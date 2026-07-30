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Analysis: स्पीड, ग्रिप और विजिबिलिटी... हॉकी में एस्ट्रोटर्फ और जर्सी के रंगों का क्या है तालमेल?

Indian Hockey Team Jersey Controversy: भारतीय हॉकी टीम 2026 वर्ल्ड कप में अपनी पारंपरिक नीली जर्सी की जगह भगवा (सैफरन) रंग में नजर आएगी. हॉकी इंडिया ने नीले सिंथेटिक टर्फ (एस्ट्रोटर्फ) पर खिलाड़ियों की विजिबिलिटी और तकनीकी जरूरतों को इस बदलाव का मुख्य कारण बताया है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 30, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:32 PM IST
Analysis: स्पीड, ग्रिप और विजिबिलिटी... हॉकी में एस्ट्रोटर्फ और जर्सी के रंगों का क्या है तालमेल?
Image Credit: भारतीय हॉकी टीम की जर्सी को लेकर विवाद.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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