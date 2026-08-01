CTT 2026: भारत का दबदबा बरकरार, सभी 8 सिंगल्स सेमीफाइनल में भारतीय खिलाड़ियों ने बनाई जगह

नई दिल्ली में आयोजित 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया. पुरुष और महिला सिंगल्स वर्ग में भारत के सभी 8 खिलाड़ियों ने अपने-अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है. इसके साथ ही भारत ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि दोनों वर्गों में उसके कम से कम दो-दो पदक पक्के हैं. मेजबान टीम का यह प्रदर्शन घरेलू दर्शकों के लिए किसी बड़े उत्सव से कम नहीं रहा.
पुरुष सिंगल्स में भारतीय खिलाड़ियों ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया. उन्होंने अपने विरोधियों को ज्यादा मौके नहीं दिए और लगातार अंक जुटाते हुए सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया. तेज रफ्तार रैलियां, बेहतरीन फुटवर्क और सटीक स्मैश की बदौलत भारतीय खिलाड़ियों ने मुकाबलों पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखा. कई मैचों में विदेशी खिलाड़ियों ने वापसी की कोशिश की, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने अनुभव और आत्मविश्वास के दम पर जीत अपने नाम कर ली.
महिला सिंगल्स में भी भारत की खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने दबाव की परिस्थितियों में संयम बनाए रखा और निर्णायक मौकों पर बेहतरीन खेल दिखाया. कुछ मुकाबले बेहद रोमांचक रहे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने महत्वपूर्ण अंक जीतकर मैच अपने पक्ष में कर लिए. घरेलू दर्शकों के समर्थन ने भी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया और उन्होंने एक के बाद एक जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह पक्की की.
भारत इस बार चैंपियनशिप में सबसे मजबूत टीमों में से एक माना जा रहा था और खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से इस उम्मीद को सही साबित किया है. सभी आठ खिलाड़ियों का सेमीफाइनल में पहुंचना भारतीय टेबल टेनिस की गहराई और लगातार बढ़ते स्तर को दर्शाता है. इससे पहले टीम स्पर्धाओं में भी भारतीय खिलाड़ियों ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया था और अब व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भी उनका दबदबा साफ दिखाई दे रहा है.
अब सभी की निगाहें सेमीफाइनल मुकाबलों पर टिकी हैं. भारतीय खिलाड़ी फाइनल में जगह बनाकर स्वर्ण पदक जीतने के इरादे से उतरेंगे. यदि वे अपना मौजूदा फॉर्म बरकरार रखते हैं, तो भारत के लिए इस चैंपियनशिप में कई स्वर्ण पदक जीतने की संभावना काफी मजबूत मानी जा रही है. मेजबान दर्शकों को उम्मीद है कि भारतीय खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए देश को गौरवान्वित करेंगे और कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का समापन भारत के लिए यादगार बना देंगे.