भारत की ओलंपिक मेडलिस्ट ने 31 की उम्र में रचा इतिहास, नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर मचाई सनसनी

भारत की ओलंपिक मेडलिस्ट ने 31 की उम्र में रचा इतिहास, नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर मचाई सनसनी

Mirabai Chanu Weightlifting: भारत की दिग्गज महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है. उन्होंने बुधवार (4 फरवरी) को वेटलिफ्टिंग में नेशनल रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया. मीराबाई चानू महिलाओं की 48kg कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए हैं. 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 04, 2026, 08:47 PM IST
भारत की ओलंपिक मेडलिस्ट ने 31 की उम्र में रचा इतिहास, नेशनल रिकॉर्ड तोड़कर मचाई सनसनी

Mirabai Chanu Weightlifting: भारत की दिग्गज महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है. उन्होंने बुधवार (4 फरवरी) को वेटलिफ्टिंग में नेशनल रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया. मीराबाई चानू महिलाओं की 48kg कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए हैं. उन्होंने अपना दबदबा कायम रखते हुए 48 किग्रा भारवर्ग में 205 किग्रा वजन उठाकर कमाल कर दिखाया.

एक साल में रिकॉर्ड को किया बेहतर

चानू ने स्नैच और क्लीन एंड जर्क के कुल टोटल में नए नेशनल रिकॉर्ड बनाए. यह परफॉर्मेंस 2025 वर्ल्ड चैंपियनशिप में उनके 199 किग्रा के गोल्ड जीतने वाले लिफ्ट से 6 किग्रा ज्यादा है. चानू ने स्नैच में जबरदस्त शुरुआत की. उन्होंने 89 किग्रा वजन उठाकर मौजूदा नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ दिया. 

ऐसा रहा चानू का प्रदर्शन

मीराबाई चानू ने 91 किग्रा उठाने की कोशिश की, जिससे उनका रिकॉर्ड और बेहतर हो जाता, लेकिन वह लिफ्ट कामयाब नहीं रही. क्लीन एंड जर्क में उन्होंने अपनी खास अंदाज में 116 किग्रा वजन उठाया और एक बार फिर नेशनल स्टैंडर्ड को बेहतर बनाया. उनका कुल 205 किग्रा का टोटल एक शानदार प्रदर्शन था और इसने खेल के टॉप लेवल पर उनकी लगातार अच्छी परफॉर्मेंस को दिखाया.

ये भी पढ़ें: ​Explained: भारत नहीं, कौन है सलमान की टीम का सबसे बड़ा दुश्मन, ग्रुप राउंड से ही बाहर हो जाएगा पाकिस्तान?

नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू की लिफ्ट:

स्नैच: 89 किग्रा (नेशनल रिकॉर्ड)

क्लीन एंड जर्क: 116 किग्रा (नेशनल रिकॉर्ड)

टोटल: 205 किग्रा (नेशनल रिकॉर्ड)

ये भी पढ़ें: IPL से संन्यास के बाद क्या करेंगे धोनी? कमेंट्री या कुछ और... चैंपियन कप्तान ने कर दिया खुलासा

मीराबाई चानू की उपलब्धियां

मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 49 किग्रा वर्ग में रजत पदक जीता था. उन्होंने 2017 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर 22 वर्षों के लंबे इंतजार को खत्म किया था. राष्ट्रमंडल खेलों में भी उनका दबदबा रहा है, जहां उन्होंने 2018 और 2022 में लगातार स्वर्ण पदक जीते. भारत सरकार ने उन्हें 2018 में पद्म श्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवॉर्ड से सम्मानित किया था.

