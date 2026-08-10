Explained: 1971 से 2023 तक... हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का कैसा रिकॉर्ड? 51 साल से ट्रॉफी का इंतजार

FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 15 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड की धरती पर होने जा रहा है. हॉकी का ये मेगा इवेंट 15 से 30 अगस्त तक चलेगा. हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में दो कट्टर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है. पूल-D में भारत, पाकिस्तान और वेल्स की टीमें शामिल हैं. ये सभी मैच एमस्टेलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेले जाएंगे. FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारत का पहला मैच 15 अगस्त को वेल्स से होगा. भारतीय हॉकी टीम इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड से भिड़ेगी. सबसे बड़ा मुकाबला तो 19 अगस्त को होगा, जब भारत का सामना अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगा.
हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच पूल-D के इस मैच पर पूरी दुनिया की नजरें होंगी. इस वर्ल्ड कप में भारतीय हॉकी टीम की कमान धाकड़ डिफेंडर और ड्रैग-फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह के हाथों में होगी. वहीं, मिडफील्डर मनप्रीत सिंह अपने शानदार अनुभव से इस बैलेंस्ड टीम को मजबूती प्रदान करेंगे. हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में इस बार जो भारत की हॉकी टीम खेलेगी, उसमें कप्तान हरमनप्रीत सिंह, जरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित, यशदीप सिवाच, राजिंदर सिंह, आदित्य अर्जुन लालागे, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलाकांता शर्मा, विवेक सागर प्रसाद, दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, मनदीप सिंह, अभिषेक, मोहित एचएस और सूरज करकेरा शामिल हैं.
हॉकी वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में 16 टीमों को चार-चार टीमों वाले चार पूल में बांटा गया है, जिनमें से हर पूल की टॉप दो टीमें दूसरे राउंड में पहुंचेंगी. दूसरे राउंड के दो पूलों में से हर एक पूल की टॉप दो टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. सेमीफाइनल जीतने वाली टीमें फाइनल खेलेंगी. फाइनल की विजेता टीम को मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी मिलेगी. बता दें कि यह मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का 16वां एडिशन होगा. मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के मैच बेल्जियम के वावरे और नीदरलैंड के एमस्टेलवीन में होंगे. यह पहली बार होगा, जब मेंस हॉकी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया जाएगा. बेल्जियम पहली बार और नीदरलैंड चौथी बार मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है.
मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में 16 टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 44 मैच खेले जाएंगे. इस टूर्नामेंट के दौरान पूल स्टेज में 24 मैच, सेकंड स्टेज में 8 मैच और क्लासिफिकेशन स्टेज में 8 मैच खेले जाएंगे. डिफेंडिंग चैम्पियन जर्मनी की टीम होगी, जिसने साल 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जीता था.
मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में अब तक इसके पिछले 15 एडिशन्स में पाकिस्तान की टीम ने सर्वाधिक 4 बार ट्रॉफी जीती है. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और जर्मनी की टीमों ने 3-3 बार हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है. वहीं, भारत और बेल्जियम ने 1-1 बार हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है.
पाकिस्तान - 4 बार (1971, 1978, 1982, 1994)
नीदरलैंड - 3 बार (1973, 1990, 1998)
ऑस्ट्रेलिया - 3 बार (1986, 2010, 2014)
जर्मनी - 3 बार (2002, 2006, 2023)
भारत - 1 बार (1975)
बेल्जियम - 1 बार (2018)
भारत को 51 साल से मेंस हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जीतने का इंतजार है. भारत ने अभी तक मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के इतिहास में सिर्फ एक बार खिताब जीत है. भारत ने 1975 में अपने पहले और इकलौते मेंस हॉकी वर्ल्ड कप खिताब पर कब्जा जमाया था.
भारत में हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के सभी मैचों का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा. वहीं, सभी मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.
1971 हॉकी वर्ल्ड कप (बार्सिलोना)
1971 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के पहले एडिशन की मेजबानी बार्सिलोना को मिली. मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के सबसे पहले एडिशन की मेजबानी का अधिकार पाकिस्तान को मिला था, लेकिन भारत के साथ राजनीतिक तनाव के कारण इस टूर्नामेंट को बार्सिलोना में आयोजित करना पड़ा. इस एडिशन में भारत ने फ्रांस, अर्जेंटीना, केन्या और वेस्ट जर्मनी को हराकर पूल A में टॉप किया, लेकिन सेमीफाइनल में पाकिस्तान से 1-2 से हार गया. पाकिस्तान ने फाइनल में स्पेन को हराकर पहला चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया, जबकि भारत ने केन्या को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता.
