भारत का 16 साल का इंतजार खत्म: सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर रेस में रचा इतिहास, देश को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल

Asian Games 2026: एशियाई खेलों की महिला 10,000 मीटर स्पर्धा में पदक के लिए भारत का लंबा इंतजार आखिरकार समाप्त हो गया है. हिमाचल प्रदेश की धावक सीमा कुमारी ने गुरुवार को फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया और इस स्पर्धा में भारत के 16 साल के पदक के सूखे को खत्म कर दिया. कड़े मुकाबले से भरी इस रेस में सीमा कुमारी ने 32:50.05 का समय निकालकर तीसरा स्थान हासिल किया. यह एशियाई खेलों की महिला 10,000 मीटर स्पर्धा में भारत का अब तक का केवल तीसरा पदक है. बहरीन की विनफ्रेड यावी ने 32:39.18 के समय के साथ गोल्ड जीता, जबकि जापान की नोजोमी तनाका ने 32:41.54 का समय निकालकर सिल्वर अपने नाम किया.
रेस के अंतिम चरण में विनफ्रेड यावी और नोजोमी तनाका के बीच शीर्ष स्थान के लिए बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जिसमें बहरीन की यावी ने अंतिम पलों में बढ़त बनाकर पहला स्थान हासिल किया. दूसरी ओर, सीमा कुमारी ने दबाव के बावजूद अपना धैर्य बनाए रखा और पीछा कर रहे अन्य धावकों से सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए भारत के लिए पॉडियम पर जगह पक्की की.
सीमा कुमारी का यह ब्रॉन्ज साल 2010 के बाद एशियाई खेलों की महिला 10,000 मीटर स्पर्धा में भारत का पहला मेडल है. इसके साथ ही आइची-नागोया एशियाई खेलों में भारतीय एथलेटिक्स को पहला मेडल भी इसी स्पर्धा के जरिए मिला है. यह रेस एथलीटों की सहनशक्ति और संयम की कड़ी परीक्षा लेने वाली थी. जैसे ही मुख्य धावकों ने बाकी एथलीटों से आगे निकलना शुरू किया, सीमा मजबूती से दौड़ में बनी रहीं. यावी और तनाका की जोड़ी स्पीड और स्टैमिना की जंग में आगे निकल गई. यद्यपि सीमा अग्रणी जोड़ी की गति का मुकाबला नहीं कर सकीं, लेकिन उन्होंने पूरे ट्रैक पर इतना मजबूत प्रदर्शन किया कि कांस्य पदक की स्थिति पक्की कर ली और 32:50.05 का समय दर्ज कर भारत को यादगार जीत दिलाई.
10 जनवरी 2001 को हिमाचल प्रदेश में जन्मीं सीमा कुमारी भारत की एक स्थापित लंबी दूरी की धावक हैं, जिन्होंने 5,000 मीटर और 10,000 मीटर दोनों स्पर्धाओं में अपनी खास पहचान बनाई है. दोनों श्रेणियों में उनके निरंतर शानदार प्रदर्शन ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है.
सीमा ने हांगकांग में आयोजित 2024 एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की सीनियर महिला रेस में गोल्ड जीता था और इसके बाद 2025 एफआईएसयू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की 5,000 मीटर रेस में सिल्वर हासिल किया था. साल 2026 में उन्होंने 65वीं नेशनल इंटर-स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर स्पर्धा का गोल्ड जीता. इस साल मार्च में कैलिफोर्निया की 'द टेन' प्रतियोगिता में उन्होंने 10,000 मीटर में 32:02.43 का अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय निकाला, जबकि अप्रैल में 5,000 मीटर स्पर्धा में 15:16.20 का नया राष्ट्रीय स्तर का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बनाया.
सीमा कुमारी जुलाई 2018 से खेलो इंडिया (Khelo India) कार्यक्रम का हिस्सा रही हैं और 2026 एशियाई खेलों से पहले राष्ट्रीय कोचिंग शिविर में प्रशिक्षण के लिए उन्हें सहायता मिली थी. इसके अलावा, उन्हें टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (TOPS) और वार्षिक प्रशिक्षण व प्रतियोगिता कैलेंडर (ACTC) के तहत भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है. मात्र 25 वर्ष की आयु में एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतकर उन्होंने भारत के शीर्ष लंबी दूरी के एथलीटों में अपना स्थान पक्का कर लिया है.