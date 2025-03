2018 में हाय-हेलो... फिर यूं परवान चढ़ा इश्क! शादी के बंधन में बंधे भारतीय हॉकी स्टार मंदीप-उदिता

Mandeep Singh Udita Duhan Marriage: भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी मंदीप सिंह और महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी उदिता दूहन शुक्रवार (21 मार्च) को शादी के बंधन में बंध गए. दोनों की शादी सिख रीति-रिवाज से संपन्न हुई. उनकी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें दोनों ने मॉडल टाउन गुरुद्वारा साहिब में गुरु ग्रंथ साहिब के सामने सात फेरे लिए. दोनों की पहली मुलाकात 2018 में हुई थी, जिसके बाद उनकी लव स्टोरी शुरू हुई. धीरे-धीरे प्यार परवान चढ़ा और अब हमेशा-हमेशा के लिए एक-दूसरे के हो गए.

मंदीप की मां ने जाहिर की खुशी

शादी के इस खास मौके पर भारतीय हॉकी टीम के जनरल सेक्रेटरी भोला सिंह समेत पूरी टीम शरीक हुई. दोनों परिवारों और रिश्तेदारों के बीच खुशी का माहौल था. मंदीप की मां ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, 'यह हमारे परिवार के लिए एक खास दिन है. हम उदिता को अपनी बहू नहीं, बल्कि अपनी बेटी की तरह रखेंगे.'

हाय-हेलो से शादी तक का सफर

उदिता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, 'हम दोनों भारतीय टीम के सदस्य हैं. हमारी मुलाकात 2018 के एशिया गेम्स के दौरान हुई थी. इसके बाद हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई और आज हम शादी के बंधन में बंध गए. अब हम दोनों मिलकर भारतीय हॉकी टीम के लिए मेडल जीतने की पूरी कोशिश करेंगे.' मंदीप ने भी इस खुशी के पल को साझा करते हुए कहा, 'यह मेरे लिए एक खास दिन है और मैं उदिता के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहा हूं. हम दोनों भारतीय टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे और देश के लिए मेडल लाने का वादा करते हैं.'

Jalandhar, Punjab: Indian men’s Hockey player and Olympian Mandeep Singh says, "I am feeling great, and I can't express it in words. It feels amazing... Since both of us are playing, Our dream was always to give our best for India and win medals..." https://t.co/xBz3zVtTfz pic.twitter.com/eHWiWp6cDu

— IANS (@ians_india) March 21, 2025