1973 हॉकी वर्ल्ड कप (एम्सटर्डम)
एम्सटर्डम में हुए 1973 हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने फाइनल तक का सफर तय किया था. भारत को नीदरलैंड के खिलाफ रोमांचक फाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और उसका खिताब जीतने का सपना टूट गया. इस हॉकी वर्ल्ड कप में मेजबान नीदरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में भारत को 4-2 से हराकर खिताब जीता. भारत पूल ए में पांच जीत और तीन ड्रॉ के साथ वेस्ट जर्मनी के बाद दूसरे स्थान पर रहा. सेमीफाइनल में बी पी गोविंदा के गोल के दम पर भारत ने पाकिस्तान को हराया. नीदरलैंड के खिलाफ फाइनल में एक्स्ट्रा टाइम तक मैच 2-2 से बराबर था, लेकिन पेनल्टी शूटआउट में मेजबान ने भारत को हराया.
1975 हॉकी वर्ल्ड कप (कुआलालंपुर)
भारतीय हॉकी के वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे सुनहरा अध्याय 15 मार्च 1975 को कुआलालम्पुर में लिखा गया, जब फाइनल में अजित पाल सिंह की कप्तानी में भारत ने पाकिस्तान को 2-1 से हराकर अपना पहला और इकलौता हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब जीता. फाइनल में पाकिस्तान ने बढ़त बना ली थी, लेकिन सुरजीत सिंह ने 44वें और अशोक कुमार ने 51वें मिनट में गोल करके भारत को खिताब दिलाया. पूल स्टेज में टॉप पर रहे भारत ने सेमीफाइनल में मलेशिया को मात दी थी. तब तक सात ओलंपिक गोल्ड जीत चुकी भारतीय टीम का यह पहला और इकलौता हॉकी वर्ल्ड कप खिताब था.
1978 हॉकी वर्ल्ड कप (ब्यूनस आयर्स)
डिफेंडिंग चैंपियन भारत बेहद निराशाजनक प्रदर्शन के बाद सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सका और छठे स्थान पर रहा. पूल स्टेज में भारत ने 6 में से 3 मैच जीते और दो मैच गंवाए, जिसमें वेस्ट जर्मनी से 7-0 से मिली हार शामिल थी. पाकिस्तान ने नीदरलैंड को 3-2 से हराकर खिताब जीता और आस्ट्रेलिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला.
1982 हॉकी वर्ल्ड कप (मुंबई)
अपने देश में पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप खेलते हुए भारत फिर सेमीफाइनल तक नहीं पहुंच सका और उसे पांचवें स्थान से ही संतोष करना पड़ा. पाकिस्तान ने अपराजेय रहकर वानखेड़े स्टेडियम पर फाइनल में वेस्ट जर्मनी को 3-1 से हराकर तीसरी बार खिताब जीता. भारत के राजिंदर सिंह सीनियर ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 12 गोल दागे थे.
1986 हॉकी वर्ल्ड कप (लंदन)
इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन के बाद 12वें और आखिरी स्थान पर रही, लेकिन इसी टीम के एक सितारे मोहम्मद शाहिद ने अपने जबरदस्त खेल से दुनिया को चौंका दिया. ड्रिबलिंग के जादूगर शाहिद को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया. ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर खिताब जीता, जबकि वेस्ट जर्मनी तीसरे स्थान पर रहा. तीन बार का चैम्पियन पाकिस्तान 11वें स्थान पर रहा.
1990 हॉकी वर्ल्ड कप (लाहौर)
राजनीतिक तनाव, मेजबान दर्शकों की आक्रामकता और सुरक्षा चिंताओं के बीच भारतीय टीम ने परगट सिंह की कप्तानी में लाहौर में हॉकी वर्ल्ड कप खेला. भारत दसवें स्थान पर रहा, लेकिन इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आपा नहीं खोने के कारण FIH ‘फेयरप्ले’ पुरस्कार भारतीय टीम को मिला. नीदरलैंड ने पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता, जबकि ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर रहा.
1994 हॉकी वर्ल्ड कप (सिडनी)
भारतीय टीम ने जूड फेलिक्स की कप्तानी में आर्टिफिशियल टर्फ पर अपना बेस्ट प्रदर्शन करते हुए पांचवां स्थान हासिल किया था. पाकिस्तान ने नीदरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर खिताब जीता, जबकि ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर रहा.
