/17 साल बाद वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा भारत, पीवी सिंधु और सात्विक-चिराग को मिला कैसा ड्रॉ?

World Badminton Championship in India: नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 17-23 अगस्त तक होने वाली BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय पदक उम्मीदों को एक कठिन ड्रॉ मिला है. एशियाई चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता आयुष शेट्टी का सामना पुरुष एकल के पहले ही दौर में चीन के शीर्ष वरीयता प्राप्त और डिफेंडिंग चैंपियन शी युकी से होगा. वहीं, पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु अपने अभियान की शुरुआत आयरलैंड की सोफिया नोबेल (विश्व नंबर 141) के खिलाफ करेंगी.
2022 विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन्स वैलेंटाइन फिलीमोन से भिड़ेंगे. लक्ष्य के लिए असली चुनौती प्री-क्वार्टर फाइनल में हो सकती है, जहां उनका सामना थाईलैंड के दूसरी वरीयता प्राप्त कुनलावुत वितिदसर्न से होने की संभावना है.
पुरुष डबल्स के ड्रॉ में पांचवीं वरीयता प्राप्त सात्विकसाईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को पहले दौर में 'बाई' मिली है.वे अपना पहला मैच स्कॉटलैंड या थाईलैंड की जोड़ी के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता के खिलाफ खेलेंगे. उनके लिए पहली बड़ी चुनौती इंडोनेशिया के रेमंड इंद्रा और निकोलस जोकिन की 12वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी से मिल सकती है.
भारत 17 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद BWF विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है. बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI) के महासचिव संजय मिश्रा ने बताया कि चैंपियनशिप के लिए इंदिरा गांधी मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम के नवीनीकरण पर 20 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं. उन्हें विश्वास है कि यह आयोजन विश्व बैडमिंटन के लिए नए मानक स्थापित करेगा.
भारत अपनी सरजमीं पर कई पदक जीतने का लक्ष्य बना रहा है और सबकी निगाहें पांच बार की विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता पीवी सिंधु पर होंगी. सिंधु ने हाल ही में जापान ओपन जीतकर अपनी फॉर्म वापस पा ली है. अच्छी बात यह है कि पदक दौर से पहले उनका सामना वर्ल्ड नंबर वन एन से यंग या डिफेंडिंग चैंपियन अकाने यामागुची से नहीं होगा.
अन्य भारतीय खिलाड़ियों में उन्नति हुड्डा पहले दौर में म्यांमार की थेट हटार थुजार के खिलाफ खेलेंगी. मिक्स्ड डबल्स में 15वीं वरीयता प्राप्त ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो को पहले दौर में बाई मिली है और उनका पहला कठिन टेस्ट राउंड ऑफ 16 में चीन की जोड़ी के खिलाफ हो सकता है. वहीं रोहन कपूर और जी ऋत्विका शिवानी का सामना कनाडा की जोड़ी से होगा.