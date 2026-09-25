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आज भारत का पहला टेस्ट: ब्राजील के खिलाफ भिड़ंत से पहले पनामा से मुकाबला, कब और कहां देख सकते हैं मैच?

India vs Panama When and Where To Watch Live Streaming: भारतीय फुटबॉल टीम शुक्रवार को बेंगलुरु के श्री कांतीरवा स्टेडियम में फीफा फ्रेंडली मैच में पनामा से भिड़ेगी. जानिए मैच का समय, लाइव स्ट्रीमिंग, ब्रॉडकास्ट चैनल और दोनों टीमों के पूरे स्क्वॉड की डिटेल जानकारी.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 25, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 02:27 PM IST
आज भारत का पहला टेस्ट: ब्राजील के खिलाफ भिड़ंत से पहले पनामा से मुकाबला, कब और कहां देख सकते हैं मैच?
Image Credit: भारत बनाम पनामा फुटबॉल मैच. AIFF

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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