Advertisement
trendingNow13197860
Hindi Newsखेल-खिलाड़ीभारतीय गोल्फ के दिग्गज विजय कुमार का निधन, 57 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, इंडिया ओपन में दर्ज की थी ऐतिहासिक जीत

भारतीय गोल्फ के दिग्गज विजय कुमार का निधन, 57 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, इंडिया ओपन में दर्ज की थी ऐतिहासिक जीत

भारतीय गोल्फ जगत के लिए आज का दिन एक अपूर्णीय क्षति लेकर आया है. देश के सबसे सफल और सम्मानित गोल्फरों में शुमार विजय कुमार अब हमारे बीच नहीं रहे. 2002 के इंडिया ओपन चैंपियन का उनके गृह नगर लखनऊ में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Apr 29, 2026, 05:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vijay Kumar (X)
Vijay Kumar (X)

भारतीय खेल जगत से हैरान कर देने वाली खबर आ रही है. गोल्फ जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है क्योंकि देश के सबसे सफल और सम्मानित गोल्फरों में शुमार विजय कुमार का निधन हो गया है. 2002 के इंडिया ओपन चैंपियन ने लखनऊ में अंतिम सांस ली. उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ. मात्र 57 वर्ष की आयु में उनके अचानक जाने से खेल प्रेमियों और गोल्फ बिरादरी में शोक की लहर दौड़ गई है.

एक शानदार करियर का अंत

विजय कुमार ने 1988 में पेशेवर गोल्फ की दुनिया में कदम रखा था. 1990 के दशक के मध्य से लेकर 2000 की शुरुआत तक उन्होंने भारतीय घरेलू गोल्फ सर्किट पर एकछत्र राज किया. वह चार बार के 'ऑर्डर ऑफ मेरिट' चैंपियन रहे, जो उनकी निरंतरता और खेल के प्रति उनकी उपलब्धियों को दर्शाता है. उनके खेल की सटीकता और शांत स्वभाव ने उन्हें प्रशंसकों के बीच काफी लोकप्रिय बनाया था.

इंडिया ओपन की वो ऐतिहासिक जीत

विजय कुमार के करियर का सबसे यादगार पल साल 2002 में आया, जब उन्होंने 'इंडिया ओपन' का खिताब अपने नाम किया. वह भारत के उन चुनिंदा नौ गोल्फरों में शामिल हैं, जिन्होंने इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट को जीतने का गौरव हासिल किया है. इसके अलावा उन्होंने 1999 में स्कॉटलैंड के सेंट एंड्रयूज में अल्फ्रेड डनहिल कप में भारत का प्रतिनिधित्व कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक बिखेरी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं.. श्रीलंका क्रिकेट में तख्तापलट ...अध्यक्ष शम्मी सिल्वा का 7 साल का साम्राज्य खत्म

कपिल देव ने दी भावुक श्रद्धांजलि

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और पीजीटीआई के अध्यक्ष कपिल देव ने विजय कुमार के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि विजय कुमार भारतीय गोल्फ के सच्चे दिग्गजों में से एक थे. उनकी उपलब्धियों और विनम्र स्वभाव ने उन्हें गोल्फरों की कई पीढ़ियों के लिए एक आदर्श बनाया था. कपिल देव के अनुसार, विजय कुमार का जाना न केवल गोल्फ बल्कि पूरे भारतीय खेल जगत के लिए एक बड़ी क्षति है.

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Vijay Kumar

Trending news

धर्म पूछकर चाकू मारने वाला जुबैर कर रहा अजीबोगरीब बरताव, पूछताछ के दौरान क्या कर रहा
Zubair Ansari
धर्म पूछकर चाकू मारने वाला जुबैर कर रहा अजीबोगरीब बरताव, पूछताछ के दौरान क्या कर रहा
बंगाल में वोटिंग के बीच कई जगहों पर मिले देसी बम, कहां-कहां होगी फिर से वोटिंग?
West Bengal assembly elections
बंगाल में वोटिंग के बीच कई जगहों पर मिले देसी बम, कहां-कहां होगी फिर से वोटिंग?
'EVM से छेड़छाड़ हुई तो वापस कराएंगे वोटिंग...', चुनाव के बीच आरोपों पर EC की सख्ती
West Bengal
'EVM से छेड़छाड़ हुई तो वापस कराएंगे वोटिंग...', चुनाव के बीच आरोपों पर EC की सख्ती
State Assembly Election Exit Poll 2026 Live Updates: पांच राज्यों में कौन बनेगा कुर्सी का किंग? किसको मिलेगा वनवास, कुछ देर में ZEENIA AI एग्जिट पोल में बताएंगी सटीक आंकड़े
Zeenia Exit Poll 2026
State Assembly Election Exit Poll 2026 Live Updates: पांच राज्यों में कौन बनेगा कुर्सी का किंग? किसको मिलेगा वनवास, कुछ देर में ZEENIA AI एग्जिट पोल में बताएंगी सटीक आंकड़े
'ये अहं की लड़ाई', बॉम्बे HC ने 2046 तक टाला केस, अब 15 जुलाई को होगी सुनवाई; जानिए
Bombay High Court
'ये अहं की लड़ाई', बॉम्बे HC ने 2046 तक टाला केस, अब 15 जुलाई को होगी सुनवाई; जानिए
बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में अब तक कहां-कहां हुई हिंसा? सुवेंदु अधिकारी का हुआ घेराव
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में अब तक कहां-कहां हुई हिंसा? सुवेंदु अधिकारी का हुआ घेराव
धर्म पूछकर हमला करने लोन वुल्‍फ के नोट्स को पढ़ेंगे तो कांप जाएंगे, खौफनाक थे इरादे
ISIS
धर्म पूछकर हमला करने लोन वुल्‍फ के नोट्स को पढ़ेंगे तो कांप जाएंगे, खौफनाक थे इरादे
गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में पीएम ने दौड़ाई सुपरफास्ट 'गुजरात-बंगाल एक्सप्रेस'
Narendra Modi news
गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में पीएम ने दौड़ाई सुपरफास्ट 'गुजरात-बंगाल एक्सप्रेस'
आईएसआई के इशारे पर ड्रोन से भेजी गई थी हथियारों की खेप, दिल्ली पुलिस ने सब कुछ दबोचा
Delhi news
आईएसआई के इशारे पर ड्रोन से भेजी गई थी हथियारों की खेप, दिल्ली पुलिस ने सब कुछ दबोचा
गुजरात में BJP के साथ हुआ खेला, आदिवासी इलाकों में केजरीवाल मॉडल पर जनता की मुहर
BJP
गुजरात में BJP के साथ हुआ खेला, आदिवासी इलाकों में केजरीवाल मॉडल पर जनता की मुहर