Advertisement
trendingNow13023472
Hindi Newsखेल-खिलाड़ी

Hockey: वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी जीत, ओमान को 17-0 से रौंदा, तीन खिलाड़ियों ने दागे हैट्रिक गोल

India vs Oman FIH Junior Mens Hockey World Cup: भारतीय जूनियर मेन्स हॉकी टीम ने एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए शनिवार (29 नवंबर) को ओमान के खिलाफ जोरदार जीत हासिल की. उसने चेन्नई पूली बी के मैच में 17-0 के अंतर से धमाकेदार जीत हासिल की.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Nov 29, 2025, 11:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Hockey: वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी जीत, ओमान को 17-0 से रौंदा, तीन खिलाड़ियों ने दागे हैट्रिक गोल

India vs Oman FIH Junior Mens Hockey World Cup: भारतीय जूनियर मेन्स हॉकी टीम ने एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए शनिवार (29 नवंबर) को ओमान के खिलाफ जोरदार जीत हासिल की. उसने चेन्नई पूली बी के मैच में 17-0 के अंतर से धमाकेदार जीत हासिल की. टीम इंडिया ने अपने पहले मैच में चिली के खिलाफ 7-0 से जीत हासिल की थी. भारत के लिए इस मैच में तीन खिलाड़ियों ने हैट्रिक गोल किए. मनमीत सिंह, अर्शदीप सिंह और दिलराज ने 3-3 गोल ठोके.

चेन्नई में गोलों की बरसात

ओमान के खिलाफ भारत की अटैकिंग हॉकी पूरी तरह दिखी. मनमीत सिंह (17', 26', 36'), अर्शदीप सिंह (4', 33', 40') और दिलराज सिंह (29', 32', 58') ने गोलों की हैट्रिक लगाई, जबकि अनमोल एक्का (29'), अजीत यादव (34', 47'), गुरजोत सिंह (39', 45') इंगालेम्बा थौनाओजम लुवांग (43', 50'), सरदा नंद तिवारी (55') ने स्कोर में योगदान दिया. इस जीत के साथ भारत पॉइंट्स टेबल में स्विट्जरलैंड से 24 गोल आगे रहकर टॉप पर है.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत ने चौथे मिनट में ही दागा गोल

शुरुआती क्वार्टर काफी अलग था और उसमें ओमान ने डिफेंस में अच्छा किया. चौथे मिनट में ही गोल के बाद ओमान की टीम संभल गई थी. अर्शदीप सिंह ने एक बढ़िया फील्ड गोल करके भारत का खाता खोला था, लेकिन अगले कुछ मिनट टीम के लिए प्लान के मुताबिक नहीं रहे. ओमान भारत की अटैकिंग स्पीड को धीमा करने में कामयाब रहा और उसे अपनी बढ़त बढ़ाने का कोई खास मौका नहीं मिला. लेकिन दो मिनट के क्वार्टर ब्रेक के बाद भारत ने अपने अटैक में नए तरीके से वापसी की और दूसरे क्वार्टर के तीन मिनट के अंदर मनमीत सिंह के जरिए उनका दूसरा गोल हुआ. इस युवा फॉरवर्ड को देखना मजेदार था क्योंकि उन्होंने इस क्वार्टर में भारत के लिए कई मौके बनाए.

ये भी पढ़ें: IND vs SA 1st ODI: धोनी के शहर में वनडे का महारिकॉर्ड बनाएंगे विराट कोहली! सचिन तेंदुलकर-रोहित शर्मा रह गए कोसों दूर

दूसरे क्वार्टर में खेल पलटा

इस क्वार्टर में तीन गोल हुए जिससे भारत के हाई-स्कोरिंग गेम की शुरुआत हुई. मनमीत ने 26वें मिनट में फिर से गोल किया, जबकि अनमोल और दिलराज ने 29वें मिनट में गोल करके टीम में शामिल हुए, जिससे पहले हाफ के आखिर तक भारत की बढ़त शानदार 5-0 हो गई.  तीसरे क्वार्टर में भारत पूरी तरह से कंट्रोल में था और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलने की अपनी शुरुआती मुश्किलों को भी पार कर लिया. टीम ने तीसरे क्वार्टर में पांच मिनट के अंदर चार और गोल किए, जिसमें मनमीत ने अपनी हैट्रिक पूरी की. दिलराज और अर्शदीप ने दो-दो गोल करके अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा.

