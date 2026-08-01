Add Zee Business As A Preferred Source
App

CTT 2026: भारत का दबदबा बरकरार, सभी 8 सिंगल्स सेमीफाइनल में भारतीय खिलाड़ियों ने बनाई जगह

CTTC 2026: नई दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष और महिला सिंगल्स के सभी आठ खिलाड़ियों को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। इस उपलब्धि के साथ भारत ने दोनों वर्गों में कम से कम दो-दो पदक पक्के कर लिए हैं।

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 01, 2026, 11:48 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 11:48 PM IST
CTT 2026: भारत का दबदबा बरकरार, सभी 8 सिंगल्स सेमीफाइनल में भारतीय खिलाड़ियों ने बनाई जगह
Image Credit: सभी 8 सिंगल्स सेमीफाइनल में भारतीय खिलाड़ियों ने बनाई जगह

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जंतर-मंतर पर NEET पेपर को लेकर राजनीति, लेकिन रांची में छात्रों की खामोशी क्यों?
2
3
4
5