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IND vs ENG: सांसें रोक देने वाले मैच में जीता भारत! अंपायर के फैसलों को रिव्यू से उड़ाया, फिर शूट-आउट में अंग्रेजों को रुलाया

India vs England Hockey: एफआईएच प्रो लीग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को रोमांचक शूट-आउट में 3-2 से हराया. गोलरहित ड्रॉ के बाद संजय 'प्लेयर ऑफ द मैच' बने और भारत ने बोनस अंक हासिल किया.

Written ByRohit Raj
Published: Jun 29, 2026, 02:04 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:04 AM IST
IND vs ENG: सांसें रोक देने वाले मैच में जीता भारत! अंपायर के फैसलों को रिव्यू से उड़ाया, फिर शूट-आउट में अंग्रेजों को रुलाया
Image Credit: भारत बनाम इंग्लैंड हॉकी मैच.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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