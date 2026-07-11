/फ्रांस की धरती पर भारतीय ग्रैंडमास्टर Iniyan Pa ने रचा इतिहास, 20 देशों के दिग्गजों को पछाड़ा, अजेय रहकर जीता खिताब

GM Iniyan Pa wins La Plagne Open: भारतीय शतरंज के उभरते हुए सितारे और ग्रैंडमास्टर पी. इनियान (Iniyan Pa) ने विदेशी धरती पर एक बार फिर भारत का मान बढ़ाया है. इनियान ने फ्रांस में आयोजित 'छठे ला प्लाग्ने ओपन इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट' के मास्टर्स वर्ग में अजेय रहते हुए खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है.
23 साल के भारतीय ग्रैंडमास्टर ने टूर्नामेंट में पूरे दमखम के साथ खेलते हुए 9 राउंड में से 7.5 अंक हासिल किए और चैंपियन बने. यह साल 2026 में इनियान का कुल चौथा और क्लासिकल शतरंज का दूसरा बड़ा खिताब है. फाइनल राउंड में उन्होंने भारत के ही आईएम अरोन्यक घोष को ड्रॉ पर रोककर सीधे कप पर कब्जा जमाया.
शुक्रवार को खत्म हुए इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में 20 देशों के 142 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 13 ग्रैंडमास्टर (GM) और 22 इंटरनेशनल मास्टर (IM) शामिल थे. इस कड़े मुकाबले के बीच इनियान ने 6 जीत और 3 ड्रॉ के साथ पूरे टूर्नामेंट में अपनी अजेय बादशाहत बनाए रखी.
पहले दौर में वॉकओवर मिलने और दूसरे दौर में ड्रॉ खेलने के बाद इनियान ने लगातार दो मैच जीते. उन्होंने इटली के जीएम लुका मोरोनी (तीसरे स्थान पर रहे) और यूक्रेन के आईएम डेनियल मोसेसोव (रनर-अप रहे) को हराकर अपनी स्थिति बेहद मजबूत की थी. आखिरी राउंड में उतरने से पहले इनियान 1 अंक की बढ़त के साथ सबसे आगे थे.
खिताब पक्का करने के लिए उन्हें सिर्फ एक ड्रॉ की जरूरत थी, जिसे उन्होंने भारत के ही आईएम अरोन्यक घोष के खिलाफ आसानी से हासिल कर लिया. इस टूर्नामेंट में अन्य भारतीयों का भी जलवा रहा. भारत के अरोन्यक घोष और दीप्तयान घोष दोनों 6.5 अंकों के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे.
तमिलनाडु के इरोड (Erode) के रहने वाले पन्नीरसेल्वम इनियान भारत के बेहद प्रतिभाशाली शतरंज खिलाड़ी हैं. उन्होंने मार्च 2019 में महज 16 साल की उम्र में भारत के 61वें ग्रैंडमास्टर बनने का गौरव हासिल किया था. इनियान राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार अपने खेल से देश का नाम रोशन कर रहे हैं और साल 2026 में उनकी यह चौथी खिताबी जीत उनके शानदार फॉर्म की गवाही देती है.