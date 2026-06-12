भारतीय शूटिंग के दिग्गज और मशहूर कोच जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में निधन हो गया. इस हफ्ते की शुरुआत में उन्हें अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्या हुई थी. भारत के पिस्टल शूटर्स के लिए हाई-परफॉर्मेंस कोच के तौर पर काम कर रहे जसपाल राणा को म्यूनिख में ISSF वर्ल्ड कप से भारत लौटते समय बेचैनी महसूस हुई थी. नई दिल्ली पहुंचने के बाद उन्हें साकेत के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चला. बाद में नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) ने उनके निधन की जानकारी दी.
जसपाल राणा भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर के कोच हैं. जसपाल राणा की मौत भारतीय शूटिंग के लिए एक बहुत बड़ा झटका है. जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और कोच के तौर पर भारत को तीन दशकों से ज्यादा समय दिया है. भारत के सबसे कामयाब पिस्टल शूटर्स में से एक, जसपाल राणा 1990 के दशक में मशहूर हुए और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में अपनी धाक जमाई. जसपाल राणा ने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन चैंपियनशिप में कई मेडल जीते और देश के सबसे सफल शूटर्स में से एक बन गए.
नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के प्रेसिडेंट कलिकेश नारायण सिंह देव के अनुसार जसपाल राणा ने गुरुवार रात दिल्ली के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली. भारतीय पिस्टल शूटर्स के लिए हाई-परफॉर्मेंस कोच के तौर पर काम कर रहे जसपाल राणा हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में हुए ISSF वर्ल्ड कप से लौटते समय बीमार पड़ गए थे. इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चार मेडल (दो गोल्ड और दो सिल्वर) जीते थे.
NRAI के सूत्रों के मुताबिक, नई दिल्ली लौटते समय फ्लाइट में जसपाल राणा की तबीयत खराब हो गई और दिल्ली पहुंचते ही उन्हें सीधे अस्पताल ले जाया गया. मेडिकल टेस्ट में स्टेंट प्रोसीजर की जरूरत का पता चला, लेकिन यह शानदार शूटर और कोच दुनिया को अलविदा कह गया. जसपाल राणा के निधन के साथ ही भारतीय शूटिंग में एक युग का अंत हो गया. उन्होंने एक चैंपियन एथलीट और कई पीढ़ियों के स्टार खिलाड़ियों के मेंटर के तौर पर इस खेल पर गहरा प्रभाव डाला.
शानदार कॉम्पिटिटिव करियर (जिसमें एशियाई खेलों का गोल्ड मेडल और कई इंटरनेशनल सफलताएं शामिल थीं) के बाद, जसपाल राणा ने खुद को युवा टैलेंट को निखारने में लगा दिया. साल 2012 में जूनियर नेशनल पिस्टल कोच नियुक्त होने के बाद, उन्होंने सौरभ चौधरी, अनीश भनवाला और चिंकी यादव जैसे भारत के कुछ सबसे बड़े शूटिंग स्टार्स को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई.
जसपाल राणा का प्रभाव सिर्फ जूनियर लेवल तक ही सीमित नहीं था. जसपाल राणा ने मनु भाकर को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई, जिन्होंने 2024 पेरिस ओलंपिक में दो ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा. खेल में उनके जबरदस्त योगदान और लगातार वर्ल्ड-क्लास खिलाड़ी तैयार करने की उनकी काबिलियत को देखते हुए, NRAI ने फरवरी 2025 में उन्हें 25 मीटर पिस्टल इवेंट के लिए हाई-परफॉर्मेंस कोच नियुक्त किया था.
जसपाल राणा को भारतीय शूटिंग के लिए उनकी सेवाओं के सम्मान में भारत सरकार ने साल 2020 में प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया था. एक चैंपियन मार्क्समैन से लेकर देश के बेहतरीन कोचों में से एक बनने तक, जसपाल राणा एक ऐसी शानदार विरासत छोड़ गए हैं, जिसने भारतीय शूटिंग को बदल दिया और एथलीटों की एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया. जसपाल राणा का निधन भारतीय खेल जगत के लिए एक ऐसी क्षति है, जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती.