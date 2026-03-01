Advertisement
trendingNow13126363
Hindi Newsखेल-खिलाड़ीदुबई एयरपोर्ट पर मिसालइलों का धूम-धड़ाका, बुरी तरह फंसी पी.वी सिंधु, बाल-बाल बचे कोच

दुबई एयरपोर्ट पर मिसालइलों का धूम-धड़ाका, बुरी तरह फंसी पी.वी सिंधु, बाल-बाल बचे कोच

Israel Iran Tehran War: मिडिल ईस्ट में ईरान, इजरायल, तेहरान महायुद्ध ने दुनियाभर में दहशत फैला रखी है. दुबई में मिसाइलों के कहर के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इस बीच एक और हैरान कर देने वाली खबर देखने को मिल रही है. दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु शनिवार दुबई एयरपोर्ट पर फंसी हुई हैं. उन्होंने डरावना पोस्ट किया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Mar 01, 2026, 08:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

P.V Sindhu
P.V Sindhu

Israel Iran Tehran War: मिडिल ईस्ट में चल रहे महायुद्ध ने सभी की टेंशन बढ़ा रखी है. ईरान, इजरायल, तेहरान युद्ध के चलते सोशल मीडिया पर खलबली मची हुई है. कई डरावने वीडियो सामने आ रहे हैं. इस बीच एक और हैरान कर देने वाली खबर देखने को मिल रही है. दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु शनिवार दुबई एयरपोर्ट पर फंसी हुई हैं. उन्होंने डरावना पोस्ट किया है. सिंधु दुबई एयरपोर्ट पर फंसी हुई हैं क्योंकि फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए गए हैं. सिंधु सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट दे रही हैं. 

पीवी सिंधु का डरावना पोस्ट

भारत की फेमस बैडमिंटन स्टार ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए दुबई गईं थीं, लेकिन एयरपोर्ट पर अपनी टीम के साथ फंस चुकी हैं. पश्चिम एशिया में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है. सिंधु ने अपने ताजा पोस्ट में लिखा, 'यह मुश्किल बढ़ती जा रही है और हालात हर घंटे और डरावने होते जा रहे हैं. कुछ घंटे पहले से एयरपोर्ट पर हम जहां छिपे हुए थे, उसके पास एक धमाका हुआ. मेरे कोच को जल्दी से उस जगह से भागना पड़ा क्योंकि वह धुएं और मलबे के सबसे करीब थे. यह हम सभी के लिए बहुत टेंशन वाला और डरावना पल था.'

Add Zee News as a Preferred Source

आधी रात शेयर किया था वीडियो

सिंधु ने इंस्टाग्राम पर आधी रात एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें एक भीड़भाड़ वाला एयरपोर्ट दिख रहा था. उस दौरान उन्होंने लिखा था, 'दुबई एयरपोर्ट के स्टाफ और दुबई अथॉरिटीज की लगातार कोशिशों की वजह से अब हम सब सुरक्षित हैं. दुबई में इंडियन हाई कमीशन को भी उनके जबरदस्त सपोर्ट और हमें सुरक्षित रखने में लगातार मदद के लिए खास धन्यवाद. अभी के लिए, हम थोड़ा आराम करने और उम्मीद बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम चीज़ों के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं.'

fallback

ये भी पढे़ं.. पाकिस्तान से पहले श्रीलंका टीम में उथल-पुथल.. बाहर होने के बाद कोच का इस्तीफा

एक्स पर घबराईं सिंधू

सिंधु ने 'X' पर लिखा, 'अभी जो हो रहा है उसे समझना मुश्किल है. ऊपर से इंटरसेप्शन सुनना और यह देखना कि सब कुछ कितनी तेजी से बढ़ गया है, सच में डरावना है. बहुत सारे परेशान करने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं और दुख की बात है कि जो हो रहा है, उसकी यही सच्चाई है. दुबई एक ऐसा शहर है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूं. एक ऐसी जगह जो हमेशा सुरक्षित और जिंदगी से भरी हुई लगी है, जिससे इस पल को समझना और भी मुश्किल हो जाता है.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

P.v sindhu

Trending news

SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
West Bengal SIR
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
Assam elections
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
Kerala News
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
DRDO
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
Andhra Pradesh
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
West Bengal
आज सामने आएगी बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट, 60 लाख नामों पर लटकी है तलवार
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी
TMC Rajya Sabha Candidate
CM ममता ने जिसके लिए खुद किया धरना, अब राज्यसभा टिकट; दीदी के भरोसेमंद अफसर की कहानी