आखिरी क्वार्टर में भारत ने मारे 5 गोल

तीसरे क्वार्टर में तीन और गोल हुए, जिससे ओमान पर बहुत दबाव पड़ा और भारत की फॉरवर्डलाइन के लगातार हमलों के आगे उनका डिफेंस बेबस रहा. 12-0 की बढ़त के साथ आखिरी क्वार्टर में भारत ने इस क्वार्टर में पांच और गोल किए. बदकिस्मती से ओमान डिफेंस में अपनी रफ्तार बनाए नहीं रख सका. हालांकि उसे एक पेनल्टी मिला, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Hockey

Trending news

भगवंत मान सरकार की सड़क क्रांति, 16 हजार करोड़ की लागत से बन रही 44920 किमी सड़कें
Punjab
भगवंत मान सरकार की सड़क क्रांति, 16 हजार करोड़ की लागत से बन रही 44920 किमी सड़कें
असम में फिर गरमाई एसटी दर्जे की लड़ाई, इस नेता ने PM मोदी को याद दिलाया पुराना वादा
PM Modi
असम में फिर गरमाई एसटी दर्जे की लड़ाई, इस नेता ने PM मोदी को याद दिलाया पुराना वादा
'SIR ठीक है लेकिन यह हम पर...', बंगाल में सियासी खलबली के बीच ममता के मंत्री का बयान
Sir
'SIR ठीक है लेकिन यह हम पर...', बंगाल में सियासी खलबली के बीच ममता के मंत्री का बयान
बंगाली मुसलमानों को साधने का प्लान, BJP की बदली रणनीति क्या ममता को पहुंचाएगी नुकसान
west bengal news in hindi
बंगाली मुसलमानों को साधने का प्लान, BJP की बदली रणनीति क्या ममता को पहुंचाएगी नुकसान
अंगदान की शपथ: महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक टॉप 3 में शामिल, दिल्ली पीछे क्यों है
Organ Donation
अंगदान की शपथ: महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक टॉप 3 में शामिल, दिल्ली पीछे क्यों है
'दुनिया ने भरोसा किया, अब चुका रही कीमत…', जयशंकर का चीन पर सीधा वार
india china news in hindi
'दुनिया ने भरोसा किया, अब चुका रही कीमत…', जयशंकर का चीन पर सीधा वार
श्रीलंका के बाद अब तमिलनाडु की बारी! आ रहा साइक्लोन दितवाह; IMD ने जारी किया अलर्ट
cyclone
श्रीलंका के बाद अब तमिलनाडु की बारी! आ रहा साइक्लोन दितवाह; IMD ने जारी किया अलर्ट
श्रीलंका में तबाही के बीच भारत से गए 'आसमानी सूरमा', जानिए चेतक चॉपर्स की खासियतें
Sri Lanka
श्रीलंका में तबाही के बीच भारत से गए 'आसमानी सूरमा', जानिए चेतक चॉपर्स की खासियतें
दिल्ली ब्लास्ट के बाद विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की मांगी गई डिटेल, क्यों हुआ फैसला
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के बाद विदेश से पढ़कर आए डॉक्टरों की मांगी गई डिटेल, क्यों हुआ फैसला
'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC
NHRC notice
'नहीं हो पाता ड्राइवर और पैसेंजर में संवाद...' बसों की खतरनाक डिजाइन पर सख्त NHRC