/कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का एक और मेडल पक्का, जादूमणि सिंह ने सेमीफाइनल में बनाई जगह, बॉक्सर ने कहा- गोल्ड से कम कुछ भी मंजूर नहीं

भारतीय बॉक्सर जादूमणि सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 55 किलो कैटेगरी बॉक्सिंग इवेंट के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. जादूमणि सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए एक और मेडल पक्का कर लिया है. जादूमणि सिंह ने मंगलवार को जाम्बिया के म्वेंगो म्वाले को हराने के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में मेडल पक्का कर लिया है. भारतीय बॉक्सर ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की. जादूमणि सिंह का कहना है कि उनका लक्ष्य गोल्ड मेडल जीतकर लाना है.
जादूमणि सिंह ने 55 किलो कैटेगरी में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जाम्बिया के म्वेंगो म्वाले को एकतरफा अंदाज में 5-0 से हराया. उन्होंने एक के बाद एक पंच लगाए और विपक्षी मुक्केबाज को वापसी करने का कोई मौका नहीं दिया. इस जीत के साथ ही उन्होंने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने के साथ-साथ कम से कम ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर लिया है. क्वार्टर फाइनल में मिली जीत पर जादूमणि सिंह ने कहा, 'यह मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है और मेडल जीतकर मैं बहुत खुश हूं. मेरा प्रतिद्वंद्वी एक मजबूत मुक्केबाज था, जिसमें अच्छी ताकत थी और वह जोरदार मुक्के मारता है.'
जादूमणि सिंह ने कहा, 'इसलिए मैंने पूरे दिन उसके वीडियो देखे और यह समझा कि मुझे मुकाबले में कैसे खेलना चाहिए. मैंने अपने कोचों के साथ मिलकर बात की थी कि हमें इस मुक्केबाज के खिलाफ कैसे खेलना है. हमने जो विश्लेषण किया था वो इस मुकाबले में सफल भी रहा. मैं जब भारत से कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में हिस्सा लेने आया था, तभी मैंने सोचा था कि इस बार सिर्फ मेडल नहीं, बल्कि गोल्ड मेडल लेकर जाऊंगा. मैं अपने इस मेडल को मेरे अंकल, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण (साई), भारत और अपने कोचों को समर्पित करूंगा.'
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के छठे दिन मुक्केबाजी में भारत ने तीन मेडल पक्के हुए. जादूमणि सिंह के साथ-साथ प्रीति पवार और प्रिया घंघास ने भी सेमीफाइनल में पहुंचकर कम से कम देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल पक्का कर दिया है. प्रीति पवार ने आयरलैंड की मुक्केबाज निकोल क्लाइड को 5-0 से हराया, जबकि प्रिया घंघास ने स्कॉटलैंड की नियाम मिशेल को 4-1 से मात दी. प्रिया घंघास 31 जुलाई को सेमीफाइनल मुकाबले में उतरेंगी. प्रिया ने पांच में से चार जजों के स्कोरकार्ड पर पहला राउंड हारने के बाद भी जबरदस्त संयम दिखाया.
उन्होंने शानदार वापसी करते हुए दूसरे और तीसरे राउंड में तेज कॉम्बिनेशन, असरदार काउंटर-अटैक और रिंग पर बेहतर कंट्रोल के साथ दबदबा बनाया. चार जजों ने मुकाबले का स्कोर प्रिया के पक्ष में 28-27 दिया, जबकि पांचवें जज ने उन्हें 29-26 का फैसला दिया, जिससे उनकी 4-1 से शानदार जीत सुनिश्चित हो गई. इसी के साथ, भारतीय बॉक्सर सेमीफाइनल में पहुंच गईं. अब वह गोल्ड मेडल मुकाबले में जगह बनाने से बस एक जीत दूर हैं. कॉमनवेल्थ गेम्स के बॉक्सिंग नियमों के अनुसार, सेमीफाइनल में जगह बनाने का मतलब कम से कम ब्रॉन्ज मेडल पक्का करना है.
इससे पहले, साथी बॉक्सर प्रीति पवार ने 5-0 से बड़ी जीत दर्ज की. प्रीति ने अपनी प्रतिद्वंद्वी को बैकफुट पर रखा. उन्होंने सभी पांचों जजों के स्कोरकार्ड पर तीनों राउंड जीते. स्कोरबोर्ड पर उनका दबदबा साफ नजर आया, जिसमें जजों ने भारतीय बॉक्सर के पक्ष में 30-25, 30-25, 30-26, 30-26 और 30-27 का स्कोर दिया. मुकाबले के दौरान क्लाइड तीन बार गिरीं. यह जीत 'राउंड ऑफ 16' में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद मिली है, जहां मलावी की म्टेंजे के खिलाफ दूसरे राउंड में रेफरी द्वारा मुकाबला रोके जाने के बाद प्रीति अगले दौर में पहुंची थीं.