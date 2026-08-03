India Record at Galle: श्रीलंका के सबसे खतरनाक मैदान पर ऐसा है भारत का इतिहास, आंकड़े देख यकीन करना मुश्किल

India Record at Galle: जैसे-जैसे टीम इंडिया 15 अगस्त 2026 से श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाली अपनी दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए कमर कस रही है, क्रिकेट प्रशंसक इतिहास के पन्नों को पलट रहे हैं. गॉल का खूबसूरत मैदान हमेशा हाई-वोल्टेज ड्रामे का गवाह रहा है और इस ऐतिहासिक मैदान पर भारत के पिछले मुकाबले विरोधाभासी किस्मत की एक दिलचस्प कहानी बताते हैं. एक बार फिर टीम इंडिया यहां खेलने वाली है और फैंस को रोमांचक मैच की उम्मीद है.
आंकड़ों में गहराई से उतरने पर पता चलता है कि भारत ने गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में अब तक पांच टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें यादगार जीत की खुशी और करारी हार का दर्द दोनों शामिल हैं. आइए उन आंकड़ों और मील के पत्थरों को समझें जो गॉल की पिच के साथ भारत के जटिल रिश्ते को बताता है.
गॉल के साथ भारत का नाता 14 अगस्त 2001 को शुरू हुआ था. उस पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की लेकिन परिस्थितियों पर काबू पाने में विफल रही और अंततः मेजबानों से 10 विकेट से हार गई. यह संघर्ष बाद के दौरों पर भी जारी रहा। 18 जुलाई 2010 को भारत को एक बार फिर 10 विकेट से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी. कुछ साल बाद 12 अगस्त 2015 को इतिहास फिर दोहराया गया जब भारत 63 रनों से मैच हार गया. इन नतीजों ने गॉल की छवि एक अभेद्य किले के रूप में बना दी, जहां स्पिन होती गेंद और भीषण गर्मी के सामने विदेशी बल्लेबाजी अक्सर बिखर जाती है.
गॉल में भारत की कहानी सिर्फ दिल टूटने के बारे में नहीं है. इसमें आधुनिक टेस्ट इतिहास के कुछ सबसे दमदार प्रदर्शन भी शामिल हैं. 31 जुलाई 2008 को पहली बार पासा पलटा जब टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने शानदार लचीलापन और रणनीति दिखाई और 170 रनों से शानदार जीत दर्ज की. इससे साबित हुआ कि धैर्य और अनुशासन के साथ गॉल की पिच को फतह किया जा सकता है.
लगभग एक दशक बाद 26 जुलाई 2017 को भारत ने इसी मैदान पर अपनी श्रेष्ठता साबित की. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनते हुए मेहमानों ने श्रीलंका को 304 रनों के विशाल अंतर से हराया. यह जीत भारत की सबसे यादगार विदेशी जीत में से एक है, जो उपमहाद्वीप की परिस्थितियों में टीम की गहराई को दिखाती है.
इस मैदान पर दो जीत और तीन हार के साथ भारत का रिकॉर्ड फिलहाल बराबरी के करीब खड़ा है. जैसे ही टीम 2026 सीरीज के पहले मैच के लिए इस ऐतिहासिक मैदान पर लौटने की तैयारी कर रही है, दांव बहुत ऊंचे हैं. गॉल की परिस्थितियां बेहतरीन खिलाड़ियों को भी चुनौती देने के लिए जानी जाती हैं, जो स्पिनरों को तीखी टर्न देती हैं और तेज गेंदबाजों के लिए मुश्किल पैदा करती हैं. भारतीय टीम इस ऐतिहासिक संतुलन को अपने पक्ष में झुकाने और सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करने के इरादे से मैदान में उतरेगी.