CTT 2026: भारत का दबदबा बरकरार, सभी 8 सिंगल्स सेमीफाइनल में भारतीय खिलाड़ियों ने बनाई जगह

नई दिल्ली में आयोजित 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया. पुरुष और महिला सिंगल्स वर्ग में भारत के सभी 8 खिलाड़ियों ने अपने-अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है. इसके साथ ही भारत ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि दोनों वर्गों में उसके कम से कम दो-दो पदक पक्के हैं. मेजबान टीम का यह प्रदर्शन घरेलू दर्शकों के लिए किसी बड़े उत्सव से कम नहीं रहा.