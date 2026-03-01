दुबई एयरपोर्ट पर मिसालइलों का धूम-धड़ाका, बुरी तरह फंसी पी.वी सिंधु, बाल-बाल बचे कोच

Israel Iran Tehran War: मिडिल ईस्ट में चल रहे महायुद्ध ने सभी की टेंशन बढ़ा रखी है. ईरान, इजरायल, तेहरान युद्ध के चलते सोशल मीडिया पर खलबली मची हुई है. कई डरावने वीडियो सामने आ रहे हैं. इस बीच एक और हैरान कर देने वाली खबर देखने को मिल रही है. दो बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु शनिवार दुबई एयरपोर्ट पर फंसी हुई हैं. उन्होंने डरावना पोस्ट किया है. सिंधु दुबई एयरपोर्ट पर फंसी हुई हैं क्योंकि फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए गए हैं. सिंधु सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट दे रही हैं.

पीवी सिंधु का डरावना पोस्ट

भारत की फेमस बैडमिंटन स्टार ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए दुबई गईं थीं, लेकिन एयरपोर्ट पर अपनी टीम के साथ फंस चुकी हैं. पश्चिम एशिया में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है. सिंधु ने अपने ताजा पोस्ट में लिखा, 'यह मुश्किल बढ़ती जा रही है और हालात हर घंटे और डरावने होते जा रहे हैं. कुछ घंटे पहले से एयरपोर्ट पर हम जहां छिपे हुए थे, उसके पास एक धमाका हुआ. मेरे कोच को जल्दी से उस जगह से भागना पड़ा क्योंकि वह धुएं और मलबे के सबसे करीब थे. यह हम सभी के लिए बहुत टेंशन वाला और डरावना पल था.'

Add Zee News as a Preferred Source

आधी रात शेयर किया था वीडियो

सिंधु ने इंस्टाग्राम पर आधी रात एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें एक भीड़भाड़ वाला एयरपोर्ट दिख रहा था. उस दौरान उन्होंने लिखा था, 'दुबई एयरपोर्ट के स्टाफ और दुबई अथॉरिटीज की लगातार कोशिशों की वजह से अब हम सब सुरक्षित हैं. दुबई में इंडियन हाई कमीशन को भी उनके जबरदस्त सपोर्ट और हमें सुरक्षित रखने में लगातार मदद के लिए खास धन्यवाद. अभी के लिए, हम थोड़ा आराम करने और उम्मीद बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम चीज़ों के ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं.'

ये भी पढे़ं.. पाकिस्तान से पहले श्रीलंका टीम में उथल-पुथल.. बाहर होने के बाद कोच का इस्तीफा

एक्स पर घबराईं सिंधू

सिंधु ने 'X' पर लिखा, 'अभी जो हो रहा है उसे समझना मुश्किल है. ऊपर से इंटरसेप्शन सुनना और यह देखना कि सब कुछ कितनी तेजी से बढ़ गया है, सच में डरावना है. बहुत सारे परेशान करने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं और दुख की बात है कि जो हो रहा है, उसकी यही सच्चाई है. दुबई एक ऐसा शहर है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूं. एक ऐसी जगह जो हमेशा सुरक्षित और जिंदगी से भरी हुई लगी है, जिससे इस पल को समझना और भी मुश्किल हो जाता है.'