स्क्वैश वर्ल्ड कप में लहराया भारत का परचम, PM मोदी और अमित शाह का स्पेशल पोस्ट, यूं दी बधाई

स्क्वैश वर्ल्ड कप में भारत का परचम लहरा गया है. भारत ने रविवार को हांगकांग चीन को शिकस्त दी और पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता. चेन्नई में रविवार को खेल गए खिताबी मैच में भारत ने 3-0 से जीत दर्ज की. इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी की तरफ से स्पेशल पोस्ट देखने को मिला है. इसके अलावा भी कई नेताओं की तरफ से गर्व से भरा पोस्ट देखने को मिला. भारत ने खिताब का सालों का सूखा खत्म किया.

अमित शाह का स्पेशल पोस्ट

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, 'पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप जीतने और देश के लिए शानदार इतिहास रचने पर टीम इंडिया को बहुत-बहुत बधाई. आपकी अदम्य खेल प्रतिभा का प्रदर्शन, जिससे आपने सबसे मजबूत विरोधियों को भी हराया, हमारे नए टैलेंट के लिए प्रेरणा बनेगा.' ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने एक्स पर लिखा, 'स्क्वैश वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत हासिल करने पर टीम इंडिया को हार्दिक बधाई. यह शानदार जीत पूरे देश के उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का एक मजबूत स्रोत बनेगी. देश को इस बेहतरीन उपलब्धि पर गर्व है.'

Add Zee News as a Preferred Source

पीएम मोदी ने यूं दी बधाई

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'एसडीएटी स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 में इतिहास रचने और अपना पहला वर्ल्ड कप टाइटल जीतने के लिए भारतीय स्क्वैश टीम को बहुत-बहुत बधाई! जोशना चिनप्पा, अभय सिंह, वेलवन सेंथिल कुमार और अनाहत सिंह ने जबरदस्त लगन और पक्का इरादा दिखाया है. उनकी सफलता ने पूरे देश को गर्व महसूस कराया है। इस जीत से हमारे युवाओं के बीच स्क्वैश की लोकप्रियता भी बढ़ेगी.'

ये भी पढ़ें.. शुभमन गिल की जगह पर लटकी 'तलवार'... ढाल बन गए जिगरी अभिषेक, कहा- मेरा यकीन करिए...

भारत की रोमांचक जीत

रविवार को चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में फाइनल के पहले पहले मैच में 39 वर्षीय जोशना चिनप्पा का सामना 32 वर्षीय यी ली से हुआ, जिसमें जोशना ने 7-3, 2-7, 7-5, 7-1 से जीत हासिल करते हुए मेजबान भारत को 1-0 से बढ़त दिलाई. इसके बाद, पुरुषों के पहले खिलाड़ी अभय सिंह ने एलेक्स लाउ का मुकाबला किया. वह आक्रामक और सटीक लाइन हिटिंग के साथ मैच पर हावी रहे, उन्होंने सिर्फ 19 मिनट में 7-1, 7-4, 7-4 के स्कोर के साथ भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया.