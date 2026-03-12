Advertisement
Indian Open: 62 साल पुराने टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी, 23 करोड़ रुपये की प्राइज मनी का ऐलान

Indian Open Golf: इंडियन ओपन पहली बार 1964 में खेला गया था. यह छह दशकों से भी ज्यादा पुराना टूर्नामेंट है. इन सालों में यह टूर्नामेंट इस क्षेत्र में गोल्फ के लिए एक खास इवेंट बन गया है. चारों दिन सभी दर्शकों के लिए एंट्री फ्री होगी, जिससे फैंस को गोल्फ कोर्स पर और उसके बाहर एक यादगार अनुभव मिलेगा.

Mar 12, 2026
Photo Credit: Indian Open
Indian Open Golf: एशिया के सबसे मशहूर गोल्फ टूर्नामेंट में से एक इंडियन ओपन का आयोजन इस साल मार्च के आखिरी हफ्ते में होगा. इस टूर्नामेंट के लिए रिकॉर्ड प्राइज मनी की घोषणा भी की गई है. टूर्नामेंट 26 से 29 मार्च को गुरुग्राम के गोल्फ एंड कंट्री क्लब में होगा. यह एक बार फिर इस मशहूर इवेंट की मेजबानी करेगा. पिछले साल भी टूर्नामेंट का आयोजन यहीं हुआ था. गुरुग्राम में कुल मिलाकर आठवीं बार इंडियन ओपन होगा.

इंडियन ओपन की प्राइज मनी को बढ़ाकर रिकॉर्ड 2.55 मिलियन अमेरिकी डॉलर (23.55 करोड़ रुपये) कर दिया गया है. यह पिछले साल प्राइज मनी 2.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर (20.76 करोड़ रुपये) था. टूर्नामेंट में दुनिया के बड़े-बड़े गोल्फर आने वाले हैं. सितारों से भरे इस दल में 24 वर्षीय भारतीय-अमेरिकी अक्षय भाटिया भी शामिल होंगे, जिन्होंने अमेरिका के ऑरलैंडो एक खिताब जीता था. भाटिया इस दौरे के साथ भारत की अपनी पहली यात्रा करेंगे.

अक्षय भाटिया के नाम कई उपलब्धियां

बाएं हाथ के अक्षय भाटिया ने हमेशा भारत में खेलने की इच्छा जताई है. उन्हें गोल्फ की दुनिया में सबसे प्रतिभाशाली नामों में से एक माना जाता है. एक शानदार शौकिया करियर के बाद भाटिया 17 साल की उम्र में पेशेवर बन गए और एक ग्लोबर स्टार बन गए. उन्होंने PGA टूर पर तीन बार और कॉर्न फेरी टूर पर एक बार जीत हासिल की है और पिछले दो सालों में टॉप-30 (टूर चैंपियनशिप) में जगह बनाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं. वह 2025 में 16वें स्थान पर रहे. वह पिछले दो सालों में मशहूर टूर चैंपियनशिप में पहुंचे हैं. 2024 और 2025 दोनों में मास्टर्स में भी शामिल हुए हैं.

दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

इस फील्ड में इटली के फ्रांसेस्को मोलिनारी भी शामिल होंगे, जो तीन बार के PGA टूर विनर भी हैं. मोलिनारी 2018 में 147वीं ओपन चैंपियनशिप जीतकर मेजर चैंपियनशिप जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बने थे. कन्फर्म खिलाड़ियों की मौजूदा लिस्ट में स्पेन के मौजूदा इंडियन ओपन चैंपियन यूजेनियो चाकारा और 2025 में PGA टूर पर फीनिक्स ओपन के विनर बेल्जियम के थॉमस डेट्री भी शामिल हैं.  इसके अलावा साउथ अफ्रीका के केसी जार्विस, स्पेन के नाचो एल्विरा और जर्मनी के फ्रेडी शॉट भी इस फील्ड में उतरेंगे.

62 साल पहले शुरू हुआ था टूर्नामेंट

इंडियन ओपन पहली बार 1964 में खेला गया था. यह छह दशकों से भी ज्यादा पुराना टूर्नामेंट है. इन सालों में यह टूर्नामेंट इस क्षेत्र में गोल्फ के लिए एक खास इवेंट बन गया है. चारों दिन सभी दर्शकों के लिए एंट्री फ्री होगी, जिससे फैंस को गोल्फ कोर्स पर और उसके बाहर एक यादगार अनुभव मिलेगा.

