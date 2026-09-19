Asian Games 2026: कॉमनवेल्थ में दिखाया दम, अब एशियन गेम्स में लगाना है गोल्डन पंच, खत्म होगा 12 सालों का सूखा?

Asian Games 2026: एशियन गेम्स के 20वें संस्करण का आगाज हो चुका है. जापान के आइची-नागोया में आयोजित हो रहे इस मेगा इवेंट में भारतीय एथलीटों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी. 2018 में हुए एशियाई खेलों में भारत के खाते में 15 गोल्ड सहित कुल 69 मेडल आए थे. करोड़ों भारतीय फैंस उम्मीद करेंगे कि जापान में पदकों का शतक लगे. भारतीय मुक्केबाजों पर भी सबकी नजरें रहेंगी, जिन्होंने हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 स्वर्ण पदक और 3 सिल्वर मेडल जीते थे. हालांकि, एशियाई खेलों में भारतीय बॉक्सर्स का सफर उतना अच्छा नहीं रहा है.
ग्लासगो में जीते गए 7 गोल्ड और 3 सिल्वर मेडल ने उम्मीदें बढ़ा दी हैं, लेकिन एशियन गेम्स पूरी तरह से अलग चुनौती है और भारतीय टीम यह बात अच्छी तरह जानती है. महिला टीम के लिए एक और भी बड़ा लक्ष्य है. 2014 में मैरी कॉम के 51kg कैटेगरी का गोल्ड जीतने के बाद से भारत ने एशियन गेम्स में महिला बॉक्सिंग में कोई गोल्ड मेडल नहीं जीता है. तब से मेडल तो मिले हैं, जिनमें हांगझोऊ में जीते गए चार मेडल भी शामिल हैं, लेकिन कोई भी खिलाड़ी पोडियम के टॉप तक पहुंचने वाला आखिरी कदम नहीं उठा पाया है.
आइची-नागोया के लिए चुने गए 11 मुक्केबाजों में से पांच ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीता, जबकि तीन अन्य ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया. प्रीति पवार, प्रिया घांघस और साक्षी चौधरी गोल्ड मेडल लेकर लौटीं, जबकि लवलीना बोरगोहेन, जादुमनी सिंह और नरेंद्र बेरवाल ने सिल्वर मेडल जीता. कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का बॉक्सिंग में यह अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था. लेकिन इसके साथ ही एक चेतावनी भी मिली. एशियन गेम्स में मुकाबला कहीं ज्यादा कड़ा होगा, क्योंकि चीन, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ऐसे बॉक्सर उतार रहे हैं जो लगातार वर्ल्ड और ओलंपिक मेडल के लिए मुकाबला करते हैं.
भारत के लिए यह अगला कदम उठाने का समय है. कॉमनवेल्थ गेम्स ने दिखा दिया है कि यह ग्रुप क्या कर सकता है. एशियन गेम्स से पता चलेगा कि जब महाद्वीप की सबसे मजबूत टीमें सामने होंगी, तो यह फॉर्म कैसा रहता है.
आइची-नागोया में भारत के 11 मुक्केबाज हिस्सा लेंगे, जिनमें पांच महिलाएं और छह पुरुष शामिल हैं.
महिला वर्ग
साक्षी चौधरी - 51kg: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट और एशियन गेम्स में पहली बार हिस्सा लेने वाली खिलाड़ी.
प्रीति पवार - 54kg: हांगझोऊ में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली, 2026 एशियन चैंपियन और कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट.
प्रिया घांघस - 60kg: 2026 एशियन चैंपियन और कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट.
परवीन हुड्डा - 65kg: हांगझोऊ में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली खिलाड़ी, जो 57kg कैटेगरी से ऊपर आई हैं.
लवलीना बोरगोहेन - 75kg: टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली, पूर्व वर्ल्ड चैंपियन और हांगझोऊ में सिल्वर मेडल जीतने वाली खिलाड़ी.
पुरुष वर्ग
जादुमनी सिंह - 55kg: कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले.
सचिन सिवाच - 60kg: कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले.
सुमित कुंडू - 70kg: एशियाई खेलों में पहली बार हिस्सा लेंगे.
अंकुश पंघाल - 80kg: कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता और एशियाई खेलों में पहली बार हिस्सा लेंगे.
