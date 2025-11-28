Advertisement
trendingNow13022286
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

Hockey: वर्ल्ड कप में भारत की धमाकेदार शुरुआत, पहले ही मैच में दनादन बरसाए 7 गोल, चिली को बुरी तरह रौंदा

FIH Hockey Men’s Junior World Cup: FIH हॉकी मेन्स जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने अपने पहले पूल बीमैच में चिली के खिलाफ 7-0 से शानदार जीत के साथ शानदार शुरुआत की. शुक्रवार को चेन्नई के एग्मोर में मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में इसका ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी हुआ.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 28, 2025, 11:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hockey: वर्ल्ड कप में भारत की धमाकेदार शुरुआत, पहले ही मैच में दनादन बरसाए 7 गोल, चिली को बुरी तरह रौंदा

FIH Hockey Men’s Junior World Cup India vs Chile: FIH हॉकी मेन्स जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने अपने पहले पूल बीमैच में चिली के खिलाफ 7-0 से शानदार जीत के साथ शानदार शुरुआत की. शुक्रवार को चेन्नई के एग्मोर में मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में इसका ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी हुआ. भारत के लिए रोसन कुजूर (16', 21'), दिलराज सिंह (25', 34'), अजीत यादव (35'), अनमोल एक्का (48') और रोहित (59') ने गोल किए. इस बीच, भारतीय गोलकीपर बिक्रमजीत सिंह और प्रिंस दीप सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल नहीं होने दिया.

दूसरे क्वार्टर में आया पहला गोल

पहले क्वार्टर की शुरुआत थोड़ी घबराहट वाली रही, जिसमें मेहमान टीम ने काफी उम्मीदें दिखाईं और ज्यादा अनुभवी भारतीय टीम के सामने डटी रही. चिली ने भारत को आसान मौके नहीं दिए. घरेलू टीम के स्टाइलिश स्ट्राइकर दिलराज सिंह ने सर्कल में कुछ अच्छे मौके बनाए. हालांकि, पहले क्वार्टर में कोई खास सफलता नहीं मिली. भारत ने दूसरे क्वार्टर की शुरुआत 16वें मिनट में एक तेज गोल के साथ शानदार तरीके से की. रोसन कुजूर ने आसानी से यह गोल किया और चेन्नई के दर्शकों को मेजबान टीम के लिए जोश से भर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत ने दिखाया आक्रामक खेल

21वें मिनट में रोसन ने फिर से गोल किया, जिससे टीम की बढ़त तुरंत दोगुनी हो गई. मिड-लाइन से एक शानदार बॉल खेली गई, जिसे रोसन ने अच्छी तरह से उठाया. 2-0 की बढ़त के साथ भारत पूरी तरह से खेल पर कंट्रोल में था और पहले क्वार्टर में चिली के विरोध को तोड़ दिया था. इस बीच, दिलराज सिंह ने 25वें मिनट में एक गोल करके भारत को तीसरे क्वार्टर में जाने से पहले 3-0 की पक्की बढ़त दिला दी. भारत का चौथा गोल 34वें मिनट में आया जब अंकित पाल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए चिली के तीन डिफेंडरों को छकाते हुए दिलराज को सर्कल के अंदर पहुंचाया. गोल करने के मूड में दिलराज ने तेजी से पीछे मुड़कर गोल करने का एक अच्छा मौका पाया. अगले ही मिनट में अजीत यादव ने एक शानदार गोल करके स्कोर 5-0 कर दिया, जिससे चिली को मैच में वापस आने का कोई मौका नहीं मिला.

ये भी पढ़ें: 58 गेंद, 95 रन... KKR के ऑलराउंडर ने 163 की स्ट्राइक रेट से कूटे रन, गेंदबाजों में फैलाई दहशत

कप्तान ने आखिरी समय में किया गोल

आखिरी क्वार्टर में कुछ और भारतीय खिलाड़ियों ने स्कोर किया, जिसमें अनमोल एक्का ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल किया. मनमीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर बनाया. चिली के डिफेंडर के पैर पर शॉट मारा और बाकी का काम एक्का ने दाहिने कोने में एक शानदार फ्लिक मारकर किया. ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ और भारत ने 59वें मिनट में अपना सातवां गोल किया. इस बार भारत के कप्तान रोहित ने पेनल्टी स्ट्रोक से गोल किया और इस तरह टीम ने 7-0 से बड़ी जीत दर्ज की.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Hockey

Trending news

TMC ने झाड़ा पल्ला, कहा- पता नहीं, हुमायूं 6 दिसंबर को 'बाबरी' के शिलान्यास पर अड़े
Babri Masjid
TMC ने झाड़ा पल्ला, कहा- पता नहीं, हुमायूं 6 दिसंबर को 'बाबरी' के शिलान्यास पर अड़े
पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल का 81 साल की उम्र में निधन
Sriprakash Jaiswal
पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल का 81 साल की उम्र में निधन
कश्मीर में पुलिस की रडार पर 'टेरर इकोसिस्टम', इमामों की वेरिफिकेशन तेज, यह है प्लान
Jammu and Kashmir news
कश्मीर में पुलिस की रडार पर 'टेरर इकोसिस्टम', इमामों की वेरिफिकेशन तेज, यह है प्लान
'राज्य का दर्जा मिलने तक लड़ाई जारी', NC ने फिर उठाई स्पेशल स्टेटस की मांग
jammu kashmir news
'राज्य का दर्जा मिलने तक लड़ाई जारी', NC ने फिर उठाई स्पेशल स्टेटस की मांग
करनाल में ग्रीन बेल्ट के पेड़ काटकर सड़क चौड़ीकरण से SC नाराज, सरकार से मांगा जवाब
Supreme Court News
करनाल में ग्रीन बेल्ट के पेड़ काटकर सड़क चौड़ीकरण से SC नाराज, सरकार से मांगा जवाब
हज यात्रियों के लिए भारत सरकार दे सकती है तोहफा, लो इनकम वाले लोगों को होगा फायदा
haj
हज यात्रियों के लिए भारत सरकार दे सकती है तोहफा, लो इनकम वाले लोगों को होगा फायदा
पार्टी में घमासान के लिए खड़गे पर फूटा कांग्रेस नेता का गुस्सा, मांगा इस्तीफा
congress
पार्टी में घमासान के लिए खड़गे पर फूटा कांग्रेस नेता का गुस्सा, मांगा इस्तीफा
BLO को धमकी मत देना... EC ने SIR पर TMC के दावों को किया खारिज
EC
BLO को धमकी मत देना... EC ने SIR पर TMC के दावों को किया खारिज
हिंद महासागर में फुफकार रहा 'ड्रैगन', भारत ने बढ़ाई रेंज; हर गलती चीन को भारी पड़ेगी
Indian Ocean
हिंद महासागर में फुफकार रहा 'ड्रैगन', भारत ने बढ़ाई रेंज; हर गलती चीन को भारी पड़ेगी
'उन्हें न्याय दिलाने के लिए मैं आधी रात तक...', गरीबों के केस पर बोले CJI सूर्यकांत
Supreme Court
'उन्हें न्याय दिलाने के लिए मैं आधी रात तक...', गरीबों के केस पर बोले CJI सूर्यकांत