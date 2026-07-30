Analysis: स्पीड, ग्रिप और विजिबिलिटी... हॉकी में एस्ट्रोटर्फ और जर्सी के रंगों का क्या है तालमेल?

Indian Hockey Team Jersey Controversy: नीदरलैंड और बेल्जियम में होने वाले आगामी FIH हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय हॉकी का एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमें अपनी पारंपरिक नीली किट के बजाय भगवा (सैफरन) रंग की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरेंगी. इस बदलाव ने प्रशंसकों और पूर्व खिलाड़ियों के बीच एक बहस छेड़ दी है. पूर्व कप्तान विरेन रसकिन्हा ने इसे 'शर्मनाक' बताते हुए कहा है कि टीम की पहचान हमेशा नीला रंग रही है. दूसरी ओर, हॉकी इंडिया ने इस फैसले को तकनीकी आवश्यकता बताकर इसका बचाव किया है.
दशकों पहले हॉकी विशेष रूप से प्राकृतिक घास के मैदानों पर खेली जाती थी. हालांकि, 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में खेल हमेशा के लिए बदल गया जब सिंथेटिक घास पेश की गई थी. इसे लोकप्रिय रूप से एस्ट्रोटर्फ (AstroTurf) कहा जाता है. कृत्रिम टर्फ ने फील्ड हॉकी में पूरी तरह से क्रांति ला दी. इसने खेल को अधिक तेज, अत्यधिक तकनीकी और सटीक बना दिया. आज अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट मुख्य रूप से मानक नीले रंग की सिंथेटिक सतहों पर खेले जाते हैं ताकि टेलीविजन प्रसारण और दर्शकों के लिए गेंद को देखना आसान हो सके.
Presenting the new India jersey!
Every stitch tells a story. Every pattern, every colour carries India's pride.
Our teams are ready to once again do the country proud at the FIH Hockey World Cup Belgium & Netherlands 2026.
: Select 2 (SD+HD)+ Khel & JioHotstar
: August… pic.twitter.com/8GvwbByapq
— Hockey India (@TheHockeyIndia) July 27, 2026
हॉकी इंडिया ने स्पष्ट किया कि जब खिलाड़ी चमकीले नीले सिंथेटिक टर्फ पर पारंपरिक नीली जर्सी पहनते हैं, तो जर्सी खेल की सतह की पृष्ठभूमि के साथ मिल (मर्ज) जाती है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हॉकी बहुत तेज गति से खेली जाती है, जहां खिलाड़ियों के पास पास देने या टैकल करने के लिए केवल एक सेकंड का अंश होता है. जब पिच और किट का रंग एक ही होता है तो खिलाड़ियों को अपने साथियों को तुरंत पहचानने में कठिनाई होती है, जिससे टीम का तालमेल और प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है.
दृश्यता की इस चुनौती को देखते हुए कोचों और खिलाड़ियों ने पीले या भगवा जैसे उच्च-कंट्रास्ट वाले रंगों का सुझाव दिया था. काफी रिसर्च के बाद हॉकी इंडिया ने भगवा को अंतिम रूप दिया क्योंकि यह नीले टर्फ के खिलाफ एक स्पष्ट कंट्रास्ट बनाता है. इससे अधिकतम विजिबिलिटी सुनिश्चित होती है. साथ ही यह भारतीय तिरंगे का हिस्सा है और साहस व विजय का प्रतीक है. इसी डिजाइन वाली एक सफेद वैकल्पिक जर्सी भी किट का हिस्सा है. हॉकी इंडिया के अनुसार, यह नई जर्सी 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को जीवंत करती है.
हॉकी इंडिया के इस फैसले को परंपरावादियों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है. पूर्व कप्तान विरेन रसकिन्हा ने अपनी स्पष्ट नाराजगी व्यक्त करते हुए तर्क दिया कि राष्ट्रीय टीम की जर्सी उसकी मूल पहचान, विरासत और लंबे समय के गर्व का प्रतिनिधित्व करती है. कई प्रशंसकों के लिए, नीली किट आधुनिक भारतीय हॉकी का पर्याय है. वहीं दूसरी ओर, खेल वैज्ञानिक और आधुनिक कोच तर्क देते हैं कि खिलाड़ियों की सुविधा, मैदान पर बेहतर दृष्टि और प्रदर्शन का अनुकूलन शुद्ध परंपरा से ऊपर होना चाहिए.
जब 15 से 30 अगस्त 2026 तक लाखों लोग विश्व कप देखने के लिए टीवी ट्यून करेंगे, तो खिलाड़ियों और प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य मैच जीतना होगा. जैसे ही भारतीय टीमें अपनी चमकीली केसरिया किट पहनकर यूरोप में कदम रखेंगी, सबकी निगाहें इस बात पर होंगी कि क्या यह तकनीकी बदलाव नीले टर्फ पर विजुअल बाधाओं को सफलतापूर्वक समाप्त करता है. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह बदलाव भारत को वैश्विक मंच पर एक नया अध्याय लिखने में मदद करता है.