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Asian Games 2026: कॉमनवेल्थ में दिखाया दम, अब एशियन गेम्स में लगाना है गोल्डन पंच, खत्म होगा 12 सालों का सूखा?

Asian Games 2026: ग्लासगो में जीते गए 7 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल ने उम्मीदें बढ़ा दी हैं, लेकिन एशियन गेम्स पूरी तरह से अलग चुनौती है और भारतीय टीम यह बात अच्छी तरह जानती है. महिला टीम के लिए एक और भी बड़ा लक्ष्य है. 2014 में मैरी कॉम के 51kg कैटेगरी का गोल्ड जीतने के बाद से भारत ने एशियन गेम्स में महिला बॉक्सिंग में कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 19, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 04:52 PM IST
Asian Games 2026: कॉमनवेल्थ में दिखाया दम, अब एशियन गेम्स में लगाना है गोल्डन पंच, खत्म होगा 12 सालों का सूखा?
Image Credit: एशियन गेम्स में लगाना है गोल्डन पंच

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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