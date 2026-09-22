इंडियन सुपर लीग में नया अध्याय: ISL को मिला नया सीईओ, क्लब-लेड मॉडल के साथ बदलेगी लीग की तस्वीर

Indian Super League: इंडियन सुपर लीग (ISL) ने करन यादव को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त करने की घोषणा की है. इस नियुक्ति से भारत की शीर्ष फुटबॉल लीग में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी. अब लीग एक नए क्लब-लेड मॉडल (Club-Led Model) के तहत संचालित हो रही है. खेल, मीडिया, मार्केटिंग, कमर्शियल स्ट्रेटेजी और ऑपरेशंस के क्षेत्र में लगभग दो दशकों के अनुभव के साथ करन यादव लीग ऑफिस में फुटबॉल की जड़ों को और ज्यादा मजबूत करने उतरेंगे.
खेल की दुनिया में उनके करियर की शुरुआत साल 2010 में फुटबॉल से ही हुई थी. उन्होंने एक डिजिटल फुटबॉल पब्लिकेशन की सह-स्थापना की थी. जइसे उन्होंने एडिटर इन चीफ के रूप में आगे बढ़ाया था. उनका करियर कमर्शियल स्ट्रेटेजी, सेल्स एंड मार्केटिंग, स्पोर्ट्स राइट्स मैनेजमेंट, एथलीट मैनेजमेंट और ऑपरेशंस तक फैला हुआ है.
करन यादव ने Wavemaker (WPP) में स्पोर्ट्स और कंटेंट प्रैक्टिस का नेतृत्व किया और यूनिकॉर्न स्टार्टअप ACKO में स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप और एक्टिवेशन के हेड रहे. हाल ही में उन्होंने JSW Sports में चीफ कमर्शियल ऑफिसर (CCO) के रूप में काम किया, जहां उन्होंने स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी, टैलेंट मैनेजमेंट और ब्रांड कंसल्टिंग में ₹300 करोड़ से अधिक के P&L का संचालन किया. JSW स्पोर्ट्स में उन्होंने ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा के लिए कमर्शियल स्ट्रेटेजी तैयार की. 2024 पेरिस ओलंपिक में टीम इंडिया के साथ JSW की किटिंग पार्टनरशिप का प्रबंधन किया और 2025 में भारत के पहले वैश्विक एथलेटिक्स IP 'नीरज चोपड़ा क्लासिक' को लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
सीईओ के रूप में करन यादव लीग ऑफिस का संचालन करेंगे और आईएसएल की रणनीतिक, कमर्शियल और संगठनात्मक दिशा का नेतृत्व करेंगे. इस दौरान वे लीग के क्लबों और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) के साथ मिलकर काम करेंगे. उनकी मुख्य जिम्मेदारी लीग की समग्र रणनीति और कमर्शियल दिशा तय करना, क्लबों, ब्रॉडकास्टर्स, स्पॉन्सरों और अन्य हितधारकों के साथ संबंधों को मजबूत करना होगी. इसके साथ ही, वे एक उच्च-प्रदर्शन वाले लीग ऑफिस का निर्माण करेंगे जो लीग के दीर्घकालिक विकास और स्थिरता का समर्थन करे.
यह नया मॉडल कमर्शियल स्ट्रेटेजी, पार्टनरशिप, ब्रॉडकास्ट, फैन एंगेजमेंट और प्रतियोगिता के विकास में लीग ऑफिस और क्लबों के बीच बेहतर समन्वय का अवसर प्रदान करता है. करन यादव क्लबों के साथ मिलकर एक एकजुट लीग रणनीति बनाने और व्यापक भारतीय फुटबॉल तंत्र के भीतर ISL की स्थिति को मजबूत करने के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे.
अपनी नई भूमिका पर विचार व्यक्त करते हुए करन यादव ने कहा, ''आईएसएल एक महत्वपूर्ण नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है और मुझे इसके भविष्य को आकार देने का अवसर मिलने पर बेहद खुशी है. क्लब-लेड मॉडल हमें क्लबों और आईएसएल की मैनेजिंग कमेटी के साथ काम करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है. हमारा ध्यान एक मजबूत लीग ऑफिस बनाने, लीग के कमर्शियल और ब्रॉडकास्ट प्रपोजिशन को मजबूत करने, प्रशंसकों के साथ जुड़ाव गहरा करने और एक ऐसा माहौल बनाने पर होगा जहां क्लब स्थायी रूप से विकसित हो सकें. हमारा अंतिम लक्ष्य एक ऐसी लीग बनाना है जो अधिक मजबूत, कनेक्टेड और भारतीय फुटबॉल को आगे ले जाने में सक्षम हो.''
करन यादव आईएसएल के नए क्लब-लेड लीग ऑफिस स्ट्रक्चर के तहत पहले सीईओ बने हैं. उन्होंने लीग के विकास के एक बेहद निर्णायक मोड़ पर कमान संभाली है. उनकी नियुक्ति ऐसे समय में कमर्शियल, ऑपरेशनल और स्टेकहोल्डर लीडरशिप को एक साथ लाती है जब ISL भारतीय फुटबॉल के भीतर अपनी संरचना और महत्वाकांक्षाओं को और अधिक मजबूत कर रहा है.
आईएसएल भारत की टॉप-टियर प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है. यह लीग प्रोफेशनल फुटबॉल के लिए एक नेशनल प्लेटफॉर्म देती है. यह क्लब, प्लेयर, कोच, फैंस, ब्रॉडकास्टर और कमर्शियल पार्टनर को एक साथ लाती है और भारत में इस खेल के डेवलपमेंट में योगदान देती है. ISL में 13 क्लब हैं: बेंगलुरु FC, चेन्नईयिन FC, चर्चिल ब्रदर्स FC, ईस्ट बंगाल FC, FC गोवा, इंटर काशी FC, केरला ब्लास्टर्स FC, मोहन बागान सुपर जायंट, मुंबई सिटी FC, नॉर्थईस्ट यूनाइटेड FC, ओडिशा FC, पंजाब FC और स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली. यह लीग क्लब-लेड कमर्शियल मॉडल के तहत चलती है, जिसमें हिस्सा लेने वाले क्लबों के पास कमर्शियल राइट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और जरूरी ऑपरेशनल पहलुओं की देखरेख होती है.