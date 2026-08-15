/15 अगस्त का यादगार दिन... वर्ल्ड कप में आज भारत का पहला मैच, वेल्स से भिड़ेगी हरमनप्रीत सिंह की सेना, कब और कहां देखें Live Streaming?

India vs Wales, FIH Hockey World Cup 2026: बेल्जियम और नीदरलैंड की धरती पर आज से FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है. मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में भारत को आज अपना पहला मैच वेल्स के खिलाफ खेलना है. एम्सटेलवीन के वैगनर हॉकी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा. FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट 15 अगस्त से 30 अगस्त तक खेला जाएगा. भारतीय हॉकी टीम ने साल 1975 में आखिरी बार मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती थी. 51 साल बाद एक बार फिर भारत की नजरें अपनी दूसरी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने पर है.
एम्सटेलवीन के वैगनर हॉकी स्टेडियम में आठवीं रैंकिंग वाले भारत की टक्कर 15वीं रैंकिंग वाली वेल्स की टीम से होगी. भारत के हेड कोच क्रेग फुल्टन और कप्तान हरमनप्रीत सिंह जानते हैं कि वेल्स के खिलाफ पहले मैच में जीत उनके हॉकी वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट में कैंपेन के लिए बेहतर माहौल सेट कर सकता है. ग्रुप-D में भारत के साथ वेल्स, इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीमें भी शामिल हैं. ओलंपिक में आठ गोल्ड मेडल जीतने के बावजूद भारत मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में वैसा प्रदर्शन नहीं दोहरा पाया है. इस टूर्नामेंट में उनका आखिरी गोल्ड मेडल 1975 में आया था, जब उन्होंने कुआलालंपुर में फाइनल में पाकिस्तान को हराया था.
मेंस हॉकी में वेल्स के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है और टीम ने अब तक खेले गए सभी मैच जीते हैं. भारत और वेल्स की टीमों के बीच अब तक कुल हुए चार मैचों में भारत ने हर बार जीत हासिल की है. इसकी शुरुआत साल 2014 में हुई थी, जब भारत और वेल्स के बीच पहली भिड़ंत हुई थी. खास बात यह है कि वेल्स के खिलाफ भारत का एकमात्र वर्ल्ड कप मैच साल 2023 में ओडिशा में घरेलू मैदान पर खेला गया था. बाकी तीन मैच 2014, 2018 और 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान खेले गए थे.
FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स है. भारत बनाम वेल्स के बीच FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का मैच भारत में स्टार स्पोर्ट्स के SD और HD चैनलों पर लाइव दिखाया जाएगा. भारत बनाम वेल्स हॉकी वर्ल्ड कप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioStar ऐप पर उपलब्ध होगी. एम्सटेलवीन के वैगनर हॉकी स्टेडियम में यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे से खेला जाएगा.
15 अगस्त: भारत बनाम वेल्स (भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे)
17 अगस्त: भारत बनाम इंग्लैंड (भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे)
19 अगस्त: भारत बनाम पाकिस्तान (भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे)
भारत: हरमनप्रीत सिंह, मोहित एचएस, सूरज करकेरा, जरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित, यशदीप सिवाच, राजिंदर सिंह, आदित्य लालागे, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलाकांता शर्मा, विवेक प्रसाद, दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, मनदीप सिंह, अभिषेक पाल.
वेल्स: टोबी रेनॉल्ड्स-कोटरिल, राइस पेन, डैनियल किरियाकिड्स, ह्वेल जोन्स, गैरेथ फर्लोंग, अल्फ डिनी, जैकब ड्रेपर, रोडरी फर्लोंग, डेल हचिंसन, राइस ब्रैडशॉ, फ्रेड न्यूबोल्ड, गैरेथ ग्रिफिथ्स, बेन फ्रांसिस, निक मॉर्गन, जैक प्रिचर्ड, जोलियन मॉर्गन, सैम वेल्श, जॉनी फ्लेक, जेम्स टायसन, लियाम बार्कर.