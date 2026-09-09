SAF Games: क्या 2027 में पाकिस्तान जाएंगे भारतीय खिलाड़ी? विदेश मंत्रालय ने साफ की भारत की खेल नीति

SAF Games 2027: पाकिस्तान अगले साल सैफ गेम्स की मेजबानी करने वाला है. अगले साल 3 से 11 अप्रैल तक पाकिस्तान के इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में SAF गेम्स का आयोजन होना तय हुआ है. इसमें भारतीय टीम को भी हिस्सा लेना है. इसे लेकर अभी से चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि टीम इंडिया वहां जाएगी या नहीं. विदेश मंत्रालय (MEA) ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान में आयोजित होने वाले साउथ एशियन फेडरेशन (SAF) गेम्स 2027 में भारत की भागीदारी का फैसला खेल मंत्रालय की हालिया नीति के तहत होगा.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि किसी भी अंतरराष्ट्रीय या बहुपक्षीय (मल्टीलेटरल) चैंपियनशिप में भारत की भागीदारी युवा मामले और खेल मंत्रालय की घोषित नीति द्वारा निर्देशित होती है. उन्होंने कहा कि यह नीति सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और इसमें अंतरराष्ट्रीय खेल निकायों के निर्देशों व अपने खिलाड़ियों के हितों को ध्यान में रखा जाता है.
भारत की यह भागीदारी खेल संबंधों पर सरकार के रुख के स्पष्टीकरण के बाद सामने आई है. खेल मंत्रालय ने दोहराया है कि भारत, पाकिस्तान के साथ किसी भी द्विपक्षीय (बायलेटरल) खेल प्रतियोगिता में न तो हिस्सा लेगा और न ही पाकिस्तानी टीमों को भारत में खेलने की अनुमति देगा. हालांकि, मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया है कि यह प्रतिबंध बहुपक्षीय आयोजनों पर लागू नहीं होता है, जिनमें दोनों देशों के खिलाड़ी या टीमें शामिल होती हैं.
युवा मामले और खेल मंत्रालय की वेबसाइट पर 'अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के प्रति भारतीय नीति' शीर्षक से एक दस्तावेज मौजूद है. इस नीति के अनुसार, भारत या विदेशों में होने वाले बहुपक्षीय आयोजनों में अंतरराष्ट्रीय खेल निकायों की परंपराओं और भारतीय खिलाड़ियों के हितों का पालन किया जाता है. इसके तहत भारतीय टीमें और खिलाड़ी उन अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेंगे जिनमें पाकिस्तान की टीमें भी शामिल हों और इसी तरह पाकिस्तानी खिलाड़ी भारत में आयोजित बहुपक्षीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे.
यह नीति पहली बार 26 लोगों की जान लेने वाले पहलग्राम आतंकवादी हमले के बाद यूएई में आयोजित एशिया कप क्रिकेट में भारत की भागीदारी पर हुई आलोचना के बाद घोषित की गई थी. उस समय भी खेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि द्विपक्षीय खेल संबंधों पर रोक के बावजूद भारत पाकिस्तान से जुड़े बहुपक्षीय आयोजनों में भाग लेना जारी रखेगा. हालिया स्पष्टीकरण ने इस रुख को औपचारिक रूप से दोहराया है और इसे राष्ट्रीय खेल महासंघों, भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) तथा भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) को भेज दिया गया है.
इस नीति के तहत भारतीय एथलीट पाकिस्तान की मौजूदगी वाली बहु-राष्ट्र प्रतियोगिताओं में भारत से बाहर भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं. साथ ही, भारत 2030 राष्ट्रमंडल खेलों और 2036 ओलंपिक जैसे बड़े वैश्विक आयोजनों की मेजबानी के अपने दावे को मजबूत करने के लिए एथलीटों, तकनीकी कर्मचारियों व अंतरराष्ट्रीय खेल अधिकारियों के लिए वीजा प्रक्रियाओं को भी सरल बना रहा है.