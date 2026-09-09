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SAF Games: क्या 2027 में पाकिस्तान जाएंगे भारतीय खिलाड़ी? विदेश मंत्रालय ने साफ की भारत की खेल नीति

SAF Games 2027: पाकिस्तान में होने वाले 2027 साउथ एशियन फेडरेशन (SAF) गेम्स में भारत की भागीदारी पर विदेश मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की है. खेल मंत्रालय की नीति के अनुसार द्विपक्षीय खेल बैन रहेंगे, लेकिन बहुपक्षीय टूर्नामेंट्स में भारतीय खिलाड़ी हिस्सा ले सकेंगे.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 09, 2026, 09:35 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 09:35 PM IST
SAF Games: क्या 2027 में पाकिस्तान जाएंगे भारतीय खिलाड़ी? विदेश मंत्रालय ने साफ की भारत की खेल नीति
Image Credit: सैफ गेम्स 2027

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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