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इंडियन सुपर लीग में नया अध्याय: ISL को मिला नया सीईओ, क्लब-लेड मॉडल के साथ बदलेगी लीग की तस्वीर

Indian Super League: इंडियन सुपर लीग (ISL) ने नए क्लब-लेड मॉडल के तहत करन यादव को अपना पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है. खेल, मीडिया और स्पोर्ट्स बिजनेस में 20 साल के अनुभव के साथ करन पर भारतीय फुटबॉल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जिम्मेदारी है.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 22, 2026, 09:13 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 09:13 AM IST
इंडियन सुपर लीग में नया अध्याय: ISL को मिला नया सीईओ, क्लब-लेड मॉडल के साथ बदलेगी लीग की तस्वीर
Image Credit: इंडियन सुपर लीग.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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