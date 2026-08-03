Add Zee Business As A Preferred Source
App

India Record at Galle: श्रीलंका के सबसे खतरनाक मैदान पर ऐसा है भारत का इतिहास, आंकड़े देख यकीन करना मुश्किल

India Record at Galle: 15 अगस्त 2026 से श्रीलंका के खिलाफ शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया तैयार है. गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत के रोमांचक इतिहास, यादगार जीत और बड़ी हार का पूरा विश्लेषण पढ़ें.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 03, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:38 PM IST
India Record at Galle: श्रीलंका के सबसे खतरनाक मैदान पर ऐसा है भारत का इतिहास, आंकड़े देख यकीन करना मुश्किल
Image Credit: गॉल में भारतीय क्रिकेट टीम का रिकॉर्ड. Photo Credit: BCCI

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जनता के प्रति समर्पण हो तो उम्र मायने नहीं रखती.. CM ने आलम बदी को दी श्रद्धांजलि
2
3
4
5