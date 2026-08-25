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फुटबॉल इतिहास में पहली बार पनामा से खेलेगा भारत, ब्राजील से पहले होगी भिड़ंत; AIFF ने डेट किया कन्फर्म

India vs Panama Friendly Match: भारतीय फुटबॉल टीम 26 सितंबर को पनामा के खिलाफ एक ऐतिहासिक दोस्ताना मैच खेलेगी. यह ब्राजील के खिलाफ होने वाले बड़े मुकाबले से पहले टीम की तैयारियों के लिए अहम मैच होगा.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 25, 2026, 10:36 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:36 PM IST
फुटबॉल इतिहास में पहली बार पनामा से खेलेगा भारत, ब्राजील से पहले होगी भिड़ंत; AIFF ने डेट किया कन्फर्म
Image Credit: भारत बनाम पनामा फुटबॉल मैच.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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