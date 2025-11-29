Hockey: वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी जीत, ओमान को 17-0 से रौंदा, तीन खिलाड़ियों ने दागे हैट्रिक गोल

India vs Oman FIH Junior Mens Hockey World Cup: भारतीय जूनियर मेन्स हॉकी टीम ने एफआईएच हॉकी पुरुष जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए शनिवार (29 नवंबर) को ओमान के खिलाफ जोरदार जीत हासिल की. उसने चेन्नई पूली बी के मैच में 17-0 के अंतर से धमाकेदार जीत हासिल की. टीम इंडिया ने अपने पहले मैच में चिली के खिलाफ 7-0 से जीत हासिल की थी. भारत के लिए इस मैच में तीन खिलाड़ियों ने हैट्रिक गोल किए. मनमीत सिंह, अर्शदीप सिंह और दिलराज ने 3-3 गोल ठोके.

चेन्नई में गोलों की बरसात

ओमान के खिलाफ भारत की अटैकिंग हॉकी पूरी तरह दिखी. मनमीत सिंह (17', 26', 36'), अर्शदीप सिंह (4', 33', 40') और दिलराज सिंह (29', 32', 58') ने गोलों की हैट्रिक लगाई, जबकि अनमोल एक्का (29'), अजीत यादव (34', 47'), गुरजोत सिंह (39', 45') इंगालेम्बा थौनाओजम लुवांग (43', 50'), सरदा नंद तिवारी (55') ने स्कोर में योगदान दिया. इस जीत के साथ भारत पॉइंट्स टेबल में स्विट्जरलैंड से 24 गोल आगे रहकर टॉप पर है.

भारत ने चौथे मिनट में ही दागा गोल

शुरुआती क्वार्टर काफी अलग था और उसमें ओमान ने डिफेंस में अच्छा किया. चौथे मिनट में ही गोल के बाद ओमान की टीम संभल गई थी. अर्शदीप सिंह ने एक बढ़िया फील्ड गोल करके भारत का खाता खोला था, लेकिन अगले कुछ मिनट टीम के लिए प्लान के मुताबिक नहीं रहे. ओमान भारत की अटैकिंग स्पीड को धीमा करने में कामयाब रहा और उसे अपनी बढ़त बढ़ाने का कोई खास मौका नहीं मिला. लेकिन दो मिनट के क्वार्टर ब्रेक के बाद भारत ने अपने अटैक में नए तरीके से वापसी की और दूसरे क्वार्टर के तीन मिनट के अंदर मनमीत सिंह के जरिए उनका दूसरा गोल हुआ. इस युवा फॉरवर्ड को देखना मजेदार था क्योंकि उन्होंने इस क्वार्टर में भारत के लिए कई मौके बनाए.

दूसरे क्वार्टर में खेल पलटा

इस क्वार्टर में तीन गोल हुए जिससे भारत के हाई-स्कोरिंग गेम की शुरुआत हुई. मनमीत ने 26वें मिनट में फिर से गोल किया, जबकि अनमोल और दिलराज ने 29वें मिनट में गोल करके टीम में शामिल हुए, जिससे पहले हाफ के आखिर तक भारत की बढ़त शानदार 5-0 हो गई. तीसरे क्वार्टर में भारत पूरी तरह से कंट्रोल में था और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलने की अपनी शुरुआती मुश्किलों को भी पार कर लिया. टीम ने तीसरे क्वार्टर में पांच मिनट के अंदर चार और गोल किए, जिसमें मनमीत ने अपनी हैट्रिक पूरी की. दिलराज और अर्शदीप ने दो-दो गोल करके अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा.

आखिरी क्वार्टर में भारत ने मारे 5 गोल

तीसरे क्वार्टर में तीन और गोल हुए, जिससे ओमान पर बहुत दबाव पड़ा और भारत की फॉरवर्डलाइन के लगातार हमलों के आगे उनका डिफेंस बेबस रहा. 12-0 की बढ़त के साथ आखिरी क्वार्टर में भारत ने इस क्वार्टर में पांच और गोल किए. बदकिस्मती से ओमान डिफेंस में अपनी रफ्तार बनाए नहीं रख सका. हालांकि उसे एक पेनल्टी मिला, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ.