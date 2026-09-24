भारत का 16 साल का इंतजार खत्म: सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर रेस में रचा इतिहास, देश को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल

सीमा कुमारी का यह ब्रॉन्ज साल 2010 के बाद एशियाई खेलों की महिला 10,000 मीटर स्पर्धा में भारत का पहला मेडल है. इसके साथ ही आइची-नागोया एशियाई खेलों में भारतीय एथलेटिक्स को पहला मेडल भी इसी स्पर्धा के जरिए मिला है. यह रेस एथलीटों की सहनशक्ति और संयम की कड़ी परीक्षा लेने वाली थी. जैसे ही मुख्य धावकों ने बाकी एथलीटों से आगे निकलना शुरू किया, सीमा मजबूती से दौड़ में बनी रहीं. यावी और तनाका की जोड़ी स्पीड और स्टैमिना की जंग में आगे निकल गई. यद्यपि सीमा अग्रणी जोड़ी की गति का मुकाबला नहीं कर सकीं, लेकिन उन्होंने पूरे ट्रैक पर इतना मजबूत प्रदर्शन किया कि कांस्य पदक की स्थिति पक्की कर ली और 32:50.05 का समय दर्ज कर भारत को यादगार जीत दिलाई.