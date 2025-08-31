50 गोल्ड... 26 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज, भारत ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में गाड़े झंडे, चीन को भी पछाड़कर बना नंबर-1

भारत ने कजाकिस्तान में हुई एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में झंडे गाड़ दिए हैं. इस एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने इतिहास रचते हुए अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है. 12 दिनों तक चली इस एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल 99 मेडल अपने नाम दिए हैं. भारत ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 50 गोल्ड, 26 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं.

भारत ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में गाड़े झंडे

भारत कुल 50 गोल्ड मेडल के साथ एशियन शूटिंग चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में टॉप पर रहा है. एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में खासतौर पर सीनियर टीम का प्रदर्शन बेहतरीन रहा. 15 ओलंपिक इवेंट्स (राइफल, पिस्टल और शॉटगन वर्ग) में भारतीय निशानेबाजों ने 6 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते. इस दौरान भारत केवल चीन (8 स्वर्ण) से पीछे रहा, जबकि मेजबान कजाकिस्तान ने शेष गोल्ड अपने नाम किया.

चैंपियनशिप में भारत टॉप पर रहा

भारत ने चैंपियनशिप में 50 गोल्ड, 26 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते. 21 गोल्ड जीतने वाला मेजबान कजाकिस्तान कुल 70 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि 15 गोल्ड जीतने वाला चीन 37 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर रहा. सीनियर वर्ग में मुख्य आकर्षण एलावेनिल वलारिवन ने महिलाओं की एयर राइफल में एशियन रिकॉर्ड के साथ दूसरा खिताब जीता और अर्जुन बाबूता के साथ मिक्स्ड टीम में भी स्वर्ण पदक हासिल किया.

सिफ्ट कौर ने भी दिखाया दम

नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप में भारत को पहला एशियन चैंपियनशिप गोल्ड दिलाया. सिफ्ट कौर ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री-पोजिशन में पहला एशियन खिताब जीता. इनके अलावा, ऐश्वरी प्रताप सिंह तोमर ने पुरुषों की थ्री-पोजिशन स्पर्धा में अपना खिताब बरकरार रखा. भारतीय जूनियर शूटर्स ने भी सभी ओलंपिक इवेंट्स में पूरी तरह से दबदबा बनाकर इस खेल में देश की प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए 10 गोल्ड, 4 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीते.

अंकुर मित्तल ने गोल्ड जीता

अन्य गोल्ड मेडल युवा प्रतियोगिताओं और टीम स्पर्धाओं के साथ-साथ गैर-ओलंपिक स्पर्धाओं से भी आए. पूर्व वर्ल्ड चैंपियन अंकुर मित्तल ने पुरुषों के डबल ट्रैप इवेंट में 107 के वर्ल्ड रिकॉर्ड स्कोर के साथ गोल्ड जीता, जबकि रियो ओलंपियन गुरप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड पर निशाना साधा.