कपिल पोखरिया - 90kg: एशियाई खेलों में पहली बार हिस्सा लेंगे.
नरेंद्र बेरवाल - +90kg: हांगझोऊ में ब्रॉन्ज मेडल और कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल पर कब्जा किया.
बॉक्सिंग प्रतियोगिता 21 सितंबर से 2 अक्टूबर तक निशियो जिम्नेजियम में होगी. नीचे दिए गए शेड्यूल में दिखाया गया है कि किस दिन भारत की कौन सी कैटेगरी शामिल है. चूंकि ये शुरुआती राउंड के सेशन हैं, इसलिए जरूरी नहीं है कि लिस्ट में शामिल बॉक्सर हर उस तारीख को फाइट करे जिस दिन उनकी कैटेगरी का नाम है.
21 सितंबर
पुरुष 90 किग्रा: कपिल पोखरिया
पुरुष +90 किग्रा: नरेंद्र बेरवाल
पुरुष 70 किग्रा: सुमित कुंडू
22 सितंबर
महिला 51 किग्रा: साक्षी चौधरी
महिला 54 किग्रा: प्रीति पवार
पुरुष 55 किग्रा: जदुमणि सिंह
23 सितंबर
पुरुषों का 60kg: सचिन सिवाच
पुरुषों का 80kg: अंकुश पंघाल
24 सितंबर
पुरुषों का 70kg: सुमित कुंडू
महिलाओं का 51kg: साक्षी चौधरी
महिलाओं का 65kg: परवीन हुड्डा
25 सितंबर
पुरुष 60 किग्रा: सचिन सिवाच
पुरुष +90 किग्रा: नरेंद्र बेरवाल
महिला 54 किग्रा: प्रीति पवार
26 सितंबर
पुरुष 55 किग्रा: जदुमणि सिंह
पुरुष 90 किग्रा: कपिल पोखरिया
महिला 60 किग्रा: प्रिया घनघस
27 सितंबर
पुरुष 80 किग्रा: अंकुश पंघाल
पुरुष 60 किग्रा: सचिन सिवाच
पुरुष +90 किग्रा: नरेंद्र बेरवाल
महिला 54 किग्रा: प्रीति पवार
महिला 65 किग्रा: परवीन हुडा
28 सितंबर
पुरुष 70 किग्रा: सुमित कुंडू
पुरुष 55 किग्रा: जदुमणि सिंह
पुरुष 90 किग्रा: कपिल पोखरिया
महिला 51 किग्रा: साक्षी चौधरी
महिला 60 किग्रा: प्रिया घनघस
महिला 75 किग्रा: लवलीना बोरगोहेन
29 सितंबर - सेमीफाइनल
पुरुष 60 किग्रा: सचिन सिवाच
पुरुष 80 किग्रा: अंकुश पंघाल
पुरुष +90 किग्रा: नरेंद्र बेरवाल
महिला 54 किग्रा: प्रीति पवार
महिला 65 किग्रा: परवीन हुडा
30 सितंबर - सेमीफाइनल
पुरुष 55 किग्रा: जदुमणि सिंह
पुरुष 70 किग्रा: सुमित कुंडू
पुरुष 90 किग्रा: कपिल पोखरिया
महिला 51 किग्रा: साक्षी चौधरी
महिला 60 किग्रा: प्रिया घनघस
महिला 75 किग्रा: लवलीना बोरगोहेन
2 अक्टूबर - फाइनल
मैरी कॉम का 2014 का गोल्ड मेडल आखिरी बार था जब कोई भारतीय महिला बॉक्सर एशियाई खेलों के पोडियम पर सबसे ऊपर खड़ी हुई थी. प्रीति, प्रिया, साक्षी और लवलीना के पास अब वह फॉर्म, अनुभव और हालिया नतीजे हैं, जिनसे भारत के लिए उस इंतज़ार को खत्म करने का असली मौका बन सकता है. ग्लासगो में हुई शुरुआत किसी बड़ी चीज की शुरुआत थी या बस दो हफ्तों का शानदार प्रदर्शन, यह तब और साफ हो जाएगा जब भारतीय बॉक्सर रिंग में एशिया के बेहतरीन बॉक्सरों का सामना करेंगे.