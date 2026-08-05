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17 साल बाद वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा भारत, पीवी सिंधु और सात्विक-चिराग को मिला कैसा ड्रॉ?

World Badminton Championship in India: BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 के लिए ड्रॉ घोषित हो गया है. आयुष शेट्टी का सामना डिफेंडिंग चैंपियन शी युकी से होगा, जबकि पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन को कठिन रास्ते मिले है.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 05, 2026, 09:06 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 09:06 PM IST
17 साल बाद वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा भारत, पीवी सिंधु और सात्विक-चिराग को मिला कैसा ड्रॉ?
Image Credit: पीवी सिंधु.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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