/फुटबॉल इतिहास में पहली बार पनामा से खेलेगा भारत, ब्राजील से पहले होगी भिड़ंत; AIFF ने डेट किया कन्फर्म

India vs Panama Friendly Match: ब्राजील के खिलाफ बहुप्रतीक्षित दोस्ताना मैच से पहले भारतीय फुटबॉल टीम 26 सितंबर को पनामा का सामना करेगी. यह पहला मौका होगा जब भारत और पनामा की टीमें फुटबॉल के मैदान पर आमने-सामने होंगी. इसके साथ ही पनामा नौवां ऐसा कॉनकाकाफ (CONCACAF) देश बन जाएगा, जिसके खिलाफ भारतीय टीम (ब्लू टाइगर्स) खेलेगी. पनामा की आबादी करीब 46 लाख है और उसने इस साल फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था.
पनामा फीफा रैंकिंग में 44वें स्थान पर है. उसने 2026 के अलावा 2018 फीफा वर्ल्ड कप में भी भाग लिया था. 'लॉस कैनालिरोस' (Los Canaleros) के नाम से मशहूर पनामा टीम इंडिया के लिए एक कठिन चुनौती होगी. वह आबाधी और क्षेत्रफल में भले ही भारत से काफी पीछे है, लेकिन फुटबॉल के हिसाब से काफी आगे है.
A first-ever meeting between India and Panama.
The Indian men's national team will host the World No. 44 side in an international friendly on September 26. The venue will be confirmed at a later date#INDPAN #BlueTigers #IndianFootball pic.twitter.com/KqWwHM9LaK
— Indian Football (@IndianFootball) August 25, 2026
सितंबर में होने वाला यह मुकाबला उन चार मैचों की सीरीज का पहला मैच होगा, जो भारत इस साल वर्ल्ड कप खेल चुकी टीमों के खिलाफ खेलेगा. इसके बाद टीम इंडिया 3 अक्टूबर को ब्राजील से भिड़ेगी. 12 और 15 नवंबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैच होंगे. बता दें कि ब्राजील के खिलाफ मैच के तुरंत बाद भारतीय फुटबॉल महासंघ 6 अक्टूबर को केप वर्दे (Cabo Verde) के खिलाफ एक और फ्रेंडली मैच के लिए भी बातचीत कर रहा है. केप वर्दे ने इस साल वर्ल्ड कप में पहली बार हिस्सा लिया था और राउंड ऑफ 32 तक का सफर तय किया था. उसे अर्जेंटीना ने हराकर बाहर किया था.
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) के उप महासचिव एम. सत्यनारायण ने कहा है कि यह मैच मुख्य कोच खालिद जमील और उनकी टीम के लिए एक परीक्षा होगी. इससे खिलाड़ियों को सही अनुभव मिलेगा. सत्यनारायण ने कहा, ''ब्राजील के खिलाफ मैच से पहले पनामा के खिलाफ खेलना हमारे लिए एक कठिन चुनौती होगी.पनामा दुनिया की टॉप-50 टीमों में शामिल है. यह खालिद जमील के लड़कों के लिए एक परीक्षा होगी. हमें आमतौर पर ऐसी वर्ल्ड कप खेलने वाली टीमों के खिलाफ खेलने का मौका नहीं मिलता है, इसलिए यह फीफा विंडो हमारे लिए काफी अच्छी है जहां हम इतनी मजबूत टीमों के खिलाफ खेल रहे हैं.''
भारत और पनामा के बीच यह मुकाबला तब तय किया गया जब एआईएफएफ (AIFF) ने ब्राजील के खिलाफ होने वाले बड़े मैच के शेड्यूल में टकराव के कारण भारतीय टीम को फीफा आसियान कप (FIFA ASEAN Cup) से बाहर कर लिया. आसियान कप टूर्नामेंट 24 सितंबर को शुरू होने वाला है और इसका फाइनल मुकाबला 3 अक्टूबर को होना है. उसी दिन जब कोलकाता के ऐतिहासिक साल्ट लेक स्टेडियम में भारत का सामना ब्राजील से होना तय है.