Add Zee Business As A Preferred Source
App

कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय एथलीट मचा रहे गदर, 3 घंटे में आ गए 7 पदक, मेडल टैली में किस नंबर पर भारत?

India in Commonwealth Games 2026: कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में आज (01 अगस्त) का दिन भारत के लिए ऐतिहासिक साबित हो रहा है. महज 3 घंटे में भारत की झोली में 7 मेडल आ चुके हैं और पदकों की संख्या में और इजाफा हो सकता है. बॉक्सिंग में प्रीति पवार और जैस्मिन लंबोरिया ने स्वर्ण पदक पर कब्जा किया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 01, 2026, 07:23 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 07:42 PM IST
कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय एथलीट मचा रहे गदर, 3 घंटे में आ गए 7 पदक, मेडल टैली में किस नंबर पर भारत?
Image Credit: भारतीय एथलीट मचा रहे गदर, 3 घंटे में आ गए 7 पदक (@India_AllSports/X)

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बस्तर में अरुणाचल मॉडल पर बनेंगी सड़कें! CM साय ने केंद्र से मांगी विशेष छूट
2
3
4
5