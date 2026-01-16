पक्षियों की बीट की वजह से रुका मैच, पहले स्टैंड में बंदर ने मचाया था उत्पात, इस टूर्नामेंट में जमकर बवाल

Advertisement
Hindi Newsखेल-खिलाड़ीपक्षियों की बीट की वजह से रुका मैच, पहले स्टैंड में बंदर ने मचाया था उत्पात, इस टूर्नामेंट में जमकर बवाल

इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में जमकर बवाल देखने को मिल रहा है. एचएस प्रणॉय और लोह कीन यू के बीच इंडिया ओपन का प्री-क्वार्टर फाइनल मैच दो बार पक्षियों की बीट गिरने की वजह से रोकना पड़ा. यह प्री-क्वार्टर फाइनल मैच नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जा रहा था.

Jan 16, 2026, 11:34 AM IST
इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में जमकर बवाल देखने को मिल रहा है. एचएस प्रणॉय और लोह कीन यू के बीच इंडिया ओपन का प्री-क्वार्टर फाइनल मैच दो बार पक्षियों की बीट गिरने की वजह से रोकना पड़ा. यह प्री-क्वार्टर फाइनल मैच नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जा रहा था. यह घटना तब हुई जब कुछ दिन पहले बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI) ने डेनमार्क की शटलर मिया ब्लिचफेल्ट के नई दिल्ली में खेलने की जगह पर गंदगी की शिकायतों का जवाब देते हुए कहा था कि वेन्यू कबूतरों से मुक्त है.

पक्षियों की बीट की वजह से रुका मैच

बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI) के सेक्रेटरी जनरल संजय मिश्रा के दावे के कुछ ही दिनों बाद ही इस वेन्यू पर पक्षियों की बीट की वजह से खेल रोकना पड़ा. एचएस प्रणॉय और लोह कीन यू को आठवीं सीड मिली थी. ये दोनों दूसरे राउंड के एक हाई-इंटेंसिटी मुकाबले में भिड़ रहे थे, तभी रुकावटें आईं. आमतौर पर बैडमिंटन टूर्नामेंट में कोर्ट को खिलाड़ियों के अनुरोध पर पोंछा जाता है. जब कोर्ट पर खून गिर जाता है, तो रेफरी खुद आगे आते हैं, क्योंकि जब तक दाग हटाए नहीं जाते, तब तक खेल जारी नहीं रह सकता.

इंडिया ओपन टूर्नामेंट में जमकर बवाल

हालांकि एक अजीब घटना में भारत के सबसे जाने-माने स्पोर्ट्स वेन्यू में से एक में सुपर 750 इवेंट के दौरान मैच के बीच में चिड़िया की बीट साफ करनी पड़ी. प्रणय ने लोह से तीन गेम में हारने के बाद मीडिया से कहा, 'मुझे लगता है कि यह चिड़िया की बीट थी जिसकी वजह से गेम रुका.' हालांकि, भारतीय शटलर ने हालात पर उंगली उठाने से मना कर दिया, जबकि कई खिलाड़ियों ने दिल्ली में हवा की क्वालिटी और ठंडे मौसम को लेकर चिंता जताई थी.

वेन्यू को लेकर जांच के दायरे में आयोजक

बता दें कि इसके अलावा इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के दौरान इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम की दर्शक गैलरी में एक बंदर भी देखा गया. बंदर के अचानक आने से स्टेडियम के अंदर मौजूद दर्शकों के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफी ध्यान गया. हालांकि, आयोजकों के लिए राहत की बात यह रही कि जानवर ने किसी मैच या ट्रेनिंग सेशन में कोई रुकावट नहीं डाली. टूर्नामेंट के आयोजक पहले से ही वेन्यू पर खेलने की स्थितियों को लेकर लगातार जांच के दायरे में हैं.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

India Open 2026

