Asian Games 2026: कॉमनवेल्थ में दिखाया दम, अब एशियन गेम्स में लगाना है गोल्डन पंच, खत्म होगा 12 सालों का सूखा?

Asian Games 2026: एशियन गेम्स के 20वें संस्करण का आगाज हो चुका है. जापान के आइची-नागोया में आयोजित हो रहे इस मेगा इवेंट में भारतीय एथलीटों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद होगी. 2018 में हुए एशियाई खेलों में भारत के खाते में 15 गोल्ड सहित कुल 69 मेडल आए थे. करोड़ों भारतीय फैंस उम्मीद करेंगे कि जापान में पदकों का शतक लगे. भारतीय मुक्केबाजों पर भी सबकी नजरें रहेंगी, जिन्होंने हाल ही में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 स्वर्ण पदक और 3 सिल्वर मेडल जीते थे. हालांकि, एशियाई खेलों में भारतीय बॉक्सर्स का सफर उतना अच्छा नहीं रहा है.