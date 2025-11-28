Hockey: वर्ल्ड कप में भारत की धमाकेदार शुरुआत, पहले ही मैच में दनादन बरसाए 7 गोल, चिली को बुरी तरह रौंदा

FIH Hockey Men’s Junior World Cup India vs Chile: FIH हॉकी मेन्स जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने अपने पहले पूल बीमैच में चिली के खिलाफ 7-0 से शानदार जीत के साथ शानदार शुरुआत की. शुक्रवार को चेन्नई के एग्मोर में मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में इसका ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी हुआ. भारत के लिए रोसन कुजूर (16', 21'), दिलराज सिंह (25', 34'), अजीत यादव (35'), अनमोल एक्का (48') और रोहित (59') ने गोल किए. इस बीच, भारतीय गोलकीपर बिक्रमजीत सिंह और प्रिंस दीप सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल नहीं होने दिया.

दूसरे क्वार्टर में आया पहला गोल

पहले क्वार्टर की शुरुआत थोड़ी घबराहट वाली रही, जिसमें मेहमान टीम ने काफी उम्मीदें दिखाईं और ज्यादा अनुभवी भारतीय टीम के सामने डटी रही. चिली ने भारत को आसान मौके नहीं दिए. घरेलू टीम के स्टाइलिश स्ट्राइकर दिलराज सिंह ने सर्कल में कुछ अच्छे मौके बनाए. हालांकि, पहले क्वार्टर में कोई खास सफलता नहीं मिली. भारत ने दूसरे क्वार्टर की शुरुआत 16वें मिनट में एक तेज गोल के साथ शानदार तरीके से की. रोसन कुजूर ने आसानी से यह गोल किया और चेन्नई के दर्शकों को मेजबान टीम के लिए जोश से भर दिया.

भारत ने दिखाया आक्रामक खेल

21वें मिनट में रोसन ने फिर से गोल किया, जिससे टीम की बढ़त तुरंत दोगुनी हो गई. मिड-लाइन से एक शानदार बॉल खेली गई, जिसे रोसन ने अच्छी तरह से उठाया. 2-0 की बढ़त के साथ भारत पूरी तरह से खेल पर कंट्रोल में था और पहले क्वार्टर में चिली के विरोध को तोड़ दिया था. इस बीच, दिलराज सिंह ने 25वें मिनट में एक गोल करके भारत को तीसरे क्वार्टर में जाने से पहले 3-0 की पक्की बढ़त दिला दी. भारत का चौथा गोल 34वें मिनट में आया जब अंकित पाल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए चिली के तीन डिफेंडरों को छकाते हुए दिलराज को सर्कल के अंदर पहुंचाया. गोल करने के मूड में दिलराज ने तेजी से पीछे मुड़कर गोल करने का एक अच्छा मौका पाया. अगले ही मिनट में अजीत यादव ने एक शानदार गोल करके स्कोर 5-0 कर दिया, जिससे चिली को मैच में वापस आने का कोई मौका नहीं मिला.

कप्तान ने आखिरी समय में किया गोल

आखिरी क्वार्टर में कुछ और भारतीय खिलाड़ियों ने स्कोर किया, जिसमें अनमोल एक्का ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल किया. मनमीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर बनाया. चिली के डिफेंडर के पैर पर शॉट मारा और बाकी का काम एक्का ने दाहिने कोने में एक शानदार फ्लिक मारकर किया. ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ और भारत ने 59वें मिनट में अपना सातवां गोल किया. इस बार भारत के कप्तान रोहित ने पेनल्टी स्ट्रोक से गोल किया और इस तरह टीम ने 7-0 से बड़ी जीत दर्ज की.