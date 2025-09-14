एशिया कप ट्रॉफी ही नहीं... सीधा वर्ल्ड कप में होगी एंट्री, भारतीय महिला हॉकी टीम के पास भी इतिहास रचने का मौका
एशिया कप ट्रॉफी ही नहीं... सीधा वर्ल्ड कप में होगी एंट्री, भारतीय महिला हॉकी टीम के पास भी इतिहास रचने का मौका

हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप में लाजवाब प्रदर्शन दिखाते हुए ट्रॉफी जीती. न सिर्फ ट्रॉफी, बल्कि टीम इंडिया को आगामी हॉकी वर्ल्ड कप के लिए सीधे एंट्री भी मिल गई. अब भारतीय महिला हॉकी टीम के पास इतिहास रचने का मौका है, जो सुपर-4 स्टेज के अपने आखिरी मैच में जापान से ड्रॉ खेलकर फाइनल में जगह बना चुकी है. 

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 14, 2025, 02:14 AM IST
एशिया कप ट्रॉफी ही नहीं... सीधा वर्ल्ड कप में होगी एंट्री, भारतीय महिला हॉकी टीम के पास भी इतिहास रचने का मौका

हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप में लाजवाब प्रदर्शन दिखाते हुए ट्रॉफी जीती. न सिर्फ ट्रॉफी, बल्कि टीम इंडिया को आगामी हॉकी वर्ल्ड कप के लिए सीधे एंट्री भी मिल गई. अब भारतीय महिला हॉकी टीम के पास इतिहास रचने का मौका है, जो सुपर-4 स्टेज के अपने आखिरी मैच में जापान से ड्रॉ खेलकर फाइनल में जगह बना चुकी है. उसका सामना खिताबी जंग में चीन से है. जीतने वाली टीम को अगले साल होने वाले महिला हॉकी वर्ल्ड कप के लिए सीधे एंट्री मिल जाएगी.

ड्रॉ खेलकर भी फाइनल में भारत

भारतीय महिला हॉकी टीम ने चीन के हांगझोऊ में खेले जा रहे महिला एशिया कप हॉकी के सुपर-4 मैच के अपने आखिरी मैच में जापान के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला. भारत की तरफ से ब्यूटी डुंग डुंग और जापान की तरफ से शिहो कोबायाकावा ने गोल दागा. ड्रॉ के बावजूद भारतीय टीम फाइनल में पहुंच गई है. जापान के खिलाफ भारतीय टीम ने मुकाबले की आक्रामक शुरुआत की. ब्यूटी डुंग डुंग ने 7वें मिनट में पहला गोल दागा और भारत की बढ़त 1-0 कर दी. पहले क्वार्टर तक भारत ने बढ़त बनाए रखी. 

आखिरी मिनटों में हुआ गोल

दूसरे क्वार्टर में जापान ने बराबरी की पूरी कोशिश की, लेकिन भारत की मजबूत रक्षा पंक्ति ने उसके हर प्रयास को असफल कर दिया. पहले हाफ तक भारतीय टीम ने मैच में बढ़त बनाए रखी. तीसरे क्वार्टर में भारतीय टीम का आक्रमण जोरदार रहा और टीम ने लगातार अटैक की नीति अपनाई. तीसरे क्वार्टर में भी कोई गोल नहीं हो सका और भारतीय टीम आगे रही. अंतिम क्वार्टर में जापान ने आक्रमण तेज किया. भारतीय महिला हॉकी टीम के डिफेंस ने जापानी हमलों को लगातार नाकाम किया. मैच के आखिरी मिनट में जापान के लिए शिहो कोबायाकावा ने गोल किया. 58वें मिनट में किए गए इस गोल से जापान ने भारत की बराबरी कर ली. अंत तक मैच का परिणाम यही रहा. मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ. 

फाइनल में चीन से भारत का मुकाबला

जापान से पहले चीन के खिलाफ हुए मैच में भारतीय टीम को 1-4 से हार का सामना करना पड़ा था. हालांकि, जापान के साथ ड्रॉ खेलने के बाद भी भारतीय टीम एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुकी है. भारतीय टीम के फाइनल में पहुंचने के लिए जरूरी था, चीन कोरिया को हरा दे. चीन ने सुपर-4 के आखिरी मैच में कोरिया को 1-0 से हरा दिया. इसका फायदा भारतीय टीम को मिला. भारत फाइनल में पहुंच गई. फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से ही होगा. जीत दर्ज करने वाली टीम हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई करेगी.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

Hockey Asia Cup finalIndia vs Japan Womens Match

