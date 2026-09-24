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भारत का 16 साल का इंतजार खत्म: सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर रेस में रचा इतिहास, देश को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल

Asian Games 2026: एशियाई खेलों की महिला 10,000 मीटर दौड़ में सीमा कुमारी ने 32:50.05 का समय निकालकर ब्रॉन्ज जीता. उन्होंने भारत का 16 साल का इंतजार खत्म किया. जानिए सीमा कुमारी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि और करियर के सफर के बारे में.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 24, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 08:55 PM IST
भारत का 16 साल का इंतजार खत्म: सीमा कुमारी ने 10,000 मीटर रेस में रचा इतिहास, देश को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल
Image Credit: भारत की धावक सीमा कुमारी.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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