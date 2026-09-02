Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /खेल-खिलाड़ी
  • /समंदर की लहरों पर जिया ने लिखा अपना नाम... भारत की बेटी बनीं दुनिया की पहली महिला पैरा-स्विमर ‘ट्रिपल क्राउन’ विजेता

समंदर की लहरों पर जिया ने लिखा अपना नाम... भारत की बेटी बनीं दुनिया की पहली महिला पैरा-स्विमर ‘ट्रिपल क्राउन’ विजेता

18 वर्षीय भारतीय पैरा-स्विमर जिया राय ने न्यूयॉर्क में 48 किलोमीटर की 20 ब्रिजेज स्विम अराउंड मैनहट्टन को 8 घंटे 53 मिनट में पूरा कर इतिहास रच दिया. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जूझ रहीं जिया दुनिया की पहली महिला पैरा-स्विमर बन गईं, जिन्होंने इंग्लिश चैनल, कैटालिना चैनल और मैनहट्टन स्विमिंग पूरी कर ओपन वाटर स्विमिंग का ट्रिपल क्राउन हासिल किया.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 02, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:57 AM IST
समंदर की लहरों पर जिया ने लिखा अपना नाम... भारत की बेटी बनीं दुनिया की पहली महिला पैरा-स्विमर ‘ट्रिपल क्राउन’ विजेता
Image Credit: भारत की बेटी जिया बनीं दुनिया की पहली महिला पैरा-स्विमर ‘ट्रिपल क्राउन’ विजेता

About the Author

Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
हार्दिक की वापसी पर लगा 'ग्रहण', फिटनेस पर उठे सवाल, CoE में कहां हो रही चूक?
2
3
4
5