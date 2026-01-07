'जब मैंने तिरंगा थामा...', दिग्गज खिलाड़ी ने अचानक किया संन्यास का ऐलान, 2016 में रचा था इतिहास

Jinson Johnson Retire: भारत के स्टार एथलीट जिन्सन जॉनसन ने अचानक संन्यास लेकर सबको हैरान कर दिया है. उन्होंने रियो ओलंपिक 2016 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था. वह मिडिल-डिस्टेंस रनर थे. इस ऐलान के साथ ही उनका डेढ़ दशक लंबा करियर खत्म हो गया. जिन्सन जॉनसन ने अपने करियर का अंत 1500 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड के साथ किया. यह रिकॉर्ड उन्होंने साल 2019 में आईएसटीएएफ बर्लिन मीट में 3:35.24 के समय के साथ बनाया था.

जॉनसन ने ओलंपिक में बनाया था रिकॉर्ड

रियो 2016 ओलंपिक में 800 मीटर दौड़ में हिस्सा लेने वाले जॉनसन करीब 36 वर्ष बाद ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले भारतीय पुरुष धावक बने. इससे पहले साल 1980 में श्रीराम सिंह ने ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया था. जिन्सन ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, ''एक सपने देखने वाले लड़के के रूप में कोलकाता से शुरू हुआ सफर हांगझोऊ 2023 में एशियन गेम्स के पोडियम तक पहुंचा. धन्यवाद एथलेटिक्स. कुछ सफर मीटर और सेकंड में मापे जाते हैं. कुछ आंसू, बलिदान, विश्वास और उन लोगों में मापे जाते हैं जिन्होंने मुझे कभी गिरने नहीं दिया.''

अपने दिल से दौड़ा: जॉनसन

जॉनसन ने कहा, ''मुझे ओलंपिक गेम्स, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मिला. हर बार जब मैंने तिरंगा थामा, तो मैं सिर्फ अपने पैरों से नहीं, बल्कि अपने दिल से दौड़ा. ट्रैक ने मुझे अनुशासन, सहनशक्ति और सम्मान सिखाया. मैं भले ही रेसिंग से रिटायर हो रहा हूं, लेकिन एथलेटिक्स हमेशा मेरे दिल में रहेगा. हर चीज के लिए धन्यवाद. मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद. धन्यवाद, भारत.''

तीन बार के एशियन गेम्स में जीता मेडल

34 वर्षीय जिन्सन जॉनसन तीन बार के एशियन गेम्स मेडलिस्ट हैं. उन्होंने साल 2018 में 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड जीतने के साथ 800 मीटर दौड़ में सिल्वर अपने नाम किया. इसके बाद साल 2023 में 1500 मीटर दौड़ में ब्रॉन्ज मेडल जीता. जॉनसन ने साल एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2015 मे सिल्वर और एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2017 में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. साल 2018 में 800 मीटर दौड़ में जिन्सन जॉनसन ने 1:45.65 का समय निकालकर श्रीराम सिंह के 42 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया था. साल 2025 में मोहम्मद अफजल ने उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ा.