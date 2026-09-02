/समंदर की लहरों पर जिया ने लिखा अपना नाम... भारत की बेटी बनीं दुनिया की पहली महिला पैरा-स्विमर ‘ट्रिपल क्राउन’ विजेता

भारतीय पैरा-स्विमर जिया राय ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) से जूझ रहीं 18 वर्षीय जिया दुनिया की पहली महिला पैरा-स्विमर बन गई हैं, जिन्होंने ट्रिपल क्राउन ऑफ ओपन वाटर स्विमिंग पूरा किया है. जिया ने 30 अगस्त 2026 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में आयोजित प्रतिष्ठित 20 ब्रिजेज स्विम अराउंड मैनहट्टन को सफलतापूर्वक पूरा कर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की.