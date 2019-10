सुनील छेत्री ने दिल्ली के प्रदूषण पर जताई चिंता, कहा दिवाली आते ही भाग जाते हैं लोग

नई दिल्ली: भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री (Sunil Chhetri) का कहना है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है और हम सभी को मिलकर इसका समाधान निकालना होगा. सुनील इस समय इंडियन सुपर लीग में बेंगलुरू एफ सी की कप्तानी कर रहे हैं. छेत्री ने भारतीय फुटबॉल के भविष्य के बारे में भी बात की.

दिल्ली में प्रदूषण जिंताजनक

छेत्री ने देश की राजधानी के प्रदूषण स्तर पर चिंता जताते हुए कहा, "हम जब भी दिल्ली आते हैं तो हमें आंखों में जलन होती है. कई विेदेशी खिलाड़ी तो यहां मास्क लगाकर खेलते हैं. बहुत से लोग दीपावली के त्यौहार पर यहां रहना पसंद नहीं करते. वे बाहर चले जाते हैं. हम सभी को साथ आना होगा और सोचना होगा कि इस समस्या से कैसे निपटा जाए.

India football team captain Sunil Chhetri: When we come to Delhi, we feel irritation in our eyes. Some foreign players wear masks. A lot of people don't stay here for Diwali, they venture out. All of us should come together and think how do we rectify this. pic.twitter.com/4bjEyGVFrb

