/IND vs PAK: फैंस को मिलेगा रोमांच का ओवरडोज, भारत और पाकिस्तान के बीच आज वर्ल्ड कप का महासंग्राम, जानिए कब-कहां और कैसे देखें हॉकी मैच की Live Streaming

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच आज मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का महामुकाबला खेला जाएगा. यह मैच आज शाम 6:30 बजे (IST) से नीदरलैंड के एमस्टेलवीन में वागेनर स्टेडियम में शुरू होगा. पाकिस्तान मेंस हॉकी वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे सफल टीम हैं. पाकिस्तान ने चार बार (1971, 1978, 1982 और 1994) वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है. वहीं, भारत की बात करें तो उसने एक बार (1975) मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है.
मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में आज का पूल D मैच भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीमों के लिए बहुत जरूरी है. भारत को अगले राउंड में जाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मैच ड्रॉ कराना होगा. वहीं, पाकिस्तान को मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में बने रहने के लिए भारत के खिलाफ जीत की जरूरत है. मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगा, जो पिछले एक दशक से चल रहा है. दो मैच खेलने के बाद, भारत प्वाइंट्स टेबल में तीन अंकों के साथ दूसरे नंबर पर हैं. जबकि पाकिस्तान के पास दो मैचों में एक अंक है.
भारत ने टूर्नामेंट की शुरुआत वेल्स को 3-1 से हराकर किया. फिर उसे दुनिया की नंबर 3 टीम इंग्लैंड से 2-4 से हार का सामना करना पड़ा. पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ 1-4 से हार मिली. वेल्स के साथ पाकिस्तान का मैच 3-3 से ड्रॉ रहा. भारत ने इस साल की शुरुआत में प्रो लीग के यूरोपीय स्टेज में पाकिस्तान को 7-1 और 4-3 से हराकर जीत हासिल की थी. पिछली बार पाकिस्तान ने भारत को 2016 में चैंपियंस ट्रॉफी में हराया था. आखिरी बार भारत और पाकिस्तान की टीमें 2010 वर्ल्ड कप में आमने-सामने थीं, तब राजपाल सिंह की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 4-1 से हराया था.
1. भारत और पाकिस्तान के बीच मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का मैच कब खेला जाएगा?
भारत और पाकिस्तान के बीच मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का मैच आज यानी बुधवार (19 अगस्त) को खेला जाएगा.
2. भारत और पाकिस्तान के बीच मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का मैच कहां होगा?
भारत और पाकिस्तान के बीच मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का मैच नीदरलैंड के एमस्टेलवीन में वागेनर स्टेडियम में खेला जाएगा.
3. भारत और पाकिस्तान के बीच मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का मैच कितने बजे शुरू होगा?
भारत और पाकिस्तान के बीच मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का मैच आज शाम 6:30 बजे (IST) से शुरू होगा.
4. भारत में कौन सा टीवी चैनल भारत और पाकिस्तान के बीच मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के मैच का लाइव प्रसारण करेगा?
भारत और पाकिस्तान के बीच मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क करेगा.
5. भारत और पाकिस्तान के बीच मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के मैच को ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं?
भारत और पाकिस्तान के बीच मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के मैच की लाइव स्ट्रीमिंग भारत में JioHotstar पर की जाएगी.