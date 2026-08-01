कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय एथलीट मचा रहे गदर, 3 घंटे में आ गए 7 पदक, मेडल टैली में किस नंबर पर भारत?

शनिवार को भारत को पदक दिलाने की शुरुआत प्रीति पवार ने की. महिलाओं की 54 किग्रा बॉक्सिंग में कनाडाई बॉक्सर को बुरी तरह धो दिया. शानदार प्रदर्शन कर उन्होंने भारत की झोली में छठा गोल्ड मेडल डाला. 20 मिनट बाद ही जैस्मिन ने नॉर्दर्न आयरलैंड की माइकेला वॉल्श को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराकर महिलाओं के 57 किग्रा वर्ग में कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड मेडल जीता. इसके साथ ही भारत के खाते में 7वां गोल्ड आ गया. पुरुष मुक्केबाज जादुमणि सिंह से भी स्वर्ण पदक की उम्मीद थी, लेकिन वो फाइनल में हार गए और उन्हें सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा. बता दें कि आज 7 और भारतीय बॉक्सर फाइनल मुकाबला खेलेंगे. इसका मतलब है कि 7 मेडल तो पक्के हैं ही, लेकिन उम्मीद स्वर्ण पदकों की है.