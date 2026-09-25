आज भारत का पहला टेस्ट: ब्राजील के खिलाफ भिड़ंत से पहले पनामा से मुकाबला, कब और कहां देख सकते हैं मैच?

India vs Panama When and Where To Watch Live Streaming: भारतीय फुटबॉल टीम शुक्रवार (25 सितंबर) को अपने लंबे समय से प्रतीक्षित फीफा विंडो की शुरुआत दुनिया की 44वें नंबर की टीम पनामा के खिलाफ मुकाबले से करने जा रही है. इसके बाद भारत का सामना पांच बार की विश्व कप विजेता ब्राजील और दो बार की विजेता उरुग्वे से होगा. मुख्य कोच खालिद जमील ने इस मुकाबले को टीम के लिए अब तक का 'सबसे बड़ा मैच' करार दिया है. दो हफ्ते के इस फ्रेंडली विंडो के दौरान केवल भारतीय सीनियर पुरुष टीम ही एक्शन में नजर आएगी.
यह तीन मैचों की सीरीज सिर्फ नतीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका महत्व भारतीय फुटबॉल के भविष्य के नजरिए से काफी बड़ा है. एक तरफ जहां राष्ट्रीय टीम एशियाई स्तर पर संघर्ष कर रही है और घरेलू संरचनात्मक बदलावों व चुनौतियों से जूझ रही है. वहीं दूसरी तरफ यह विंडो भारत को विश्व कप का अनुभव रखने वाली दिग्गज अंतरराष्ट्रीय टीमों के खिलाफ अपनी क्षमताओं को परखने का अवसर देगी.
It’s time. India versus Panama at the Kanteerava. #INDPAN #BlueTigers #IndianFootball pic.twitter.com/i70wcSwLhX
— Indian Football (@IndianFootball) September 25, 2026
मध्य अमेरिकी देश पनामा अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मंच पर एक मजबूत पहचान बना चुका है. करीब 4.65 मिलियन (46.5 लाख) की आबादी वाले इस देश ने 2018 और 2026 फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है. इसके अलावा, पनामा 2024-25 कॉनकाकाफ (CONCACAF) नेशंस लीग में उपविजेता रहा. यह हाल के वर्षों में उसके लगातार बेहतरीन प्रदर्शन को दिखाता है. 2026 विश्व कप के ग्रुप L में पनामा ने इंग्लैंड, क्रोएशिया और घाना जैसी मजबूत टीमों को कड़ी टक्कर दी थी, जिससे शुक्रवार का यह मैच भारत के लिए एक कड़ा इम्तिहान बनने वाला है.
भारतीय फुटबॉल के लिए आगे बढ़ने का रास्ता आसान नहीं रहा है. टीम के लिए एशियाई स्तर पर भी अपनी मजबूत छाप छोड़ना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है. इसके साथ ही घरेलू फुटबॉल तंत्र में चल रही उथल-पुथल ने भी टीम के विकास को सीमित किया है. यही वजह है कि यह अंतरराष्ट्रीय विंडो भारतीय टीम के लिए अत्यधिक महत्व रखती है, क्योंकि मजबूत टीमों के खिलाफ खेलने से भारत को अपनी वास्तविक स्थिति का आकलन करने का मौका मिलेगा.
Locked in ahead of tonight. #INDPAN #BlueTigers #IndianFootball pic.twitter.com/8sqZz5avPQ
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भारत और पनामा के बीच अंतरराष्ट्रीय फ्रेंडली मुकाबला शुक्रवार, 25 सितंबर को बेंगलुरु के श्री कांतीरवा स्टेडियम में खेला जाएगा.
यह अंतरराष्ट्रीय फ्रेंडली मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे शुरू होगा. भारत में इस मैच का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) टीवी चैनलों पर किया जाएगा. वहीं फैंस इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनीलिव (SonyLIV) ऐप और वेबसाइट पर ऑनलाइन देख सकते हैं.
गोलकीपर्स: अल्बीनो गोम्स, गुरप्रीत सिंह संधू, प्रभसुखन सिंह गिल, सोम कुमार.
डिफेंडर्स: अभिषेक सिंह टेकचम, आकाश मिश्रा, अनवर अली, बिजॉय वर्गीज, हमिंगथानमाविया राल्ते, जय गुप्ता, परमवीर, रिकी मीतेई हाओबम.
मिडफील्डर्स: अनिरुद्ध थापा, आशिक कुरुणियन, फारुख चौधरी, लालेंगमाविया राल्ते, मैकार्टन निक्सन, मोहम्मद सनन, रिकी शबोंग, सहल अब्दुल समद.
फॉरवर्ड्स: एडमंड लालरिंदिका, इरफान यादवाड, मनवीर सिंह, रहीम अली, रयान विलियम्स, विक्रम प्रताप सिंह.
गोलकीपर्स: ऑरलैंडो मोस्केरा, मार्कोस डी लियोन, एडी रॉबर्ट्स.
डिफेंडर्स: सेसर ब्लैकमैन, जॉर्ज गुतिेरेज़, जायर, अमीर मुरिलो, उमर वालेंसिया, मार्टिन क्रुग, जिओवानी रामोस, जोसेफ जोन्स, एडुआर्डो एंडरसन.
मिडफील्डर्स: कार्लोस हार्वे, एडाल्बर्टो कार्राक्विला, क्रिस्टियन मार्टिनेज, जोस लुइस रोड्रिगेज, विक्टर ग्रिफिथ, दैविस मुरिलो, अजारियास लोंडोनो, राफेल मोस्केरा, जिओवानी हर्बर्ट.
फॉरवर्ड्स: जोस फजार्डो, मिजाहिर जिमेनेज, टॉमास रोड्रिगेज.