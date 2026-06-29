/IND vs ENG: सांसें रोक देने वाले मैच में जीता भारत! अंपायर के फैसलों को रिव्यू से उड़ाया, फिर शूट-आउट में अंग्रेजों को रुलाया

India vs England Hockey: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रविवार को लंदन के ली वैली हॉकी और टेनिस सेंटर में खेले गए एफआईएच हॉकी प्रो लीग के रिवर्स मैच में जबरदस्त डिफेंस दिखाया. इंग्लैंड के खिलाफ एक कठिन संघर्ष वाले मुकाबले में निर्धारित समय तक स्कोर 0-0 रहने के बाद भारत ने पेनल्टी शूट-आउट में 3-2 से जीत दर्ज की. भारत के लिए अभिषेक, शिलानंद लाकड़ा और हार्दिक सिंह ने अपने शूट-आउट प्रयासों को सफलतापूर्वक गोल में बदला, जबकि डिफेंडर संजय को उनके प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.
मैच की शुरुआत में इंग्लैंड ने आक्रामक रुख अपनाया और यशदीप सिंह के खिलाफ सैम वार्ड ने जल्दी ही पेनल्टी कॉर्नर हासिल कर लिया. भारतीय गोलकीपर मोहित शशुकुमार ने शानदार प्रतिक्रिया देते हुए 'डबल सेव' किया और बाद में वार्ड और सैनफोर्ड के प्रयासों को रोककर भारत को शुरुआती दबाव से उबारा. पहले क्वार्टर के अंत में अभिषेक ने भारत के लिए सबसे अच्छा मौका बनाया, लेकिन मोहित के तेज रिफ्लेक्स और भारत के अनुशासित रक्षात्मक ढांचे के कारण यह क्वार्टर गोलरहित समाप्त हुआ.
दूसरे क्वार्टर में भी मेजबान इंग्लैंड ने दबाव बनाए रखा और बंदुराक के जरिए गोल करने के करीब पहुंचे. भारत ने जरमनप्रीत सिंह के माध्यम से पलटवार किया, जिनके प्रयास को इंग्लैंड के गोलकीपर ने बखूबी बचा लिया. इंग्लैंड द्वारा लगातार हमले किए जाने के बावजूद, भारत की अडिग रक्षापंक्ति मजबूती से डटी रही और दोनों टीमें हाफ टाइम तक 0-0 के स्कोर पर बनी रहीं.
हाफ टाइम के बाद भारत नए आक्रमणकारी इरादों के साथ मैदान पर उतरा. हार्दिक सिंह ने मिडफील्ड से शानदार दौड़ लगाते हुए मनदीप सिंह के लिए अवसर बनाया, लेकिन इंग्लैंड के गोलकीपर ने एक और महत्वपूर्ण बचाव किया. तीसरे क्वार्टर के अंत में मैच का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब इंग्लैंड को पेनल्टी स्ट्रोक दिया गया. भारत ने तुरंत वीडियो रेफरल लिया और रीप्ले में चुनौती के साफ होने की पुष्टि होने के बाद फैसले को पलट दिया गया. इस घटना के बाद इंग्लैंड के निकोलस पार्क को ग्रीन कार्ड दिखाया गया.
चौथे क्वार्टर में इंग्लैंड ने भारत पर फिर से दबाव डाला, लेकिन गोलकीपर संजय कारकेरा ने स्कोर बराबर रखने के लिए महत्वपूर्ण बचाव किए. सुखजीत सिंह ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए भारत के लिए पेनल्टी कॉर्नर की झड़ी लगा दी, लेकिन इंग्लैंड का डिफेंस भी नहीं टूटा. मैच खत्म होने से महज दो सेकंड पहले इंग्लैंड को एक और पेनल्टी कॉर्नर दिया गया, जिसे भारत ने सफल रिव्यू के जरिए रद्द करवा दिया. इसके बाद मैच पेनल्टी शूट-आउट में चला गया जहां भारत ने धैर्य बनाए रखते हुए जीत हासिल की और बोनस अंक प्राप्त किए.