉन्ज (221.4) जीता. हालांकि, भारत को टीम सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा, क्योंकि ईशा (583), मनु भाकर (580), और वर्ल्ड नंबर 1 सुरुचि इंदर सिंह (577) ने मिलकर कुल 1740 का स्कोर बनाया.

मनु-ईशा का शानदार प्रदर्शन

मनु और ईशा दोनों ने ही फाइनल के लिए शानदार तरीके से क्वालीफाई किया था. ईशा, जो सिर्फ 13 साल की उम्र में एयर पिस्टल में भारत की सबसे कम उम्र की नेशनल चैंपियन बनी थीं. उन्होंने क्वालीफिकेशन में 583 का स्कोर किया, जिसमें तीसरी सीरीज में परफेक्ट 100 भी शामिल था और चौथे स्थान पर रहीं. मनु 580 के साथ उनके ठीक पीछे छठे स्थान पर रहीं.

ये भी पढे़ं.. 'मैं दुकानदार हूं..' सूर्या के व्लॉग में तिलक को पड़ गई 'डांट', बुमराह ने इस अंदाज में खींची टांग

5वें नंबर पर भारत

मनु ने अपने 13वें शॉट पर 10.7 के साथ लीड भी ले ली थी, लेकिन उनके 8.8 के शॉट ने उनके मेडल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. तीसरी भारतीय, 19 साल की सुरुचि इंदर सिंह, जिन्होंने इस साल चार वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल जीते हैं, उन्होंने 577 का स्कोर करके 99 निशानेबाजों के हाई-क्वालिटी मुकाबले में 14वां स्थान हासिल किया. एक गोल्ड, तीन सिल्वर और दो ब्रॉन्ज मेडल के साथ भारत अभी मेडल टैली में पांचवें स्थान पर है. जबकि चीन छह गोल्ड, तीन सिल्वर और दो ब्रॉन्ज के साथ पहले स्थान पर है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Manu Bhakar

Trending news

न धमाके वाली जगह पर गड्ढा, ना ही मरने वालों के शरीर में मिले कील; ये कैसा ब्लास्ट
Delhi blast
न धमाके वाली जगह पर गड्ढा, ना ही मरने वालों के शरीर में मिले कील; ये कैसा ब्लास्ट
I-20 कार में हुआ था धमाका, हर एंगल की हो रही जांच: गृहमंत्री अमित शाह ने दिया अपडेट
Delhi
I-20 कार में हुआ था धमाका, हर एंगल की हो रही जांच: गृहमंत्री अमित शाह ने दिया अपडेट
लाल किले पर कार की हुई धीमी रफ्तार, हो गया ब्लास्ट, पुलिस बोली-ये हमले का नया पैटर्न
red fort blast
लाल किले पर कार की हुई धीमी रफ्तार, हो गया ब्लास्ट, पुलिस बोली-ये हमले का नया पैटर्न
Delhi Blast: मेट्रो स्टेशन का गेट भी धमाके में उड़ा, सारे शीशे हुए चकनाचूर; NIA जांच
Delhi blast
Delhi Blast: मेट्रो स्टेशन का गेट भी धमाके में उड़ा, सारे शीशे हुए चकनाचूर; NIA जांच
फरीदाबाद से दिल्ली में धमाके वाली जगह 30 KM दूर, ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन तो नहीं?
lal qila blast
फरीदाबाद से दिल्ली में धमाके वाली जगह 30 KM दूर, ब्लास्ट का आतंकी कनेक्शन तो नहीं?
आग ही आग, मांस के लोथड़े और सड़क पर खून... कैसा था लाल किला धमाके के बाद का मंजर
Delhi blast
आग ही आग, मांस के लोथड़े और सड़क पर खून... कैसा था लाल किला धमाके के बाद का मंजर
Delhi Blast: दिल्ली में धमाके के बाद मुंबई में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर बढ़ी चौकसी
delhi red fort blast
Delhi Blast: दिल्ली में धमाके के बाद मुंबई में हाई अलर्ट, चप्पे-चप्पे पर बढ़ी चौकसी
उमर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बडगाम उपचुनाव एक अहम परीक्षा, आगा बनाम आगा
Budgam By Election
उमर की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बडगाम उपचुनाव एक अहम परीक्षा, आगा बनाम आगा
दिल्ली में लाल किला के ठीक सामने कार में भयानक धमाका, 13 की मौत; शाह से PM ने की बात
Lal Quila Blast
दिल्ली में लाल किला के ठीक सामने कार में भयानक धमाका, 13 की मौत; शाह से PM ने की बात
वो पोस्टर, जिसने इतने बड़े आतंकी मॉड्यूल का कर दिया पर्दाफाश, साजिश की Inside Story
Terror Module
वो पोस्टर, जिसने इतने बड़े आतंकी मॉड्यूल का कर दिया पर्दाफाश, साजिश की Inside Story