1998 हॉकी वर्ल्ड कप (यूट्रेक्ट)
इस हॉकी वर्ल्ड कप में पूरी तरह से यूरोपीय टीमों का दबदबा रहा. मेजबान नीदरलैंड ने स्पेन को हराकर तीसरा खिताब जीता, जबकि जर्मनी तीसरे स्थान पर रहा. धनराज पिल्लै की कप्तानी वाली भारतीय टीम नीदरलैंड में परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने में नाकाम रही और निराशाजनक नौवें स्थान पर रही.
2002 हॉकी वर्ल्ड कप (कुआलालंपुर)
पहली बार 16 टीमों की भागीदारी में हुए इस हॉकी वर्ल्ड कप में जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार खिताब जीता, जबकि नीदरलैंड तीसरे स्थान पर रहा. भारत नौ मैचों में तीन जीत, एक ड्रॉ और पांच हार के साथ दसवें स्थान पर रहा.
2006 हॉकी वर्ल्ड कप (मोंशेंग्लाबाख, जर्मनी)
दिलीप टिर्की की कप्तानी में भारतीय टीम पूल स्टेज में एक भी मैच नहीं जीत सकी और एकमात्र ड्रॉ दक्षिण अफ्रीका से खेलने के बाद आखिरी स्थान पर रही. भारतीय टीम क्लासिफिकेशन मैच में राजपाल सिंह के एक गोल की मदद से दक्षिण अफ्रीका को हराने के बाद 12 टीमों में 11वें स्थान पर रही. जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर लगातार दूसरा खिताब जीता, जबकि स्पेन तीसरे स्थान पर रहा.
2010 हॉकी वर्ल्ड कप (दिल्ली)
दिल्ली में हुए इस हॉकी वर्ल्ड कप में खचाखच भरे मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पूल स्टेज में पाकिस्तान को 4-1 से हराना ही मेजबान भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि रही. पूल स्टेज में चौथे स्थान पर रही भारतीय टीम सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सकी और आठवां स्थान हासिल किया. ऑस्ट्रेलिया ने जर्मनी को 2-1 से हराकर खिताब जीता, जबकि नीदरलैंड तीसरे स्थान पर रहा.
2014 हॉकी वर्ल्ड कप (द हेग)
पूल स्टेज में बेल्जियम, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया से करारी हार झेलने वाली भारतीय टीम नौवें स्थान पर रही. आकाशदीप सिंह ने टूर्नामेंट में पांच गोल किए. ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को 6-1 से हराकर खिताब जीता और अर्जेंटीना तीसरे स्थान पर रहा.
2018 हॉकी वर्ल्ड कप (भुवनेश्वर)
हॉकी के गढ़ ओडिशा में पहली बार हुए 2018 हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने पूल स्टेज में बेल्जियम जैसे दिग्गज देश को ड्रॉ पर रोका और दक्षिण अफ्रीका तथा कनाडा को हराकर टॉप पर रहा. मनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली मेजबान भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड से कड़े मुकाबले में 1-2 से हारकर छठे स्थान पर रही, जो कई साल में उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था. बेल्जियम ने पेनल्टी शूटआउट में नीदरलैंड को हराकर खिताब जीता, जबकि ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर रहा.
2023 हॉकी वर्ल्ड कप (भुवनेश्वर और राउरकेला)
लगातार दूसरी बार अपनी मेजबानी में हुए हॉकी वर्ल्ड कप में भारत पूल स्टेज में दूसरे स्थान पर रहा. क्रॉसओवर मैच में न्यूजीलैंड ने उसे पेनल्टी शूटआउट में हराया. हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारतीय टीम नौवें स्थान पर रही. जर्मनी ने बेल्जियम को शूटआउट में हराकर खिताब जीता, जबकि नीदरलैंड तीसरे स्थान पर रहा.
(1975 हॉकी वर्ल्ड कप जीत के बाद से 51 साल हो गए हैं और अब टीम इंडिया के पास भारतीय हॉकी के इतिहास में अपना एक नया अध्याय लिखने का मौका है. भारत एक बहुत संतुलित टीम है और इसमें हॉकी वर्ल्ड कप का अनुभव रखने वाले खिलाड़ियों और अच्छे फॉर्म में चल रहे युवाओं का सही मिश्रण है.)