भारतीय गोल्फ के दिग्गज विजय कुमार का निधन, 57 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, इंडिया ओपन में दर्ज की थी ऐतिहासिक जीत

भारतीय खेल जगत से हैरान कर देने वाली खबर आ रही है. गोल्फ जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है क्योंकि देश के सबसे सफल और सम्मानित गोल्फरों में शुमार विजय कुमार का निधन हो गया है. 2002 के इंडिया ओपन चैंपियन ने लखनऊ में अंतिम सांस ली. उनका निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ. मात्र 57 वर्ष की आयु में उनके अचानक जाने से खेल प्रेमियों और गोल्फ बिरादरी में शोक की लहर दौड़ गई है.

एक शानदार करियर का अंत

विजय कुमार ने 1988 में पेशेवर गोल्फ की दुनिया में कदम रखा था. 1990 के दशक के मध्य से लेकर 2000 की शुरुआत तक उन्होंने भारतीय घरेलू गोल्फ सर्किट पर एकछत्र राज किया. वह चार बार के 'ऑर्डर ऑफ मेरिट' चैंपियन रहे, जो उनकी निरंतरता और खेल के प्रति उनकी उपलब्धियों को दर्शाता है. उनके खेल की सटीकता और शांत स्वभाव ने उन्हें प्रशंसकों के बीच काफी लोकप्रिय बनाया था.

इंडिया ओपन की वो ऐतिहासिक जीत

विजय कुमार के करियर का सबसे यादगार पल साल 2002 में आया, जब उन्होंने 'इंडिया ओपन' का खिताब अपने नाम किया. वह भारत के उन चुनिंदा नौ गोल्फरों में शामिल हैं, जिन्होंने इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट को जीतने का गौरव हासिल किया है. इसके अलावा उन्होंने 1999 में स्कॉटलैंड के सेंट एंड्रयूज में अल्फ्रेड डनहिल कप में भारत का प्रतिनिधित्व कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक बिखेरी थी.

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कपिल देव ने दी भावुक श्रद्धांजलि

भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और पीजीटीआई के अध्यक्ष कपिल देव ने विजय कुमार के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि विजय कुमार भारतीय गोल्फ के सच्चे दिग्गजों में से एक थे. उनकी उपलब्धियों और विनम्र स्वभाव ने उन्हें गोल्फरों की कई पीढ़ियों के लिए एक आदर्श बनाया था. कपिल देव के अनुसार, विजय कुमार का जाना न केवल गोल्फ बल्कि पूरे भारतीय खेल जगत के लिए एक बड़ी क्षति है.