भारत को मिली इस बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी, जानिए कब होगा आयोजन

नई दिल्ली: एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) ने 1979 के बाद पहली बार 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार भारत को दिए हैं. यह फैसला एएफसी महिला फुटबॉल समिति की बैठक में लिया गया. फरवरी में एएफसी महिला फुटबॉल समिति ने भारत को मेजबान बनाने की सिफारिश की थी. अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) को लिखे पत्र में एएफसी के महासचिव दाटो विंडसर जॉन ने लिखा, ‘समिति ने एएफसी महिला एशिया कप 2022 फाइनल्स की मेजबानी के अधिकार अखिल भारतीय फुटबॉल को सौंपे हैं’

एआईएफएफ अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने कहा, ‘मुझे एशियाई फुटबॉल परिसंघ का शुक्रिया करना होगा जिसने हमें 2022 में एएफसी महिला एशिया कप की मेजबानी के लिये उचित समझा.’ उन्होंने कहा, ‘टूर्नामेंट महत्वकांक्षी महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेगा और जहां तक देश में महिला फुटबॉल का संबंध है तो यह सामाजिक क्रांति लायेगा.’ टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा लेंगी जिन्हें पिछले चरण की 8 टीमों से बढ़ा दिया गया है.

I thank the Asian Football Confederation for finding @IndianFootball suitable to host the AFC Women’s Asian Cup in 2022. The tournament will galvanise the aspiring women players & bring in a holistic social revolution as far as women’s football in the country is concerned. pic.twitter.com/W1kBFfh9TT

— Praful Patel (@praful_patel) June 5, 2020